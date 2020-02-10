В Мукачево на Закарпатье, с сегодняшнего дня 9 февраля, улицы города круглосуточно будет патрулировать Нацгвардия.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Как известно, 8 февраля, в селе Нижние Ворота Воловецкого района на Закарпатье, правоохранители задержали лидера и членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

— В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины, - сказано в сообщении.

Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Публичный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился усилить меры безопасности в Мукачево, где в пятницу, 7 февраля, произошла перестрелка.