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Життя України та Миколаєва продовжується попри війну та воєнний стан. Основна сесія вступної кампанії-2022 року добігає кінця.
Наприкінці вересня в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили завершився основний набір на перший курс бакалаврських і магістерських програм. Також здійснено набір на 2 і 3 курси навчання. Однак у жовтні ще триватиме додаткова сесія для вступу на бакалаврські та магістерські програми.
Цьогоріч основні результати вступної кампанії для Могилянки є позитивними, незважаючи на складні обставини в країні.
Ще однією особливістю вступної кампанії-2022 року є наявність пільгової категорії для вступників з особливо небезпечних та тимчасово окупованих територій. Усі бюджетні місця в ЧНУ імені Петра Могили за цією квотою заповнені. Також приймальна комісія університету зробив замовлення на додаткові бюджетні місця для пільгових категорій.
Лідерами серед факультетів, на які здійснено найбільший набір, є Факультет комп’ютерних наук та Медичний інститут. Конкретно в цифрах:
На перший курс бакалаврату:
А також серед інших спеціальностей:
На перший курс магістратури:
Філологія(германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська мова) — 17
Для майбутніх абітурієнтів на базі ЧНУ імені Петра Могили розпочинається набір на підготовчі курси для вступу до закладів вищої освіти.
Зареєструватися на підготовчі курсу можна за посиланням.
Додаткова інформація про підготовче відділення Могилянки – тут.
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Життя України та Миколаєва продовжується попри війну та воєнний стан. Основна сесія вступної кампанії-2022 року добігає кінця.
Наприкінці вересня в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили завершився основний набір на перший курс бакалаврських і магістерських програм. Також здійснено набір на 2 і 3 курси навчання. Однак у жовтні ще триватиме додаткова сесія для вступу на бакалаврські та магістерські програми.
Цьогоріч основні результати вступної кампанії для Могилянки є позитивними, незважаючи на складні обставини в країні.
Ще однією особливістю вступної кампанії-2022 року є наявність пільгової категорії для вступників з особливо небезпечних та тимчасово окупованих територій. Усі бюджетні місця в ЧНУ імені Петра Могили за цією квотою заповнені. Також приймальна комісія університету зробив замовлення на додаткові бюджетні місця для пільгових категорій.
Лідерами серед факультетів, на які здійснено найбільший набір, є Факультет комп’ютерних наук та Медичний інститут. Конкретно в цифрах:
На перший курс бакалаврату:
А також серед інших спеціальностей:
На перший курс магістратури:
Філологія(германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська мова) — 17
Для майбутніх абітурієнтів на базі ЧНУ імені Петра Могили розпочинається набір на підготовчі курси для вступу до закладів вищої освіти.
Зареєструватися на підготовчі курсу можна за посиланням.
Додаткова інформація про підготовче відділення Могилянки – тут.