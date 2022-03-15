Украине нужна "Большая стройка", которая позволит радикально решить несколько проблем, вызванных войной с Россией.

Я продолжаю акцентировать внимание властей, что ключевая проблема сегодня для Украины - проблема организации тыла и перестройки экономики в соответствии с потребностями войны. Именно в тылу зреет очень серьезная угроза, которая может нивелировать успешное противодействие России. Более того, Россия понимает это и делает все, чтобы через форсирование гуманитарной катастрофы создать такое давление на украинскую власть, чтобы принудить ее к капитуляции. Фискальный кризис из-за развала экономики плюс гуманитарный кризис из-за уничтожения огромного количества жилой площади в стране - это чрезвычайно важная проблема, которую власть не сможет решить старыми методами. На сегодняшний момент в Кабмине и Раде нет понимания того, что нужно радикально изменять экономическую политику в соответствии с потребностями войны. Мы теряем время и темп, как следствие, у нас будут проблемы уже через две-три недели в экономике.

Поэтому я на опережение набрасываю решения, которые обсуждаю со специалистами в разных областях и бизнесом.

Одно из таких важнейших решений - быстрое строительство в режиме 24 на 7 поселков для беженцев. Эти поселки должны решать три базовые задачи:

а) Абсорбировать огромный поток беженцев с востока и юга Украины. Дать людям возможность перевести дух, выйти из состояния шока и принять решение - они остаются в Украине или идут дальше за границу. Я думаю, что мы должны развернуть инфраструктуру, которая будет способна принять несколько миллионов человек.

б) Перезапустить экономику на военные рельсы. Такой проект даст возможность занять большое количество людей, которые нынче остались без работы. Сама по себе сборка таких домов может идти от месяца до трех и требует усилий 5-6 человек. Таким образом, мы реально можем дать работу сотням тысяч людей. Более того, людей мотивированных, которые понимают, что в этих домах им придется жить! При том это строительство даст огромный толчок производству стройматериалов, обработки и так далее. То есть получится мультипликационный эффект. Самое главное, что такие проекты могут быть профинансированы западными фондами, потому что страны Европы заинтересованы в том, чтобы снизить миграционное давление. Эта мотивация Европы будет усиливаться по мере затягивания войны между Россией и Украиной.

Многие могут сказать: Война может закончится через пару недель и что тогда?

Ответ: Лично я не особо верю в это, потому что Путина из мультика русского фашизма могут вывести только огромные потери, которые наложатся на фискальный кризис из-за санкций. Это все требует времени. За это время Украина получит мощные удары по экономике, следовательно, вышеописанное станет еще более актуальным.

Но если допустить, что реализуется сценарий быстрого окончания войны (начало апреля-май), то это означает, что повторится ситуация 2014-2015 года. Россия не раздавит до конца Украину, Украина будет понимать, что новая война неизбежна, потому жители восточных областей, понимая риски новой войны просто не захотят возвращаться. Более того, многие захотят переехать в западные регионы Украины. Главный экономический вывод этой войны - экономический потенциал должен быть защищен, а западная Украина в этом плане обладает огромным преимуществом. Это преимущество становится еще более важным, если война приобретает затяжной характер.

в) Украине потребуется создавать целые кластеры экономики вместо старых, что уничтожаются сегодня Россией варварскими бомбардировками. Для этого нужны будут трудовые ресурсы, которые необходимо будет размещать там, где будут строиться новые заводы и производственные комплексы. Прежде всего, под потребности обороны.

Таким образом, разворачивание программы большой стройки жилья для беженцев запустит базу для перестройки всей экономики Украины в новой военной реальности. Решение этой задачи потребует радикально пересмотреть многие процедуры со стороны государства. Например, нужно будет быстро отводить землю, подводить коммуникации, дороги. Необходимо запустить кредитование этой отрасли государственными банками. Определить механизмы и, самое главное, систему контроля.

Все это нужно будет делать быстрыми директивными методами, поскольку промедление будет создавать проблемы сотнями тысяч людей, миллионам и будет чревато катастрофическими последствиями государству. С другой стороны, эта ситуация заставляет нас радикально изменить государство, убрать всех наносное, прилипал, коррупционеров и прочую мразь, которая привыкла паразитировать.

Тарас Шеренговский по моей просьбе описал, как может выглядеть такой типичный дом для беженцев на примере тех проектов, которые он реализовывал.

Барнхаус для беженцев

1. Дом строится по финской каркасной технологии с небольшими изменениями. Брус 150х50мм через контр-рейку 50х50мм обшивается с двух сторон гипсокартоном соответствующих параметров, внутри заполняется теплоизолятором (минвата и т.п.). Внешнее покрытие кровли и боковых стен — профнастил, фасады обшиваются деревом. Дом устанавливается на столбчатом буронабивном фундаменте площадью 100 кв.м, жилая площадь 140 кв.м.

Экспликация помещений: кухня-холл 35 кв.м, два санузла, гардеробная комната, три жилых помещения в 2-х уровнях (комната-кабинет и антресоль-спальня).

Предназначен для постоянного проживания 6 чел., временно уплотненно — до 12 чел.

2. Изготавливается дом на месте из готовых комплектов либо с нарезкой на месте. Для работы привлекается бригада из 4-6 чел., опыт в строительстве минимальный, квалифицированный только руководитель. Время постройки 1 месяц. Инструменты стандартные, дополнительно только нейлер — пневмопистолет для гвоздей.

3. Стоимость ориентировочно $40-50 тыс. Вкл. з/п. По материалам сейчас стоимость неизвестна. Возможно удастся включить в стоимость базовую отделку (окраску гипсокартона) и мебель (кухня, кровати) изготовленную на месте.

Юрий Романенко, Хвиля



