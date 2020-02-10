|Скорость ветра:
|5.5 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца:
|17:05
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
В Мукачево на Закарпатье, с сегодняшнего дня 9 февраля, улицы города круглосуточно будет патрулировать Нацгвардия.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
Как известно, 8 февраля, в селе Нижние Ворота Воловецкого района на Закарпатье, правоохранители задержали лидера и членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.
— В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины, - сказано в сообщении.
Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Публичный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля.
Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился усилить меры безопасности в Мукачево, где в пятницу, 7 февраля, произошла перестрелка.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В Мукачево на Закарпатье, с сегодняшнего дня 9 февраля, улицы города круглосуточно будет патрулировать Нацгвардия.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
Как известно, 8 февраля, в селе Нижние Ворота Воловецкого района на Закарпатье, правоохранители задержали лидера и членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.
— В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины, - сказано в сообщении.
Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Публичный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля.
Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился усилить меры безопасности в Мукачево, где в пятницу, 7 февраля, произошла перестрелка.