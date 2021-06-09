Редакция НикВести решила разобраться в вопросе, который связан с землями бывшего ЧСЗ. По информации наших источников, сейчас в горсовете лежит заявка на выкуп большого земельного участка, который находится на территории судостроительного завода. Это стало поводом для дискуссий в депутатском корпусе. Мы обратились к Александру Юркову, руководителю «Наваль Парк», компании, которая уже обращалась в горсовет за согласованием аренды земельных участков на территории бывшего ЧСЗ.

— Александр, имеете ли вы отношение к этой заявке?

— Да, это мы подали документы.

— Раньше вы хотели взять какой-то участок в аренду, и вам это согласовали, зачем вам выкупать еще землю?

— Это разные участки. На апрельской сессии нам согласовали передачу в аренду земельного участка площадью в 62 га, на котором расположены принадлежащие «Наваль Парку» объекты и сооружения. Этот процесс занял у горсовета целых 3 года... Сейчас же мы подаем документы на выкуп участка 140 га. По этому участку мы также изначально шли по пути аренды. Но проект соответствующего решения не нашел поддержки у депутатов. Поэтому мы отозвали свою заявку и решили идти наиболее эффективным для города и бизнеса путем – через выкуп земли. На территории бывшего ЧСЗ мы хотим реализовать проект Индустриального парка, который станет центром притяжения инвестиций для города и региона.

Александр Юрков, фото: latifundist.com

— Один из депутатов назвал это «кулуарными махинациями», и что земли бывшего ЧСЗ пытаются выкупить якобы «за копейки»?

— Не понятно, почему совершенно открытый процесс, организованный с соблюдением всех требований законодательства, уважаемый депутат называет «махинацией».

Мы вели и ведем открытые переговоры с руководством города и не раз встречались с представителями депутатского корпуса горсовета. Наверное, только ленивый депутат не знает о наших планах. О какой «кулуарности» может идти речь? Все наши документы официально зарегистрированы в горисполкоме. И когда мы шли по пути аренды, и сейчас - когда мы предлагаем городу выкуп участка. Мы понимаем, что Николаев испытывает дефицит бюджета развития, а деньги от выкупа могут дать старт многим городским инвестиционным программам. Речь идет о сумме порядка 200 млн гривен, а не 6 млн, как кто-то голословно заявлял.

— Как перевести в плоскость конструктивной дискуссии рассуждения «за копейки или нет»? Как правильно оценить землю?

— Мы взяли на себя обязательство обеспечить проведение независимой экспертной оценки всех участков земли, которые ранее были территорией бывшего ЧСЗ. Оценка проводилась в соответствии с требованиями нормативных актов специальным сертифицированным учреждением. К оценке также подключались профессоры-авторы утвержденных в Украине методик оценки земли. Подчеркну - именно независимая оценка является аргументом в спорах “за копейки или нет”, это международная практика. Любому желающему мы можем предоставить необходимые расчёты и документы.

— Если говорить о том участке, который вам уже согласовали для аренды, откуда взялась сумма 22 миллиона гривен, которую вы, по мнению депутатов, должны оплатить? Я так понимаю, она каким-то образом рассчитана за прошлый период. Как вы относитесь к таким обязательствам и как планируете урегулировать этот вопрос?

— Эта сумма рассчитана земельным департаментом мэрии и, по мнению города, является компенсацией ущерба, за пользование землей без оформления прав аренды под объектами «Наваль Парка» с 2018 года. То есть с момента, когда мы, приобрели недвижимость на этом участке и, собственно, начали процесс оформления прав на землю. Если бы депутаты безосновательно не затягивали решение, то и убытков бы не было, и в течение 3 лет бюджет города пополнялся арендными платежами. Мяч все время находился на стороне городских властей и депутатов. Тем не менее, наш вопрос даже не выносился в зал и не голосовался.

Еще один важный момент. Только наличие надлежащим образом оформленного права на землю позволяет собственнику зданий и инфраструктуры осуществлять полный спектр действий с этой недвижимостью и развивать эту территорию. Мы были вынуждены нести затраты на поддержание этой территории, балансируя на грани рентабельности. Поэтому, если подходить к этой ситуации с точки зрения сухой экономической логики, то это нам впору требовать компенсацию упущенной выгоды из-за бездействия прошлого созыва горсовета. Мы неоднократно озвучивали нашу позицию. Нельзя ставить в зависимость оформление аренды от попытки решить вопросы якобы компенсации убытков прошлых лет. Давайте вынесем этот вопрос в юридическую плоскость, и пусть Фемида решит, рассмотрев все аргументы сторон.

— Как вы относитесь к публично высказываемой мысли, что лучше создать «коммунальное предприятие и зарабатывать городу прибыль», сдавая земли бывшего ЧСЗ в аренду?

— Вы знаете, есть доказанный временем постулат: худший управленец — это государство. Коллективная ответственность, в конечном итоге, заканчивается ее полным отсутствием. Теперь по сути. Чтобы зарабатывать на этой земле, ее нужно привести в нормальное состояние. Это огромные средства. Есть ли у города инвестиционный ресурс? Вопрос риторический. Что же касается идей некоторых депутатов о том, что город может зарабатывать на причальных стенках, то на сегодняшний день эта инфраструктура находится в частной собственности. Поэтому такие идеи являются чистым популизмом, и те, кто их озвучивают, похоже до сих пор пребывают в плену мировоззренческих иллюзий известных персонажей Булгакова.

— Какую пользу проект, который вы хотите реализовать на этих землях, может принести городу?

— Мы планируем создать на этой территории полноценный логистический хаб с развитой инфраструктурой в формате «Индустриального парка», который может привлечь резидентов-инвесторов, заинтересованных размещать здесь свои производства и офисы. Николаевские дороги – уже притча во языцех. Наш проект призван разгрузить дорожные магистрали в городе, при этом увеличив бизнес-активность. Мы планируем построим собственную обменную железнодорожную станцию. Она позволит решить проблему «узкого горла» станции «Николаев-Грузовой». Также рассматриваем возможность строительства ж\д моста над улицей Индустриальной, что поможет решить проблему ожидания для автотранспорта николаевцев, пока идут составы.

Особо отмечу, парк с его развитой инфраструктурой станет площадкой, на которой может размещаться малый и средний бизнес Николаева. В целом, если наш проект выйдет на запланированные горизонты, Николаев получит дополнительно до 5 тысяч рабочих мест. А это соответственно повышение благосостояния горожан и налоги в местный бюджет, в которых так нуждается город.

Отмечу также, что инвестиционная группа Smart Holding, в рамках которой работает «Наваль Парк», как социально ответственный бизнес намерена подключаться к решению насущных для горожан проблем, чтобы совместными усилиями сделать наш город лучше.

Катерина Середа, НикВести