Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с Госагентством лесных ресурсов планирует высадить 21 марта 5 миллионов деревьев, а в течение недели — не менее 10 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

В рамках акции состоится два мероприятия. 21 марта, в Международный день лесов, будет высажено 5 миллионов деревьев. Также объявят Недельный Марафон посадки леса. В течение недели, с 21 по 29 марта, в рамках акции будет высажено не менее 10 миллионов деревьев.

«Приглашаем граждан Украины, школьников и студенческую молодежь, представителей институтов гражданского общества, органов власти, средств массовой информации, государственных учреждений и организаций, бизнес-структур участвовать в Акции «Восстанавливаем леса вместе», — отметили в Минэнерго.

Напомним, что в Кривоозерском районе госэкоинспекторы совместно с полицией в ходе рейда обнаружили незаконную вырубку акаций.

До этого в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.



