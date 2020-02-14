Жители Первомайска, возмущены тем, что асфальтное покрытие на улице Каменномостовской, которую ремонтировали осенью уже пришло в негодность.

Видео которое показывает состояние дороги опубликовала на Youtube Елена Пешкова.

— На этом месте в прошлом году был проведен капитальный ремонт дорожного покрытия, вдоль кладбища по улице Каменномостовская, в городе Первомайск Николаевской области. Стоимость ремонтных работ - 1 миллион 450 тысяч гривен. Прошел год, - отмечает Елена Пешкова.

Отметим, что в бюджете Первомайска на 2020 год на текущий ремонт и содержание коммунальных дорог предусмотрено 1 миллион 440 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Первомайске на Николаевщине у маршрутки с пассажирами на ходу отвалилось колесо.

Напомним, ранее жители Первомайска заявили, что перекроют мост, если местные власти не отремонтируют улицу Готвальда, по которой еждневно ездят грузовики.