В четверг, 22 апреля, депутаты Николаевского городского совета утвердили проекта землеустройства ООО «Наваль Парк», данное предприятие хочет взять в аренду земельные участки на территории Черноморского судостроительного завода.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

При этом решение приняли с условием, что ООО «Наваль Парк» выплатит 22,69 миллиона гривен долга по оплате за землю — ранее предприятие обанкротилось, но сейчас появился новый собственник, который и хочет получить земельные участки в аренду.

— В 2017 году предприятие «Наваль Парк» получило свидетельство на право собственности отдельных объектов на территории «ЧСЗ». Они не платили за землю. В общей сложности задолжали более 22 миллиона гривен. Поэтому юридический департамент предложил в решении об аренде земли дополнить пунктом в следующей редакции: «В договоре аренды земли предусмотреть условие об обязательстве ООО «Наваль Парк» оплатить на протяжении 6 месяцев со дня подписания договора об аренде земли деньги за бесплатное пользование земельными участками площадью 146,3 тысячи квадратных метров и 469 тысяч квадратных метров», — прокомментировал проект решения городской голова Александр Сенкевич.

На это депутат от «ОПЗЖ» Максим Невенчанный предложил не ставить данный вопрос на голосование до полного погашения озвученной задолженности.

— Вы все прекрасно понимаете, что это просто форма ухода от оплаты аренды. На это идти нельзя, - сказал Максим Невенчанный.

Глава фракции партии «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева уточнила, что на сегодня у данного собственника нет никаких обязанностей по оплате за землю, мол, у него нет проекта землеустройства, он не должен подавать декларацию.

— Единственная возможность взыскивать средства – утверждать проекты землеустройства. Если вы хотите получать реальные средства в бюджет, то, пожалуйста, поддержите данные проекты решений. Потому, что все остальное – это красивая игра по освобождению от обязательств по оплате арендной платы. Я за данные проекты решения, в результате них появляются обязательства, – указала Елена Киселева.

В итоге депутаты объединили в пакет 11 проектов решений по разрешениям на разработку проектов землеустройства – его сессионный зал не поддержал, отдав только 26 голосов «за».

При этом депутаты утвердили проект землеустройства ООО «Наваль Парк» - 29 голосов «за», причем с условием погашения 22 миллионов гривен.

В четверг, 23 апреля, депутаты Николаевского городского совета не поддержали вопрос продажи коммунальной земли площадью 36 тысяч 537 квадратных метров ТОВ «Чорноморський комбінат хлібопродуктів» за 3 миллиона 967 тысяч 303 гривны (108,61 гривен за квадрат).