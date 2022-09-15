30 лет назад Павел Чумак приступил к работе, которая стала делом всей жизни.

Сейчас Николаевский маслоперерабатывающий завод при всех сложностях обеспечивает людей работой, поддерживает экономику Украины и помогает всем, кто в этом нуждается.

Из разнообразия к успешному предпринимателю: как совмещать тяжелую работу и обучение, претворять в жизнь то, о чем не пишут в книгах и развиваться в военное время - читайте в нашем материале.

Первый учитель – отец

Павел Чумак начал работать в тяжелых 90-х. Предприниматель вспоминает, как вместе с братом помогал отцу с переработкой подсолнечника на Одесском масложиркомбинате.

За свои достижения Павел обязан отцу - именно он воспитал любовь к труду и обучению.

«Это мой первый учитель. Люблю и уважаю его за то, что он сделал меня таким, какой я сейчас являюсь», - говорит предприниматель.

Не только работать, но и учиться

В свое время Павел Чумак совмещал работу с учебой: ночью работал разнорабочим, днем – учился в университете им. Мечникова.

В 2005 году он окончил вуз и стал адвокатом. Новые знания и способности пригодились для продолжения начатого дела. В 2014 году компания получила первые серьезные кредитные средства для развития предпринимательства.

Так и начался путь из элеватора в Березанке в крупный завод.

В настоящее время маслоперерабатывающее предприятие мощностью 600 т/сутки располагается в Николаевской области и насчитывает более 100 сотрудников.

«За это время мы добились хороших результатов – от 50 кг до 50 тонн переработки в час. Все происходит с Божьей помощью», – говорит бизнесмен.

Следует экспериментировать

80 из 100% развития предприятия – это эксперименты, отмечает Павел Чумак.

И о большинстве случаев не пишут в книгах – все нужно пробовать и идти вперед.

Самое ценное – люди

Команда Павла Чумака – профессионалы своего дела. Наряду с Павлом работают люди, имеющие многолетний опыт работы на заводе.

Руководство ценит свой коллектив и всегда старается улучшить условия труда. За преданность и профессионализм руководство награждает лучшими автомобилями и квартирами.

Работающая экономика – неотъемлемая часть нашей победы

Маслоперерабатывающий завод на военных рельсах, несмотря на все сложности, продолжает работать, ведь экономика Украины должна развиваться - люди должны получать зарплату, наши защитники - помощь.

За время войны завод обеспечивает маслом всех, кто в этом нуждается. Оказывает гуманитарную помощь. Также были приобретены два реанимобиля.

«Предприятие продолжает деятельность и наращивает мощность, поскольку именно сейчас работающая экономика – неотъемлемая часть нашей победы», – отмечает предприниматель.

Через призму 30-летнего опыта «железные принципы» Павла Чумака

1. Соблюдай обещанное слово. В последнее время, к сожалению, люди видят и помнят только подпись в документе, а об обещанных словах забывают.

2. Иди вперед, несмотря на трудности и добиваться желаемого результата.

3. Цени время – оно мимолетно. Все, что можно сделать сегодня нельзя откладывать на завтра.

4. Обязательно по возможности помогай людям, которые рядом.

5. Иди своим путем, но в процессе учись у других.

«В завершение хочу обратиться к бизнесменам, начинающим свой путь, и сказать следующее: держите свое слово, верьте в Бога, своего не отпускайте и чужого не отнимайте», - резюмировал Павел Чумак.

Украинская служба информации