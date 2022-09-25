Российские оккупационные войска вынуждены отступать на временно оккупированной территории Херсонской области. Во вражеских тылах успешно действуют боевые группы украинских партизан. Среди местных жителей активизируется движение сопротивления русским захватчикам. Все это в совокупности создает существенные препятствия для проведения россиянами на временно оккупированных территориях Украины имитации «референдумов».

Результативные действия боевых партизанских групп по физическому устранению наиболее влиятельных коллаборационистов и предателей обеспечили дефицит кадров для налаживания работы российской оккупационной администрации. Известны случаи, когда местные коллаборанты пытались скрыться с временно оккупированных украинских территорий из-за риска для собственной жизни из-за преступной пророссийской деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности Украины. Кроме того, отмечается существенное уменьшение количества желающих сотрудничать с врагом из-за нежелания стать объектом заинтересованности украинских партизан.

Проведение имитации «референдума» во время постоянного контрнаступления Вооруженных Сил Украины теряет смысл, из-за постоянного постепенного смещения линии фронта к административным границам Украины с россией. Объявленные российскими временно оккупированные территории Украины вскоре будут освобождены от захватчиков, а результаты имитированного волеизъявления автоматически теряют любое политическое значение. Международное право подтверждает административные границы Украины по состоянию на 1991 год. Все временно оккупированные территории, включая Автономную Республику Крым, «находятся в юрисдикциях» России только «в соответствии с «российской правовой реальностью». Учитывая это, власти России пытаются создать образ «распространения собственной юрисдикции» на временно оккупированные территории Украины для имитации «нарушения государственной границы России». Именно для этого в России началась массовая мобилизация. К счастью, уже ничего не способно остановить контрнаступление мотивированной, подготовленной и хорошо вооруженной украинской армии. Российское высшее политическое руководство уже поняло, что война проиграна и пытается лишь использовать последние ресурсы для отсрочки полного разгрома оккупационных войск.

Для местных жителей временно оккупированных территорий следует максимально отстраниться от противоправной деятельности российской оккупационной администрации. Следует избегать любых массовых мероприятий, организованных врагом, игнорировать раздачу продовольственной или денежной помощи в обмен на персональные данные, категорически отказаться от российского гражданства и российского паспорта, и самое главное – любым способом оставить временно оккупированную территорию и попытаться вернуться на подконтроль. Украины.

Эффективность западного тяжелого вооружения и результативное его применение Силами обороны Украины создали хорошие условия для неустанного уменьшения боеспособности российских оккупационных войск, обеспечили «каскадное разрушение фронта» на передовых позициях захватчиков и гарантированно приведут к паническому отступлению врага и освобождению всей территории Украины.

Александр Миронченко