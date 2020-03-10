До шостої річниці російської анексії Криму публікуємо інтерв'ю з Олександром Турчиновим ‒ексспікером Верховної Ради України, який після втечі експрезидента України Віктора Януковича з країни виконував обов'язки глави держави. З лютого до травня 2014 року Олександр Турчинов був верховним головнокомандувачем і від нього залежало ухвалення основних рішень під час початку військової операції Росії із захоплення Криму, а згодом і регіонів Донбасу. І саме йому адресують численні звинувачення учасники тих подій і спостерігачі.

Багато українських військових та політиків звинувачують Олександра Турчинова в нерішучості у 2014 році та стверджують, що українська влада тоді могла не допустити захоплення Криму Росією. Багато учасників тих подій вважають, що саме верховний головнокомандувач, чиї обов'язки виконував Олександр Турчинов, не зміг організувати процес ефективного спротиву російській армії на півострові та запобігти військовим діям на Донбасі. Ми вирішили надати можливість ексспікеру парламенту відповісти на ці та інші звинувачення.

Чи можна було затримати в Криму тодішнього президента України, втікача Віктора Януковича у 2014 році та чи вплинуло б це на подальші події? Чи був наказ українським військовим у Криму чинити спротив зі зброєю в руках? Чому в 2014 році в Україні не був введений воєнний стан через вторгнення російської армії до Криму? Про це та багато іншого Олександр Турчинов розповідає в інтерв'ю телепроєкту Крим.Реалії.

«Штурмувати Військово-морський флот Росії не могли»

‒ Пане Турчинов, чи відчуваєте ви свою особисту відповідальність за те, що російська анексія Криму стала можливою?

‒ Я стояв на чолі країни. І в ті дні, починаючи з днів після перемоги Майдану і, закінчуючи передачею всенародно обраному президенту (Петру Порошенку ‒ ред.) усіх повноважень, серед іншого і верховного головнокомандувача, я відповідав за всі події, які відбувалися в країні. І тоді, на жаль, мало хто не боявся брати на себе відповідальність. Тому що ніхто не знав, чим це все закінчиться. Багато хто вважав, що, ми, як нас називали росіяни, ‒ «хунта», що це тимчасово, що ми не витримаємо, зламаємося, не зможемо утримати ситуацію й захистити країну. Але російські військові фахівці помилилися.

‒ Повернемося до 23 лютого 2014 року. З країни намагається втекти на той момент президент Віктор Янукович. Тікає він до Росії з Криму. Затримувати його до Криму їдуть в. о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков та в.о. голови СБУ Валентин Наливайченко. Навіщо вони туди поїхали?

‒ Влада у країні тоді фактично повністю була відсутня. Багато хто втік разом з Януковичем. Хаос, некерована ситуація, вертикаль повністю зламана. І єдиним тоді легітимним органом залишалася Верховна Рада України. Єдиний орган, який треба було утримати, переформатувати, тому що ще кілька днів до того там більшість була чітко зорієнтована на Януковича. Треба було створити нову більшість, яка хоч якось буде відповідати тим запитам, які стояли тоді перед країною. І коли ми отримали інформацію, що Янукович намагався вилетіти з Харкова до Росії, я дав команду закрити переліт.

Він (Віктор Янукович ‒ ред.) ще розповідав, що Турчинов дав команду збити вертоліт (за допомогою якого експрезидент намагався залишити Україну ‒ ред.). Це неправда, ніхто команди «збивати» не давав. Але я вимагав посадити вертоліт і привезти Януковича до Києва.

Із Харкова Янукович вилетів до Донецька, а з Донецька машинами, ховаючись, попрямував, як нам стало відомо, до Криму. Тому на той момент народні депутати ‒ Аваков і Наливайченко з десятьма, по-моєму, бійцями вилетіли на Крим.

‒ Чи був шанс тоді затримати Януковича?

‒ Ми не знали, що вже 20 лютого (2014 року ‒ ред.) почалася агресія Росії проти нас. Не було розвідки, не було контррозвідки. Не надходила інформація від місцевих керівників, зокрема і від кримських. І все-таки ми сподівалися, що та агресія до Революції гідності, яку накачав Янукович у східний та південний регіони країни, все-таки буде спадати. Водночас ми сподівалися, що місцева влада, яка не втекла з країни, все-таки виконуватиме команди Києва та допоможе затримати Януковича. Але, як доповіли потім Аваков і Наливайченко, Янукович сховався на базі військово-морських сил Росії (у Криму ‒ ред.). І зрозуміло, що з десятьма бійцями штурмувати Військово-морський флот Росії вони не могли.

‒ Тоді у Криму вже звучали сепаратистські заяви. Група проросійських депутатів кримського парламенту їздила до Держдуми Росії. Спікер Володимир Константинов вже не виключав «відділення» Криму від України та говорив, «якщо країна розвалиться, відділення можливе». Маючи в розпорядженні підрозділи «Альфи», чому Аваков і Наливайченко тоді не затримали Сергія Аксенова та Володимира Константинова, які потім стали основними фігурами «кримської весни»?

‒ Коли російським спецслужбам не вдалося утримати маріонетковий режим Януковича, який вів країну в повну залежність від Росії, вони готувалися до захоплення України вже військовим шляхом. І щоб дестабілізувати ситуацію, спецслужбами Росії була розпочата операція під назвою «російська весна», яка передбачала захоплення не тільки Криму, але і всього південно-східного поясу: Харків, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Херсон, Миколаїв, Одеса... ‒ Але якби тоді припинити всі ці настрої у Криму... ‒ Якими силами це припинити, коли фактично вертикаль не працює? Коли у вас немає жодного керівника силових структур. Вибачте мені, та ж СБУ, ті ж Внутрішні війська тільки нещодавно намагалися знищити Майдан.

У багатьох регіонах, де починалася так звана, «російська весна», силовики не виконували команди, вдавали, що нічим не можуть допомогти. Самі бойові підрозділи, ‒ це не «Альфа». «Альфа» ‒ це 10-15 осіб, тільки для спеціальних завдань. Найбільш реальні підрозділи, боєздатні, були кримський та севастопольський «Беркут». Їх активно використовували на Майдані. І в цих же числах, 23 лютого (2014 року ‒ ред.) надходить інформація, що підрозділ «Беркут» у повному озброєнні залишив казарми. Через кілька днів вони «спливли», взявши під «охорону» кримський перешийок. А за ними вже шикувалися російські війська, щоб ми не могли без бою увірватися в Крим.

Коли нам стало відомо, що почалася окупація Криму, я запитав у Генштабу (Збройних сил України ‒ ред.), це було 27 лютого, план дій. Ніяких пропозицій, ніяких варіантів.

«До 27 лютого Крим нічим не відрізнявся від Харкова, Донецька чи Одеси»