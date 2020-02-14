Начальник управления Патрульной полиции Николаева Виталий Данила

Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что несмотря на задержание полицейских за сбыт марихуаны, он уверен, что это не последний случай незаконных действий патрульных.

Об этом он сообщил в комментарии «Новости-N»

Как известно, 13 февраля в Николаеве правоохранители задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции.

Начальник управления отметил, что это не последний случай незаконных действий сотрудников патрульной полиции, но он приложит все усилия, чтобы подобные дела «доходили до логического завершения».

— Мы к таким ситуациям относимся крайне негативно. Я уверен, что это не последний случай. Возможно с наркотическими веществами и последний, но с другими случаями незаконных действий сотрудников патрульной полиции – нет. Мы будем работать как с Управлением внутренней безопасности, так и со Службой безопасности Украины, предоставлять информацию. Будет полное сотрудничество и взаимодействие по искоренению таких случаев. Для меня принципиально, и в этом есть поддержка руководства Департамента патрульной полиции, чтобы такие дела доходили до логического завершения – задержания и привлечения к ответственности в соответствии с законодательством, – рассказал Виталий Данила.

Напомним, что днем 12 февраля в центре Николаева задержали двух парней, рисующих на здании рекламу наркотиков.