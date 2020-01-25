В пятницу, 24 января в Центральном районном суде Николаева всем членам группы вымогателей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Как известно, 24 января, в Николаеве задержали группу мужчин, которые вымогали у предпринимателя каждый месяц по тысяче долларов. При этом мужчины систематически угрожали бизнесмену, силой сажали в автомобиль и били.

— Четырем николаевцам 24-х, 27-ми и двоим 25-ти лет инкриминируют ряд уголовных преступлений, в частности, вымогательство, незаконное лишение свободы и ограбления, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве задержанным наркодилерам, которые изготовляли и продавали амфетамин, сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 УК Украины. В состав группировки входил патрульный полицейский.