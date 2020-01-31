В шведском городе Йенчепинг зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом,

Об этом сообщает портал The Local со ссылкой на управление общественного здравоохранения Швеции.

Заболевшей оказалась молодая женщина, которая 24 января вернулась в Швецию из китайского города Ухань.

Спустя несколько дней после прилета у женщины начался кашель, и она решила обратиться к врачу. На данный момент пациентка находится в изолированной палате в клинике инфекционных заболеваний. Ее состояние не расценивают как тяжелое.

«Важно помнить, что отдельные случаи (заражения — ИФ) не означают активное распространение инфекции в Швеции», — говорится в заявлении Карин Тегмарк Виссел, главы департамента микробиологии Агентства общественного здравоохранения страны.

Базирующаяся в Стокгольме авиакомпания SAS отменила с пятницы все полеты на материковую часть Китая.

Напомним, что на пятницу, 31 января, в китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения смертельного коронавируса, находятся 60 граждан Украины, с которыми дипломатам удалось связаться. У части из них есть желание эвакуироваться.