В четверг, 22 апреля, депутаты Николаевского городского совета не поддержали вопрос продажи коммунальной земли площадью 36 тысяч 537 квадратных метров ТОВ «Чорноморський комбінат хлібопродуктів» за 3 миллиона 967 тысяч 303 гривны (108,61 гривен за квадрат).

Участок, который хотят продать ТОВ «Чорноморський комбінат хлібопродуктів» находится на улице Индустриальная 7/1, - передает корреспондент НикВести.

Глава фракции партии «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева перед голосованием призвала коллег отказать в продаже или не голосовать вообще, поскольку депутатам предлагают «задаром отдать участок в стратегической зоне». Она сделала встречное предложение – рекомендовать ТОВ «Чорноморський комбінат хлібопродуктів» взять указанный участок земли в аренду, оформить все и платить за пользование надлежащим образом.

— Этим проектом решения нам предлагают продать земельный участок по 100 гривен за квадратный метр. Речь идет не о проекте отвода земли, а о технической документации, но какие бы не были землеустроительные нюансы, мне кажется, что продажа земель Николаева в стратегической зоне, а это рядом с бывшим Черноморским судостроительным заводом, все понимают, что это перспективная территория для транспорта, продавать за 100 гривен, извините, в долларовый эквивалент мне даже стыдно переводить. Эти земли априори стоят больше. Более того, данный субъект хозяйствования владеет объектами недвижимого имущества с 2017 года, если не изменяет память, и с 2017 года его документы на выкуп находятся в Николаевском городском совете. Нет ни одного решения по предложениям оформить договор аренды, платить надлежащим образом. Поэтому мне кажется, что целесообразно отказать в продаже или не голосовать вообще, а также предложить субъекту хозяйствования получить в аренду данный земельный участок, - указала Елена Киселева.

После этого городской голова Александр Сенкевич вынес вопрос о продаже на голосование, но с ремаркой «прошу прислушаться к предложению депутата».

В итоге «за» проголосовали 3 депутата, «против» - 7 голосов, еще 11 депутатов воздержались, не голосовали – 27.

ТОВ «Чорноморський комбінат хлібопродуктів» зарегистрирована в Киеве и ее главный вид деятельности – производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности. Ее директором указан Дмитрий Прохоренко, а собственник компании – Людмила Влас, которая зарегистрирована в городе Черноморске. Уставной капитал фирмы – 5 тысяч гривен.