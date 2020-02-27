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Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с Госагентством лесных ресурсов планирует высадить 21 марта 5 миллионов деревьев, а в течение недели — не менее 10 миллионов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
В рамках акции состоится два мероприятия. 21 марта, в Международный день лесов, будет высажено 5 миллионов деревьев. Также объявят Недельный Марафон посадки леса. В течение недели, с 21 по 29 марта, в рамках акции будет высажено не менее 10 миллионов деревьев.
«Приглашаем граждан Украины, школьников и студенческую молодежь, представителей институтов гражданского общества, органов власти, средств массовой информации, государственных учреждений и организаций, бизнес-структур участвовать в Акции «Восстанавливаем леса вместе», — отметили в Минэнерго.
Напомним, что в Кривоозерском районе госэкоинспекторы совместно с полицией в ходе рейда обнаружили незаконную вырубку акаций.
До этого в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.
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Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с Госагентством лесных ресурсов планирует высадить 21 марта 5 миллионов деревьев, а в течение недели — не менее 10 миллионов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
В рамках акции состоится два мероприятия. 21 марта, в Международный день лесов, будет высажено 5 миллионов деревьев. Также объявят Недельный Марафон посадки леса. В течение недели, с 21 по 29 марта, в рамках акции будет высажено не менее 10 миллионов деревьев.
«Приглашаем граждан Украины, школьников и студенческую молодежь, представителей институтов гражданского общества, органов власти, средств массовой информации, государственных учреждений и организаций, бизнес-структур участвовать в Акции «Восстанавливаем леса вместе», — отметили в Минэнерго.
Напомним, что в Кривоозерском районе госэкоинспекторы совместно с полицией в ходе рейда обнаружили незаконную вырубку акаций.
До этого в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.