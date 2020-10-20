— Расскажите про себя и про то, чем вы занимаетесь.

— В 2000-ом году в Николаеве мы организовали маленькую компанию под названием «Каскад». На тот момент компания состояла из трех человек. Мы занимались простым монтажом кондиционеров. Затем, спустя годы, компания потихоньку начала расти и доросли на сегодняшний день до группы компаний «Каскад», которая занимается проектированием, поставками и монтажом систем тепло и хладоснабжения, вентиляций общего и специального назначения. Наша основная производственная база находится в Николаеве, а основные заказчики — это производства, в основном, предприятия пищевой направленности, то есть, те, где требуется технологическое хладоснабжение, теплоснабжение и так далее. Также недавно мы отпраздновали 10-летие нашей сети ресторанов «Танака». В общем, на сегодняшний день у нас работает порядка 250 человек.

— Вы прописаны и большую часть времени проживаете на Кинбурнской косе. Помимо того, что Кинбурн является одной из главных туристических «изюминок» Николаевской области, коса также имеет ряд проблем, который остается скрыт для большинства туристов и отдыхающих. Какие проблемы беспокоят местных жителей и возможно ли их решить?

— Я больше семи лет прописан на Кинбурнской косе и, действительно, большую часть своего времени я провожу именно там, поэтому я вижу и понимаю, как можно улучшить и ускорить темпы развития туристической отрасли в Николаевской области. В период карантина Кинбурн стал своего рода Меккой для туристов, так как заграничные курорты были закрыты. К большому сожалению, после себя люди оставляют мусор. Отмечу, что давным-давно существует проект, который помог бы решить этот вопрос. Но извечная проблема — бюджет. Местный совет не имел никакого дохода от туристов и даже если он и был, то это мизерные суммы. Совет даже не смог обеспечить зарплатой директора местного коммунального предприятия, я уже не говорю о привлечении какой-то техники и осуществления самой деятельности.

Если бы туризм приносил прибыль местному совету, они могли бы использовать эти деньги для развития инфраструктуры, облагораживания и так далее, то есть, для привлечения еще большего количества туристов.

— Как можно изменить ситуацию? Чье решение для этого нужно?

— На сегодняшний день, насколько мне известно, Покровский сельский совет прекратит свое существование. Исходя из планов по укрупнению районов Николаевской области, все три села — Покровка, Васильевка и Покровское, насильно передали Очакову, несмотря на негодование общественности. То есть, в дальнейшем решение проблем Кинбурна, в том числе и с мусором, будут на городском совете Очакова, а какое у них мнение по этому поводу неизвестно. По сути, такое решение неправильное.

— В таком случае, какое решение было бы более уместно, и почему местные жители были против укрупнения районов и перехода «под опеку» Очаковского городского совета?

— Я считаю, что идеальным вариантом было бы получение статуса труднодоступного региона. Потому что помимо проблем с мусором и туристами, валом и других вопросов, требующих решений: подвоз детей в школу, доступность магазинов и так далее. На сегодняшний день, в Покровском сельском совете существует две школы: одна школа находится в селе Покровка, которая два года назад стала не третьей, а второй ступени, то есть старших классов там нет, вторая школа — в Васильевке. Но по закону мы не можем подвозить детей дольше 40 минут или же определенного километража. Получается так, что мы не попадаем ни по времени, ни по километражу. Также, практически полгода Кинбурн отрезан от Очакова. В период ледостава переправы нет никакой, то есть для того, чтобы добраться к районному центру, нужно ехать 250 километров вокруг — через Херсонскую область. Именно по этим причинам статус труднодоступного региона Кинбурну необходим.

— Кто должен принять это решение?

— Решение о предоставлении статуса региона принимает Верховная Рада. Были соответствующие обращения, есть и целая стопка переписок с нашими народными депутатами, но вопрос никак не сдвинулся. На самом деле, существует закон, который регулирует данные вопросы, но его писали специально под села в Карпатах, поэтому его достаточно немного видоизменить, ничего придумывать и принимать заново не требуется. Это бы решило многие проблемы и вопросы на Кинбурне. Кроме этого, областная власть никак не способствует развитию логистики.

Рраньше для проезда льготников выделялись деньги. Сейчас же нет ни копейки дотаций на эти перевозки, то есть, все это «ложиться на плечи» перевозчиков, они вынуждены выделять на это деньги со своего кармана.

— В чем Ваша сильная сторона и какую пользу Вы, как депутат областного совета, могли бы принести для Николаевской области?

Я считаю, что моя сильная сторона — это умение организовать рабочий процесс, сплотить команду вокруг общей цели. Уверен, что этот опыт помог бы решить многие проблемы в области. Сам по себе я человек неконфликтный, коммуникабельный и легко нахожу нужные решения в критических ситуациях.

— Что можете сказать о проблемах Вашего округа, ведь 5 округ это и Корабельный район и 5 сельских и поселковых громад?

— Я уверен, что одной из главных проблем 5-го округа является отсутствие у нынешней власти четкого плана развития этих районов. Как следствие, выделенные средства тратятся нецелесообразно. Я считаю, что к решению тех или иных проблем нужно подходить комплексно, а не стараться ставить латки на уже имеющихся проблемных местах.

Местные жители уже вдоволь наслушались пустых обещаний, им нужно четкое понимание того, когда, к примеру, в их дворе сделают дорогу, когда отремонтируют междворовые проезды и так далее.

Если мы говорим про Корабельный район, то изначально район был построен и фактически полностью дотирован Глиноземным заводом. «Водолей» привлекал большое количество людей не только с этого района, но и с соседних. Сейчас, когда и Глиноземный завод, и «Водолей» перешли в частную собственность, они перестали вкладывать в развитие района.

— Это Ваш первый политический опыт. Почему для себя Вы выбрали партию «Оппозиционная платформа — За жизнь»?

— Я выбрал баллотироваться от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», так как сама партия, ее лидеры и идеи мне симпатичны.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — это общенациональная партия, которой действительно под силу изменить ситуацию не только на месте, но и по всей стране. Кроме этого, в Николаеве и области партия собрала по-настоящему опытную команду.

От «ОПЗЖ» в советы разных уровней идут новые лица, но лица, которые уже имеют опыт необходимый для управления и развития городов и области. Тем более, что остальные партии уже настолько приелись, да и кроме обещаний от них ничего не слышно.

Пресс-служба Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»