Обраний Голова Верховного Суду Всеволод Князєв: "В Україні критична ситуація з фінансуванням судів. Зарплати працівників апарату суду менші, ніж у прибиральниць у супермаркеті" | НикВести — Новости Николаева
ПОИСК ПО САЙТУ