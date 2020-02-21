Стоимость строительства новой школы в Новом Буге может обойтись в 250-300 миллионов гривен.

Об этом сегодня 21 февраля на заседании комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта рассказал городской голова Нового Буга Максим Лагодиенко, сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.

В декабре 2019 года Николаевская облгосадминистрация не включила вопрос реконструкции обвалившейся три года назад школы в Новом Буге в программу социально-экономического развития региона. Тогда заместитель главы Николаевской ОГА Татьяна Стахевич сказала, что школу нет смысла ремонтировать - ее нужно строить заново. По ее словам, в следующем году планируется разработать проект для того, чтобы в 2022 или в 2023 году начать строительные работы.

На заседании комиссии Максим Лагодиенко обратился к областному совету с просьбой профинансировать изготовление нового проекта для строительства школы.

- Мы просим облатсной совет поддержать городскую объединенную общину, касательно строительства новой школы. Мы сделали предварительные расчеты, но это не проектная документация, это только расчеты по стоимости самой школы и того сколько будет стоить проект. Ориентированная сумма проекта 1 миллион 480 тысяч гривен, - сказал Максим Лагодиенко.

По его словам школа будет рассчитана на тысячу детей, сейчас в школе учится 641 ребенок.

- Предварительно на строительство новой школы нужно будет 250-300 миллионов гривен. Это будет новая современная школа согласно всем новым нормам, - сказал Максим Лагодиенко.

В итоге депутаты Николаевского областного совета поддержали решение о выделении 1,5 миллиона гривен на разработку проектно-сметной документации для строительства новой школы в Новом Буге.

Ранее, депутат Николаевского областного совета Сергей Черный возмутился, что в список «большого строительства Зеленского» не включили готовый проект с экспертизой строительство нового учебного корпуса в Мостовской школе.