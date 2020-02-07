Галицкий районный суд Львова отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в поджоге автомобиля львовского корреспондента «Радио Свобода» Галины Терещук.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Согласно решению суда, он будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев, до 6 апреля 2020 года.

Напомним, в ночь на 30 января во Львове сожгли автомобиль журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук. В результате поджога никто не пострадал. 6 февраля в Одессе задержали подозреваемого.

Им оказался 19-летний студент «Львовской политехники».

Ему инкриминируют ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса — умышленное повреждение чужого имущества, путем поджога. В случае доказательства вины мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.