|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:09
|Заход солнца:
|17:03
|Температура завтра:
|-2 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:24
|Заход солнца:
|17:00
|Температура завтра:
|-1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
Галицкий районный суд Львова отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в поджоге автомобиля львовского корреспондента «Радио Свобода» Галины Терещук.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Согласно решению суда, он будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев, до 6 апреля 2020 года.
Напомним, в ночь на 30 января во Львове сожгли автомобиль журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук. В результате поджога никто не пострадал. 6 февраля в Одессе задержали подозреваемого.
Им оказался 19-летний студент «Львовской политехники».
Ему инкриминируют ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса — умышленное повреждение чужого имущества, путем поджога. В случае доказательства вины мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Галицкий районный суд Львова отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в поджоге автомобиля львовского корреспондента «Радио Свобода» Галины Терещук.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Согласно решению суда, он будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев, до 6 апреля 2020 года.
Напомним, в ночь на 30 января во Львове сожгли автомобиль журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук. В результате поджога никто не пострадал. 6 февраля в Одессе задержали подозреваемого.
Им оказался 19-летний студент «Львовской политехники».
Ему инкриминируют ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса — умышленное повреждение чужого имущества, путем поджога. В случае доказательства вины мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.