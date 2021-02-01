В ночь на 1 февраля американский телеканал HBO показал интервью с Владимиром Зеленским.

Полной его версии в открытом доступе пока нет. Но журналист программы Axios Джонатан Свон, который беседовал с украинским президентом, опубликовал ряд отрывков из общения с Зе.

Они весьма показательны с точки зрения взглядов Зеленского на вопросы вакцинации, отношений с Китаем и США.

Публикуем цитаты Зеленского и анализируем его ответы.

"Стоим с протянутой рукой"

Джонатан Свон задал вопрос о вакцинации, но с политическим подтекстом.

Он сказал, что западные союзники поставили Украину в конец очереди за вакцинами, а российская прививка "небезопасна". "И вы должны были обратиться к Китаю. Помогите мне понять, как этот болезненный процесс повлиял на ваши взгляды относительно союзников Украины?"

Зеленский никак не обозначил своего отношения к "союзникам" после их поступка. А сосредоточился на своих эмоциях. И признал, что Украина не является равным партнером для Запада, почему и "стоит с протянутой рукой".

"Есть несколько эмоций о глобальной вакцинации. То, что Украина не является равным членом Европейского союза или мира подтвердилось условиями вакцинации. Мы не в приоритете стран, которые уже получают вакцину, в отличие от других стран. Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения - я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", - заявил Зеленский.

Продажа "Мотор Сичи" - "не при мне"

Далее пошел блок вопросов по Китаю. Судя по накалу комментариев, которым программа Axios снабдила ответы Зеленского - это для американцев сейчас основная тема, связанная с Украиной.

"Комментарии Зеленского противоречат позиции обеих основных политических партий (республиканцев и демократов - Ред.) по вопросам национальной безопасности США, которые пытаются сплотить союзников, чтобы противостоять угрозе Коммунистической партии Китая", - говорится на сайте программы.

Какие именно ответы Зеленского не понравились американцам?

Журналист задал вопрос - что думает Зеленский о формирующемся в Штатах антикитайском консенсусе и тезисе, что КНР является "геополитической угрозой номер один".

"Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем", - ответил украинский президент. При этом он констатировал, что "между Китаем и США действительно идет своего рода холодная война".

"Мы знаем, что бизнес США представлен в Украине, но в то же время верно, что бизнес Китая также представлен", - напомнил Зеленский.

"Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, если определенная страна, относится к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране", - сказал президент.

При этом Зеленский "категорически заявил, что не позволит Китаю или какой-либо другой стране покупать контрольный пакет акций "Мотор Сич", - пишет Axios, называя этот завод "бриллиантом в короне украинской оборонной промышленности".

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но в мое время определенно нет", - ответил Зеленский на вопрос, достанется ли китайцам "Мотор Сич".

Впрочем, эти заверения все равно автором шоу не устроили. В Твиттере программы предрекли, что даже несмотря на обещания "ограничить контроль Китая над важнейшими технологическими секторами", позиция Зеленского, что Китай не угроза "может вызвать трения с Байденом и Конгрессом".

То есть с одной стороны Зеленский заявил, что не считает Китай геополитическим противником Украины. Но с другой признался, что не позволит Поднебесной владеть оборонными активами в Украине (чего и требует Вашингтон). А еще раньше ввел против инвесторов из КНР санкции. То есть по сути опроверг свои же примирительные заявления. Но, как видим, американским журналистам даже такая позиция показалась недостаточно жесткой в отношении Китая.

"Я бы не хотел переворота со стрельбой в США"

Несколько занятных заявлений Зеленский сделал о событиях в Вашингтоне 6 января - когда трамписты пошли на штурм Капитолия.

Судя из его слов, революции при смене власти не нужны, а стрельба и человеческие жертвы при смене власти - это "переворот", который ставит под вопрос ценности демократии.

Задавая вопрос, Джонатан Свон заявил, что Трамп вдохновил своих сторонников прервать мирный процесс передачи власти. "Что вы чувствовали, когда видели то, что происходит?".

"Я был шокирован. Я не мог представить себе, что нечто подобное возможно в США. Я считаю, что это был сильный удар по демократии в Соединенных Штатах. Мы привыкли считать, что в Соединенных Штатах есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно, без войн и революций, власть переходит от одного президента к другому. Мы видели это в Украине, мы пережили две революции. Мы понимали, что такое может произойти в мире... Но что это могло произойти в Соединенных Штатах? Никто этого не ожидал. И это говорит о том, что не все идеально.

Я помню, что был молодым человеком, и весь мир следил за тем, что происходило 11 сентября. Мы все это помним, то был какой-то ужас. Мы смотрели, верили и не верили одновременно. В США всегда был такой высокий уровень безопасности, и никто не мог себе представить, что такое может быть", - ответил Зеленский.

"Кажется, вы сильно волновались, глядя на это", - повернул журналист снова на события в Капитолии.

"Я очень волновался. Я не хотел, чтобы вы устроили переворот со стрельбой и, боже сохрани, потерей жизней. После такого миру было бы очень трудно рассматривать Соединенные Штаты как символ демократии в мире", - ответил Зеленский.

Достаточно двусмысленная позиция - для президента страны, где официально празднуют победу "Революции достоинства", при которой власть меняли со стрельбой, кровью и захватами правительственных зданий. Именно такие попытки в Штатах Зеленский назвал "переворотом". Но для Украины у него другая риторика.

"Разговор с Трампом публиковала не Украина"

Коснулись во время интервью и темы разговора Зеленского с Трампом, после которого против президента США начали процедуру импичмента.

"К сожалению, для многих американцев, когда они слышат ваше имя, то вспоминают тот телефонный звонок с Дональдом Трампом. И его импичмент", - напомнил Джонатан Свон.

"Честно говоря, когда я видел свое имя на страницах тех или иных медиа, и читал, что Трамп давил - это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины. Мы может и меньше Соединенных Штатов, но мы независимое государство. Мы доказали это России, когда удержали нашу территорию. Мы продолжаем доказывать, что мы независимая страна. Вот почему он (Трамп - Ред.) не давил на меня. Я бы так никогда не сказал.

Неприятность одна была. Я еще этого не рассказывал. Когда опубликовали наш разговор - я считаю это неправильным - публиковала это не Украина. Я бы никогда не позволил такому произойти. Я считаю, неважно, о чем мы говорили. Это был первый серьезный разговор между президентами, стратегическими партнерами. И никто не имел права делать эти вещи публичными. Да, мы не принадлежим сами себе, поскольку нас избрал народ. Но я полагаю, что этого просто не должно было произойти. Это неправильно", - сказал Зеленский.

"Я вижу, вы рассержены на Трампа? Есть немного?", - спросил журналист.

"Немного?", - в вопросительной интонации и с загадочной улыбкой ответил Зеленский. И потом засмеялся. Давая как бы понять, что рассержен на Трампа "не немного".

"Вы наверное подумали: что, во имя господа, тут происходит?", - Джонатан Свон попытался все-таки вызвать Зеленского на прямую критику Трампа.

"Джонатан, честно, я этот вижу иначе. Для меня самое важное - это сохранить наши отношения, что мы поддерживает друг друга как страны", - ушел от ответа президент.

Виктория Венк, Страна.ua