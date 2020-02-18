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Стала известна личность военнослужащего, погибшего во время атаки возле Золотого сегодня, 18 февраля.
Во время наступления боевиков на Луганщине погиб гранатометчик Максим Хитайлов из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.
Об этом написали сослуживцы воина в Facebook.
«Во время отражения нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи Хутора Свободного, к сожалению, 72 бригада навсегда потеряла надежного товарища, боевого собрата, преданного защитника Украины солдата Хитайлова Максима Евгеньевича», — говорится в сообщении.
Максим Хитайлов родом из села Выришальное Полтавской области. В апреле 2019 года был принят на службу по контракту. Максиму было 22 года.
Напомним, что в Луганской области, в районе города Золотое, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики с утра 18 февраля атаковали позиции украинских военных. Бой продлился около пяти часов. По официальным данным, погиб один военный, пятеро получили легкие ранения. Позиции не потеряны.
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Стала известна личность военнослужащего, погибшего во время атаки возле Золотого сегодня, 18 февраля.
Во время наступления боевиков на Луганщине погиб гранатометчик Максим Хитайлов из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.
Об этом написали сослуживцы воина в Facebook.
«Во время отражения нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи Хутора Свободного, к сожалению, 72 бригада навсегда потеряла надежного товарища, боевого собрата, преданного защитника Украины солдата Хитайлова Максима Евгеньевича», — говорится в сообщении.
Максим Хитайлов родом из села Выришальное Полтавской области. В апреле 2019 года был принят на службу по контракту. Максиму было 22 года.
Напомним, что в Луганской области, в районе города Золотое, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики с утра 18 февраля атаковали позиции украинских военных. Бой продлился около пяти часов. По официальным данным, погиб один военный, пятеро получили легкие ранения. Позиции не потеряны.