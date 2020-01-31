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В Японии выделили геном нового коронавируса, это поможет в создании вакцины.
Об этом сообщило агентство Киодо.
Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний выделили геном нового коронавируса.
Как известно, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Соответствующее заявление глава ВОЗ сделал по итогам экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, связанным с распространением коронавирусом за пределами Китая.
Как сообщалось ранее, ученым из Австралии в лаборатории удалось воссоздать коронавирус из Китая. Это может помочь в лечении пневмонии, вызванной этим типом коронавируса.
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В Японии выделили геном нового коронавируса, это поможет в создании вакцины.
Об этом сообщило агентство Киодо.
Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний выделили геном нового коронавируса.
Как известно, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Соответствующее заявление глава ВОЗ сделал по итогам экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, связанным с распространением коронавирусом за пределами Китая.
Как сообщалось ранее, ученым из Австралии в лаборатории удалось воссоздать коронавирус из Китая. Это может помочь в лечении пневмонии, вызванной этим типом коронавируса.