|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:25
|Заход солнца:
|16:43
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:43
|Заход солнца:
|16:37
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
В пятницу, 24 января в Центральном районном суде Николаева всем членам группы вымогателей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Как известно, 24 января, в Николаеве задержали группу мужчин, которые вымогали у предпринимателя каждый месяц по тысяче долларов. При этом мужчины систематически угрожали бизнесмену, силой сажали в автомобиль и били.
— Четырем николаевцам 24-х, 27-ми и двоим 25-ти лет инкриминируют ряд уголовных преступлений, в частности, вымогательство, незаконное лишение свободы и ограбления, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве задержанным наркодилерам, которые изготовляли и продавали амфетамин, сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 УК Украины. В состав группировки входил патрульный полицейский.
В пятницу, 24 января в Центральном районном суде Николаева всем членам группы вымогателей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Как известно, 24 января, в Николаеве задержали группу мужчин, которые вымогали у предпринимателя каждый месяц по тысяче долларов. При этом мужчины систематически угрожали бизнесмену, силой сажали в автомобиль и били.
— Четырем николаевцам 24-х, 27-ми и двоим 25-ти лет инкриминируют ряд уголовных преступлений, в частности, вымогательство, незаконное лишение свободы и ограбления, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве задержанным наркодилерам, которые изготовляли и продавали амфетамин, сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 УК Украины. В состав группировки входил патрульный полицейский.