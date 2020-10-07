Сергей Бурковец

Про «хотелки», «договорняки», «откаты» и прочие составляющие работы нынешнего созыва депутатов Николаевского горсовета известно, казалось бы, не первый год. И именно они «мотивируют» действующих депутатов активно цепляться за неоплачиваемую общественную нагрузку.

Да-да, если вы не знали, то никакие депутаты, кроме Верховной Рады, не получают зарплату. И официально депутатская деятельность – лишь собственное желание человека бесплатно работать на развитие города, принимая соответствующие решения и бюджеты.

Но из года в год мы не видим ни слаженной работы депутатов, ни активного развития Николаева, особенно - не центральной его части. Что же мешает им работать, зачем снова и снова пробиваться в депутаты, если ранее ничего не сделал для города? Каждый сам найдет для себя ответ. Однако редакция не может оставаться в стороне. Мы решили расспросить кандидатов, ранее никогда не бывших депутатами, с чем и зачем они идут в горсовет-2020.

Итак, краткая биография кандидата по округу №5 (Ингульский район).

Сергей Бурковец, 45 лет, высшее образование, на данный момент – аспирант НУК. По специальности – судостроитель. Возглавляет предприятие «Югсудоремонт». Женат, трое детей. Ведет активную спортивную жизнь и выступает за трудоустройство рабочей молодёжи.



— Сергей, начнем сразу с прямых вопросов. Недавно Вы в телеэфире сказали действующим депутатам, что от их «хотелок» страдают горожане. Что конкретно Вы имели в виду, и, собственно говоря, с чем сами-то идете как кандидат на выборы?

— Да, я не устану повторять, что никому не нужны эти самые «хотелки» депутатов, когда в городе вокруг бардак. Я не ВИП-персона, я езжу и хожу по городу, и точно так же вижу всё то, что видит каждый николаевец, и что не видно в красивых роликах о Николаеве, снятых с высоты птичьего полёта. При этом средства на благоустройство зачастую разделяются не исходя из реальных нужд того или иного микрорайона, а исходя их личных «хотелок» тех, кто принимает решения. Поэтому мы видим, например, как по два раза перестилают плитку в центре города, но никогда не доходят до более дальних районов, в том числе и в Ингульский. Здесь как были ямы и грязь на тротуарах и внутридворовых проездах, так до сих пор они никуда не делись. И это лишь один из примеров ужасного перекоса в подходе к благоустройству нашего города.

Не будет показательных концертов и громких выступлений во дворах

— Что же Вы готовы предложить избирателям этого округа? И как собираетесь достучаться до них?

— Начнем с того, что точно не будет показательных концертов и громких выступлений «с трибуны» во дворах. Я не начну срочно ставить очередную лавочку или на фотокамеру раздавать консервы бедным пенсионерам. Или выторговывать голоса взамен на несбыточные обещания. Это неуважение к людям и к себе. Я уверен, что жители уже научились отличать пустословие кандидатов от реальных предложений. Ни у кого из претендентов на депутатство нет волшебной палочки, чтобы за неделю навести везде полный порядок. Это кропотливая ежедневная работа.

Я для себя определил несколько направлений работы, причем РЕАЛЬНО ВЫПОЛНИМЫХ.

Первое – это порядок во дворах. Не отдельно взятые «залатать дорожку перед подъездом, поставить качели, купить и подарить семена цветов» и т.п. А именно как программа. Потому что в рамках программы можно не распылить средства бюджета, а комплексно взяться за решение. Так, как сейчас научились делать некоторые ОСМД. И не трудно сразу заметить, насколько ухоженными стали эти дворы.

Второе – это реальное трудоустройство. Я на свое предприятие уже три года подряд приглашаю студентов Национального Университета кораблестроения проходить производственную практику. После нее некоторые ребята остаются работать у нас же, другие находят хорошо оплачиваемую работу на иных предприятиях. Важно то, что они прошли «боевое крещение» в реальных условиях, на настоящих катерах. И такие программы достаточно просто ввести на предприятиях-партнерах, например. С настоящей работой и вполне достойной оплатой. Толковая молодежь нужна везде.

С такими понятными идеями и понятными пошаговыми решениями я и хожу к людям, общаюсь с ними, прошу совета.

— Вы в соцсетях активно постите семейные и спортивные фото. Это работа на публику или?..

— Это работа на себя, прежде всего. Я с шести утра уже на ногах, утренний кросфит в зале или пробежка в лесу, затем – на завод. Иногда – тренировки и игра в футбол. По выходным – вылазки с детьми на природу. Просто я всё это люблю и делюсь этим в соцсетях.

За возрождение былой корабельной славы Николаева только ленивый не высказался

— Странно прозвучит, но мы не увидели, чтобы Вы активно декларировали возрождение судостроения в Николаеве. Но ведь Вы же судостроитель?

— За возрождение былой корабельной славы Николаева, кажется, только ленивый не высказался. Это популярный предвыборный лозунг уже на протяжении многих лет. Да, логично было бы мне, как кандидату-судостроителю, им тоже воспользоваться, но...

Я привык говорить о том, что уже сделано, о реальном. А тенденция такова, что великого судостроения и огромных заводов в обозримом будущем у нас не будет.

И не потому, что мы тут бестолковые хозяйственники. Нет, те «управленцы» развалили отрасль задолго до нас. Но сейчас производства должны быть мобильными, гибкими, легко управляемыми, чтобы нормально конкурировать. В том числе, и браться за малые заказы, а не ждать годами один крупный от государства.

Мы выполняем работы по судоремонту и для коммерческих заказчиков, и для ВМС Украины, и для морской охраны. Радует, что сейчас на уровне страны принято важное решение поддержать нашу отрасль, прежде всего – комплексным подходом, не затягивая состояние кораблей и малых судов до состояния «латания дыр».

— Именно поэтому Вы стали кандидатом от президентской партии?

— Да, в том числе и потому, что вижу реальные шаги правительства в развитии отраслей. Понимаете, зачастую человеку, не особо интересующемуся вопросами экономики, непросто увидеть в тех или иных решениях перспективы развития.

Ведь каждому из нас просто хочется безопасно и в достатке жить. Я иду в горсовет от «Слуги народа», чтобы вместе с командой реальных профи воплощать толковые идеи на уровне города. С правильным пониманием того, кто и за что должен отвечать, кто чем заниматься. Если не пройдем мы, реальные производственники, то снова пройдут распильщики бюджетов и депутаты-«решалы с опытом». Поэтому я пробую достучаться до каждого и надеюсь на поддержку.

Беседовала Юлия Бойченко