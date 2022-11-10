Ілон Маск купив Twitter та вже пропонує верифікованим користувачам платити $8 за утримання своєї «блакитної галочки». Ми не знаємо, які ще нововведення чекають на користувачів соціальної мережі, але вже тестуємо альтернативні платформи, де юзери не залежатимуть від рішень власника.

З початком повномасштабної війни популярні соціальні мережі маркують дописи українців як «чутливий контент». Блогери отримують тіньовий бан та видалення сторінок за інформацію про війну. Зʼявляється потреба в альтернативних майданчиках, де можна сміливо говорити про війну та не тільки. Саме тут у пригоді стає Mastodon.

Що таке Mastodon?

Соціальна мережа Mastodon має відкритий код та не належить жодним техгігантам. Це означає, що користувачів не турбуватиме реклама, дані юзерів не потраплять до маркетингових досліджень, а слово «війна» не призведе до блокувань.

Якщо популярні Facebook, Instagram та Twitter — це одна кімната з однаковим набором правил для всіх користувачів, то Mastodon — це безліч кімнат або ж серверів. Будь-який користувач може створити свій сервер або доєднатися до наявного. Кожен сервер має свої правила, їх встановлює адміністратор.

Щоби зареєструватися, вам необхідно обрати один із серверів. Він буде вашою адресою прописки.

Саме зараз до Mastodon долучаються свідомі юзери, що прагнуть розвивати україномовне комʼюніті. Зокрема, активно розвивається київський сервер. Миколаїв має власний сервер, який може стати вашим домом. Зареєструватися можна тут. Ще точно невідомо, що стане головною темою сервера, бо ж її задають користувачі. Але одне зрозуміло точно: ви не матимете жодних обмежень у контенті, що публікуєте.

Як зареєструватися?

Оберіть сервер, який буде вашим місцем прописки. Введіть електронну пошту, логін та пароль. Інколи треба дочекатися погодження модератора, якщо сервер закритий.

Вітаємо, ви в мережі!

Інтерфейс соціальної мережі — це чотири колонки, три із яких відображають хронологічну стрічку новин. Зверніть увагу, саме хронологічну. Те, від чого свого часу відмовилися техгіганти, аби видавати контент за охопленнями відтак почати «перегони за лайками» серед юзерів.

Головна — демонструватиме всі дописи людей, на кого ви підписані. Стандартно, як у Twitter чи Facebook.

Локальна — стрічка вашого сервера. Тут дописи всіх, хто зареєстрований на вашому сервері, не важливо, підписані ви на людину чи ні. Це, ніби визирнути у вікно та побачити, чим займаються ваші сусіди.

Глобальна — місце, де збираються дописи людей, на яких підписані ті, на кого підписані ви. Простими словами, рекомендації для ваших підписок.

Зареєструвалися? Гайда фоловити!

Це єдиний спосіб наповнити свою стрічку дописами. «Мастодонці» дуже доброзичливі, вони підписуються у відповідь та і взагалі завжди готові до розмови. Це, як олдскульні соціальні мережі, тільки без реклами та незрозумілих алгоритмів.

Якщо ви активний користувач Twitter, можна налаштувати автоматичний постинг твітів у Mastodon. Це допоможе генерувати контент, поки ви знайомитеся із новою соціальною мережею.

Mastodon має і свій додаток для мобільної версії, його можна завантажити за посиланнями (для iOSта для Android). У додатку соцмережа має більш традиційний вигляд, ви бачитимете одну стрічку новин.

Чи є майбутнє в альтернативних соціальних мережах?

Так, у Mastodon користувачам варто вибудовувати блог «з нуля». Але тут відчувається та сама свобода, якої так не вистачає в популярних соціальних мережах. Немає реклами, інформаційної бульбашки та незрозумілих алгоритмів.

Ви можете стати першими користувачами сервера та впливати на формування україномовного контенту у соціальній мережі. До того ж сервер може стати майданчиком для обговорень новин вашого міста. Хіба не для цього й були створені соціальні мережі?

Реєструйтеся та будьте першими!

Цей матеріал створено в межах спецпроєкту «Цифрова екстрена підтримка громадянського суспільства в Україні» від ГО «Інтерньюз-Україна», що фінансується Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (GAC) через eQualitie Inc. Зміст цієї публікації є цілковитою відповідальністю ГО «Інтерньюз-Україна» й не обов’язково відображає офіційну позицію eQualitie.

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Авторка: Юлія Винниченко