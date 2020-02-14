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Жители Первомайска, возмущены тем, что асфальтное покрытие на улице Каменномостовской, которую ремонтировали осенью уже пришло в негодность.
Видео которое показывает состояние дороги опубликовала на Youtube Елена Пешкова.
— На этом месте в прошлом году был проведен капитальный ремонт дорожного покрытия, вдоль кладбища по улице Каменномостовская, в городе Первомайск Николаевской области. Стоимость ремонтных работ - 1 миллион 450 тысяч гривен. Прошел год, - отмечает Елена Пешкова.
Отметим, что в бюджете Первомайска на 2020 год на текущий ремонт и содержание коммунальных дорог предусмотрено 1 миллион 440 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в Первомайске на Николаевщине у маршрутки с пассажирами на ходу отвалилось колесо.
Напомним, ранее жители Первомайска заявили, что перекроют мост, если местные власти не отремонтируют улицу Готвальда, по которой еждневно ездят грузовики.
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Жители Первомайска, возмущены тем, что асфальтное покрытие на улице Каменномостовской, которую ремонтировали осенью уже пришло в негодность.
Видео которое показывает состояние дороги опубликовала на Youtube Елена Пешкова.
— На этом месте в прошлом году был проведен капитальный ремонт дорожного покрытия, вдоль кладбища по улице Каменномостовская, в городе Первомайск Николаевской области. Стоимость ремонтных работ - 1 миллион 450 тысяч гривен. Прошел год, - отмечает Елена Пешкова.
Отметим, что в бюджете Первомайска на 2020 год на текущий ремонт и содержание коммунальных дорог предусмотрено 1 миллион 440 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в Первомайске на Николаевщине у маршрутки с пассажирами на ходу отвалилось колесо.
Напомним, ранее жители Первомайска заявили, что перекроют мост, если местные власти не отремонтируют улицу Готвальда, по которой еждневно ездят грузовики.