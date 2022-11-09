Втеча російських десантників із Херсона перетвориться на розгром внаслідок ударів по під'їзних коліях та зонах зосередження військ перед переправами на правому березі. Врятуватися можна, лише залишаючи техніку.

Російські вояки почали втечу з Херсона. Після підриву росіянами п’яти мостів та переправ через Інгулець та Дніпро подальша оборона в цьому секторі вже неможлива.

Підірвані ті переправи, які найближче розташовані до наших військ і повинні ускладнити наше просування. Вочевидь, ворог використовує підрив переправ, аби не дозволити українським військам прорватися до Херсона на плечах тих, хто відступає.

Нам нема куди поспішати, противник відступає організовано, оборона зберігає свою цілісність, та оскільки відступає величезна кількість військ, а точок евакуації небагато, то хаос і паніка дуже ймовірні, і в наших інтересах це посилити.

Ключовим чинником розгрому ворога стала ефективна розвідка, цільовказівка, і масований ракетно-артилерійський наступ, колосальні втрати російських військ.

Наразі максимальні втрати росіянам завдадуть удари по місцях зосередження військ перед переправами. У російських військ відсутній стійкий багатоканальний зв’язок та управління, телефонний зв’язок у Херсоні знищено. Тому в місцях переправ неминуче концентруватимуться колони військ в очікуванні черги. Удари по цих місцях призведуть до паніки та залишення великої кількості бойової техніки.

Нам зараз потрібні затори та пробки на маршрутах виходу.

Відрізати ворога та оточити повністю ми не зможемо, але можемо завдати великих втрат ракетно-артилерійськими ударами і змусити до очевидного рішення залишити в районі переправ великої кількості бойової техніки. Адже Шойгу та Суровікін сказали: «Життя російських військовослужбовців найважливіше». Про техніку нічого не сказали, чого її шкодувати.

Російські солдати повинні згадати, що батьки-командири як завжди кинуть солдатів наодинці. Росіяни мають використати свій досвід « перегрупувань» під Києвом, Харковом, Балаклією, і відступати без нічого. Стояння в колоні перед переправою — найнебезпечніше для російських вояків у Херсоні.

Для українських військ важливо враховувати щільне мінування, яке у низці районів застосував ворог. Є ймовірність того, що мінування буде здійснено росіянами й у низці великих споруд у Херсоні.

Юрій Бутусов, головний редактор Цензор.нет