Вже багато років на території Миколаївської області, як кажуть місцеві жителі, діє угрупування під керівництвом місцевого фермера Миколи Устяновського. Розповідають, що завдяки своїм зв’язкам та хитрості він постійно уникає відповідальності і жодні правоохоронні органи не можуть його зупинити. З іменем Устяновського зв’язана ціла низка кримінальних справ та правопорушень, в яких фігурують схеми з сільськими чиновниками, набиття кишені за чужий рахунок та за рахунок держави навіть під час війни.
Почнемо з того, яким чином Устяновський може отримувати сотні гектарів земель на прикладі села Нововасилівка. Там компанія Устяновського «Агрофірма Атіка» отримала за копійки в оренду 150 земельних ділянок. Частиною з них володіли приватні особи, а ще частиною — сільрада і держава. А успіху Устяновського мабуть сприяла тодішня сільголова Нововасилівки Тетяна Лептуга.
З 2002 року вона займала посаду Нововасилівського сільського голови. За часи її правління бізнес Устяновського на цій території розвився не аби як. Зараз Лептуга вже не є головою села. Зате у жовтні 2021 року вона стала щасливою власницею тієї самої «Агрофірми Атіка» Устяновського і тепер заправляє всіма тими землями.
У 2016 році «невідомі особи» здійснили розбійний напад на низку полів в селі Христофорівка (Миколаївська область). На поля приїхали озброєні люди і оселилися там, не підпускаючи до них фермерів. Тим часом сільськогосподарська техніка, зареєстрована на ФГ «Устяновського», збирала та вивозила у невідомому напрямку урожай.
Кримінальну справу по факту розбійного нападу з використанням техніки Устяновського було відкрито ще в кінці червня 2016 року. Однак у 2019 році вона зайшла в «глухий кут». Крім того, Баштанський районний суд відмовив прокурорам у накладенні арешту на комбайн «John Deere М 9500» Устяновського, який було задіяно в зборі чужого врожаю.
Враховуючи вищезгадану кримінальну справу, нікого, мабуть, не здивує, що транспорт Миколи Устяновського регулярно попадається на порушенні вагових норм на дорозі. Однак завжди є віправдання від сплати штрафів — вантажівка його, але він передав її комусь, а тому не винний.
От, наприклад, в серпні 2021 року Укртрансбезпека під час рейду вчергове оштрафувала ФОП Устяновського, на який було оформлено вантажівку MAN з надмірною вагою. Загальна сума штрафів склала 25 500 грн. Однак гроші так і не поступили в бюджет, бо Миколаївський окружний адміністративний суд визнав постанови Укртрансбезпеки протиправними та скасував їх. Причина — під час правопорушення вантажівкою користувався не ФОП Устяновський, а компанія «Грін Енерджі МБУ», власником якої теж є Микола Устяновський. Звісно ж, можна було б скласти протокол на цю фірму, але строки давності по адмінправопорушенню вже минули.
Так само і в жовтні 2021 року Укртрансбезпека під час зважування вантажівки ФГ «Вікторія» зафіксувала перегруз. Було складено протокол і накладено штраф, але в червні 2022 року Миколаївський окружний адмінсуд знову скасував все, бо нібито вантаж перевозила «Грін Енерджі МБУ», яку вже не притягнути до відповідальності через строки давності. І нічого, що обидві компанії належать Устяновському.
Так само ці ж фірми уникнули покарання у вересні 2021 року.
Таким чином, фірми Устяновського продовжують порушувати закон і уникати відповідальності, а державний бюджет не отримує компенсацію за розбиті дороги перенавантаженими автівками.
І все б нічого, але правоохоронні органи чомусь виявилися нездатними зупинити чи хоча б стримати правопорушення в жодному з випадків. А, як показує практика, непокаране зло — зростає.
Євген Горін, «КП в Україні»
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Вже багато років на території Миколаївської області, як кажуть місцеві жителі, діє угрупування під керівництвом місцевого фермера Миколи Устяновського. Розповідають, що завдяки своїм зв’язкам та хитрості він постійно уникає відповідальності і жодні правоохоронні органи не можуть його зупинити. З іменем Устяновського зв’язана ціла низка кримінальних справ та правопорушень, в яких фігурують схеми з сільськими чиновниками, набиття кишені за чужий рахунок та за рахунок держави навіть під час війни.
Почнемо з того, яким чином Устяновський може отримувати сотні гектарів земель на прикладі села Нововасилівка. Там компанія Устяновського «Агрофірма Атіка» отримала за копійки в оренду 150 земельних ділянок. Частиною з них володіли приватні особи, а ще частиною — сільрада і держава. А успіху Устяновського мабуть сприяла тодішня сільголова Нововасилівки Тетяна Лептуга.
З 2002 року вона займала посаду Нововасилівського сільського голови. За часи її правління бізнес Устяновського на цій території розвився не аби як. Зараз Лептуга вже не є головою села. Зате у жовтні 2021 року вона стала щасливою власницею тієї самої «Агрофірми Атіка» Устяновського і тепер заправляє всіма тими землями.
У 2016 році «невідомі особи» здійснили розбійний напад на низку полів в селі Христофорівка (Миколаївська область). На поля приїхали озброєні люди і оселилися там, не підпускаючи до них фермерів. Тим часом сільськогосподарська техніка, зареєстрована на ФГ «Устяновського», збирала та вивозила у невідомому напрямку урожай.
Кримінальну справу по факту розбійного нападу з використанням техніки Устяновського було відкрито ще в кінці червня 2016 року. Однак у 2019 році вона зайшла в «глухий кут». Крім того, Баштанський районний суд відмовив прокурорам у накладенні арешту на комбайн «John Deere М 9500» Устяновського, який було задіяно в зборі чужого врожаю.
Враховуючи вищезгадану кримінальну справу, нікого, мабуть, не здивує, що транспорт Миколи Устяновського регулярно попадається на порушенні вагових норм на дорозі. Однак завжди є віправдання від сплати штрафів — вантажівка його, але він передав її комусь, а тому не винний.
От, наприклад, в серпні 2021 року Укртрансбезпека під час рейду вчергове оштрафувала ФОП Устяновського, на який було оформлено вантажівку MAN з надмірною вагою. Загальна сума штрафів склала 25 500 грн. Однак гроші так і не поступили в бюджет, бо Миколаївський окружний адміністративний суд визнав постанови Укртрансбезпеки протиправними та скасував їх. Причина — під час правопорушення вантажівкою користувався не ФОП Устяновський, а компанія «Грін Енерджі МБУ», власником якої теж є Микола Устяновський. Звісно ж, можна було б скласти протокол на цю фірму, але строки давності по адмінправопорушенню вже минули.
Так само і в жовтні 2021 року Укртрансбезпека під час зважування вантажівки ФГ «Вікторія» зафіксувала перегруз. Було складено протокол і накладено штраф, але в червні 2022 року Миколаївський окружний адмінсуд знову скасував все, бо нібито вантаж перевозила «Грін Енерджі МБУ», яку вже не притягнути до відповідальності через строки давності. І нічого, що обидві компанії належать Устяновському.
Так само ці ж фірми уникнули покарання у вересні 2021 року.
Таким чином, фірми Устяновського продовжують порушувати закон і уникати відповідальності, а державний бюджет не отримує компенсацію за розбиті дороги перенавантаженими автівками.
І все б нічого, але правоохоронні органи чомусь виявилися нездатними зупинити чи хоча б стримати правопорушення в жодному з випадків. А, як показує практика, непокаране зло — зростає.
Євген Горін, «КП в Україні»