Бузька ОТГ – маленька громада з великими амбіціями. Саме таку характеристику одному із сусідів Південноукраїнського енергокомплексу дали журналісти. Насправді, молода громада на чолі з молодим головою має далекоглядні та честолюбні плани. У їх реалізації покладаються на власні сили, заохочують інвесторів, а також сподіваються на соціальне партнерство із ПАЕС. Щодо останньої складової, то ця співпраця вже перевірена роками та справами. Про них ми говорили із головою Бузької ОТГ Юрієм Заволокою.

Юрій Заволока, голова Бузької ОТГ

Юрій Заволока очолив громаду у 2017-му і того ж року йому вдалося втілити в життя один із перших амбітних проєктів. У селі Таборівка ввели в експлуатацію сучасний футбольний майданчик зі штучним покриттям. Для маленького села з чисельністю 1858 осіб це стало важливою подією, яка дала поштовх для розвитку дитячого футболу в громаді. Більшу частину спорудження спортивного майданчика профінансували за рахунок коштів державної субвенції на компенсацію ризику населення, яке проживає в зоні спостереження атомної станції (з 1, 5 млн грн. – 1,2 млн грн.). Решту вартості покрила зі свого бюджету Бузька ОТГ. «Цей майданчик є яскравим прикладом того, що у дітей, їхніх батьків та інших мешканців села, що проживають у 30-кілометровій зоні спостереження АЕС, є можливості для активних спортивних занять. Нині у нас працює професійний тренер, є декілька команд і ми плануємо, що в майбутньому футбольна команда Бузької ОТГ братиме участь у змаганнях не лише обласного рівня, а й всеукраїнського. Тож футбольне поле ми використовуємо постійно, і навіть, під час війни», - розповідає Юрій Заволока.

З очільником територіальної громади ми зустрічалися безпосередньо в селі Бузьке. Гордістю цього населеного пункту є сучасна загальноосвітня школа, і, зокрема, її нова спортивна зала, яку побудували за новітніми технологіями. Звели комплекс усього лише за рік, і ввели в експлуатацію у 2020 році. Частина вкладених у нове будівництво коштів також надійшла з державного бюджету у вигляді субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, що проживає в зоні спостереження АЕС. Збір обраховується в розмірі 1% від обсягу реалізації електроенергії експлуатуючої організації чотирьох діючих АЕС України – Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Також за ці кошти в населених пунктах ОТГ, зокрема, провели вуличне освітлення, відновили протирадіаційне укриття в Таборівці, закупили протигази та розробили інформаційні матеріали на випадок радіаційної аварії.

Щодо спортзали Бузької ЗОШ, то нині вона пустує. Триває війна і навчання відбувається онлайн. Однак, голова ОТГ переконаний, що після перемоги спортивну і тренажерну зали, тренерську, кімнати для переодягання, душові знову заповнять їхні законні власники – школярі. А ще у Бузькому мають багато нереалізованих планів та заповітних мрій. Серед них – сучасний спортивний комплекс, аналогічний до того, що має Таборівка. «Минулого року на розгляд обласного керівництва щодо фінансування соціальної програми Ташлицької ГАЕС ми подавали проєкт знову ж таки футбольного комплексу, але більш масштабного: з міні-полями, тренувальними та дитячими майданчиками, біговими доріжками, освітленням. На жаль, цей проєкт не виграв, однак ми не опускаємо рук», - розповів Юрій Заволока.

Ташлицька програма, про яку говорить голова Бузької громади, діє з 2001 року. Її концепція полягає в тому, що одночасно з будівництвом Ташлицької ГАЕС виділяється фінансування на соціально-екологічний розвиток регіону. На це спрямовують до 10% від усіх коштів, що йдуть на завершення будівництва об’єкта. У зону дії соціальної програми входить 6 колишніх районів та 4 міста Миколаївщини, серед них 9 населених пунктів Бузької ОТГ. Більшість їхніх мешканців не з чуток знають про внесок Південноукраїнського енергокомплексу у розвиток їхніх населених пунктів.

«У 2017 році проєкт завершення будівництва Ташлицької ГАЕС було скореговано. Всього на вирішення соціально-екологічних проблем регіону ним передбачено 910 млн грн. Нині профінансовано 224 млн грн на шість районів та міст Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ та Южноукраїнськ. В основному кошти направлялися на будівництво та реконструкцію дошкільних закладів, реконструкцію соціально-культурних та медичних закладів. Велику частину фінансування було спрямовано на реконструкцію мереж водо-, теплопостачання, водозабірних, очисних та каналізаційних споруд, газифікацію сіл», - зазначила під час розмови начальниця відділу виробничого планування та звітності управління капітального будівництва ВП ПАЕС Валентина Тілуг. З Валентиною Василівною ми зустрілися місяць тому. Фахівчиня каже: на 2021 та 2022 роки також були амбітні плани, однак війна внесла свої корективи: «Планами фінансування соціально-екологічних заходів прилеглих до Ташлицької ГАЕС регіонів на 2021-2022 роки було передбачено суму 79 млн грн. У заходах, затверджених Миколаївською облдержадміністрацією, значилися реконструкція дошкільного закладу в Трикратах, будівництво мостового переходу через річку Південний Буг між Богданівкою та Костянтинівкою, реконструкція водозабірних споруд у Вознесенську, медичного закладу екстреної медичної допомоги у Первомайську та школи в Олександрівці з прибудовою спортивної зали. Фактично за 2021 та перший квартал 2022 року на усі вищеперераховані заходи було спрямовано 38,9 млн грн. Я не даремно сказала «перший квартал 2022 року». Почалися воєнні дії, тож далі фінансування за програмою не проводилось».

Нині на Південноукраїнському енергокомплексі, як і по всій Україні, вірять у Перемогу. Саме вона дасть можливість продовжити будівництво, а відповідно і фінансування заходів у межах коштів, які передбачені на добудову Ташлицької ГАЕС.

Так само в Перемогу та продовження співпраці із енергетичним сусідом вірять у Бузькій громаді. «Я можу з впевненістю сказати, що це саме партнерство, а не загравання з населенням, як кажуть деякі наші опоненти. Люди, які проживають навколо атомної станції та Ташлицької ГАЕС, розуміють, що завдяки такому сусідству життя стає кращим, і це саме той результат, який має бути у підсумку співпраці між такими підприємствами та сусідніми громадами. Розвиток прилеглої території – це не загравання з людьми, це той результат до якого має прагнути кожна сучасна компанія та підприємство рівня Південноукраїнської АЕС», - говорить Юрій Заволока і додає: «Ми живемо в часи трансформацій. У часи, коли зона спостереження лише формувалася, були сільські ради, районні та обласні адміністрації. Зараз ми об’єдналися в громади і чимало рішень приймаємо самостійно. На жаль, у рішеннях куди спрямовувати кошти Ташлицької програми та збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, пропозиції голів територіальних громад не завжди беруться до уваги. Я думаю, що це питання так само хвилює і моїх колег. Прямий діалог між керівництвом ДП «НАЕК «Енергоатом», Південноукраїнського енергокомплексу та головами ОТГ буде сприяти кращому розумінню проблематики наших населених пунктів та зможе вирішити нагальні питання громад прилеглого до будівництва регіону».

Ірина Павлова