Робота АЕС – цілодобовий процес. У ньому немає перерви. Зате є велика відповідальність, яка потребує максимально високої кваліфікації працівників. Тому підтримання професійних навичок атомників - справа надважлива, обов’язкова, і триває вона впродовж усієї трудової діяльності. Навчання та тренування не зупиняються й під час війни.

Саме оперативний і експлуатаційний персонал обслуговує атомне обладнання та веде технологічні режими, що забезпечують надійну і безпечну роботу станції. Блочний щит керування - БЩК - є центром управляння енергоблоком АЕС. Звідси керують основним обладнанням. Оперативники ВП «Південноукраїнська АЕС» підпорядковуються начальникам змін енергоблоків і цехів, а ті – начальнику зміни станції.

— Наша робота вимагає дуже серйозної професійної підготовки, компетентності, уваги та відповідальності. Щоб керувати людьми та розуміти, як працює обладнання, потрібно пройти всі кар’єрні сходинки від оператора до керівника зміни, - зауважує старший начальник зміни ПАЕС Андрій Паляцький.

На Південноукраїнській АЕС працює майже 1000 оперативників. Усі вони входять до 7 змін, 2 з яких - резервні. До призначення на самостійну роботу персонал проходить теоретичну підготовку, навчання на робочому місці, перевірку норм і правил, виробничих і посадових інструкцій.

Підготовка персоналу здійснюється в навчально-тренувальному центрі атомної станції (НТЦ). Його фахівці ведуть навчально-методичну роботу, розробляють програми протиаварійних тренувань. Також на базі НТЦ функціонує відділ психолого-педагогічного забезпечення. Його фахівці виконують періодичні психофізіологічні обстеження оперативного персоналу, надають йому психологічну та педагогічну підтримку, допомагають адаптуватися, підвищити ефективність роботи в зміні. У підсумку все це сприяє підвищенню професійних якостей працівників і формуванню навичок безпечної експлуатації АЕС. Торік на базі центру пройшли навчання та підтвердили кваліфікацію 3173 працівники керівного, оперативного та ремонтного персоналу.

Технічна база НТЦ налічує два повномасштабні тренажери: ПМТ-1, де закріплює практичні навички персонал першої черги АЕС (енергоблоки №1 і №2), та ПМТ-3 (для другої черги АЕС, енергоблок №3); автоматизовані навчальні системи; комп’ютерні класи. На ПМТ-1,3 працівники блочних щитів керування відпрацьовують свої дії в умовах різних сценаріїв, зокрема й найскладніших та навіть мінімально імовірних.

Курс підтримання кваліфікації оперативник проходить за 80-годинною програмою.

— Професійна підготовка персоналу є найвищим пріоритетом. Війна не робить послаблень. У цей складний період вимоги до професіоналів-атомників навіть ще суворіші, бо саме АЕС нині є форпостом підтримки стабільної роботи енергосистеми. Тому колектив нашого навчально-тренувального центру використовує всі можливості для підтримки кваліфікації атомників, – наголошує заступник начальника НТЦ Дмитро Шаміс. — Сучасна система підтримки кваліфікації працівників є запорукою надійної та безпечної експлуатації атомної станції. Вагомою частиною роботи нашого підрозділу є підготовка та підтримання кваліфікації ліцензованого персоналу, - зазначає головний фахівець з атомних електростанцій - начальник навчально-тренувального центру Олександр Занозін.

Він зауважує, що процедура отримання ліцензії є досить складною і формується з п’яти етапів: відбір та підготовка кандидата, перевірка знань, подання відповідних документів до Державної інспекції ядерного регулювання України, розгляд цих документів і, врешті, ухвалення рішення про видання ліцензії або відмову в ній. Важливою умовою для кандидата або ліцензованого спеціаліста є наявність відповідної профільної освіти та стажу роботи (не менше двох років на оперативних посадах). На підготовку фахівця такого рівня витрачаються десятиліття та значні кошти.

На Південноукраїнській АЕС, згідно з Постановою КМУ №1683 від 08.11.2000 р., ліцензуванню з безпосереднього управління реакторною установкою підлягають посади начальника зміни черги, начальника зміни реакторного цеху, провідного інженера управління реактором та начальника зміни атомної станції - на право прийняття рішень. На майданчику ПАЕС ліцензії на право управління реакторною установкою мають 87 осіб. Така ліцензія видається строком на два роки з можливістю її подовження. Права, що надаються ліцензією, не можна передавати або поширювати на іншу особу.

Минулоріч до програми початкової підготовки та підтримання кваліфікації операторів БЩК і начальників змін було впроваджено власну розробку фахівців навчально-тренувального центру ПАЕС - тренажер «STAR». Його створили програмісти та психологи НТЦ з урахуванням досвіду реалізації аналогічного проєкту на словацькій АЕС Моховце та Рівненської АЕС. Тренажер використовують психологи та інструктори НТЦ на практичних заняттях з оперативним персоналом. Завдання тренажера – попередити помилки працівника за рахунок відпрацювання навичок самоконтролю. Призначення - розвиток критичної позиції та підвищення мотивації виконавця до застосування якраз самоконтролю у власній роботі.

Унікальність тренажера «STAR» полягає в можливості контролювати та аналізувати дії працівника через спеціально розроблене програмне забезпечення. А для психологів це ще й своєрідний інструмент, який дає можливість формувати базу даних поведінкових реакцій на різноманітні сценарії розвитку подій. Таким чином з одного боку відпрацьовуються дії до рівня їх впевненого виконання, а з іншого – ведеться робота з виключення помилок через механічні дії. У майбутньому фахівці центру планують вдосконалити проєкт, поповнивши його новими функціями.

Резюмуючи все зазначене, фахівці навчально-тренувального центру ВП ПАЕС запевняють: підтримка кваліфікації працівників Південноукраїнської атомної електростанції здійснюється на високому рівні та з урахуванням усіх складників та чинників.

Світлана Костенюк, Фото автора