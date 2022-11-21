З початком повномасштабної війни в Україні багато людей втратили роботу або були змушені перепрофілюватись, щоб заробляти на життя. Ринок праці став однією з тих сфер, які постраждали від російської агресії, та люди вірять, що війна закінчиться і вони зможуть повернутися до мирного життя без щоденних тривог. Але що буде далі? Які спеціальності будуть мати попит і яку професію обрати майбутнім абітурієнтам?

Перш за все треба обирати справу до душі, але й не забувати про перспективи розвитку. Зокрема, путінський нафтогазовий шантаж спонукає світ до активнішого використання потужностей АЕС. Для України в цьому контексті теж дуже важливо зміцнювати власну енергетичну стійкість.

Атомну енергетику вже включили до Плану відновлення країни, вона відіграватиме важливу роль у питаннях енергетичної безпеки та незалежності. Логічно, що якщо розвиватиметься галузь, буде й потреба у профільних спеціалістах. Про те, які перспективи навчання на «атомних» спеціальностях, де можна отримати відповідну освіту, ми розмовляли з заступником генерального директора ВП ПАЕС з персоналу Вячеславом Губою.

Вячеславе Володимировичу, Ви на власному досвіді можете розповісти про тристоронню угоду «ЗВО-Студент-ВП ПАЕС», адже у свій час теж навчались у профільному ЗВО за договором. Що це дало особисто Вам?

Вячеслав Губа

- Так, я навчався у Севастопольському національному університеті ядерної енергії та промисловості, який до анексії Криму був одним з базових університетів Міністерства палива та енергетики України. Так само, як і зараз, треба було пройти відбір за балами, аби підписати тристоронню угоду та отримати право навчатися на бюджеті. Закінчив цей заклад вищої освіти у 2005-му за спеціальністю «Атомна енергетика». Рік потому там же отримав диплом з «Енергетичного менеджменту».

Студентам, які навчаються за тристоронніми угодами, можна не хвилюватися стосовно працевлаштування, це гарантовано контрактом. Звісно ж, після закінчення закладу вищої освіти одразу на керівну посаду не візьмуть, доведеться поступово підніматися кар’єрними сходами, але так на будь-якому підприємстві. Головне, що на Південноукраїнській АЕС є можливості для професійного зростання. Я, наприклад, працевлаштувався машиністом-обхідником у реакторний цех №2. За вісім років виріс до провідного інженера з управління реактором, а потім мені запропонували перейти спочатку на посаду начальника управління кадрів, а згодом призначили заступником генерального директора з персоналу.

У нашій компанії, НАЕК «Енергоатом», йде активне омолодження. Це відчувається і в дирекції, і на нашому підприємстві. Мені теж довелось потрапити в цю «хвилю» та кілька років тому стати одним з наймолодших заступників генеральних директорів АЕС. Тож, як ви бачите, перспективи є. До речі, сьогодні відсоток молодих працівників на підприємстві досить високий. З майже 7 тисяч працюючих на Південноукраїнському енергокомплексі понад 2 тисячі – люди віком до 35 років.

З якими ЗВО співпрацює Південноукраїнська АЕС за тристоронніми угодами сьогодні?

- Південноукраїнська АЕС вже більше 25 років займається цільовою підготовкою кадрів, адже йде зміна поколінь і потрібні молоді спеціалісти. Починаючи з 2006-го укладаються договори «ЗВО-Студент-ВП ПАЕС». Наразі Alma Mater для майбутніх енергетиків є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національний університет «Одеська політехніка», Вінницький національний технічний університет, Львівська політехніка, Харківський політехнічний інститут, Український державний хіміко-технологічний університет (місто Дніпро).

Ми намагаємося обирати провідні навчальні заклади, які мають гарну репутацію, забезпечують високу якість освітніх послуг, можуть похизуватися кваліфікованими викладачами та сучасною матеріально-технічною базою, адже нам потрібні добре підготовлені спеціалісти.

Статистика говорить сама за себе: до рейтингу кращих університетів світу 2021 року увійшло 1452 заклади вищої освіти, з них чотири українські – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені Каразіна, Львівська політехніка, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Як бачите, майже з усіма цими рейтинговими університетами наша енергогенеруюча компанія сьогодні співпрацює. Крім того, ми готові індивідуально обговорювати підписання тристоронньої угоди зі студентами інших ЗВО.

До затребуваних на підприємстві спеціальностей належать «Атомна енергетика», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Фізика та астрономія» (за спеціалізацією «Ядерна енергетика»), «Хімічні технології та інженерія», «Теплоенергетика», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерна інженерія».

Хто і коли може підписати тристоронній договір «ЗВО-Студент-ВП ПАЕС»?

- Укласти угоду АЕС готова як з першокурсниками на підставі вступного балу, так і зі студентами старших курсів, враховуючи підсумкову успішність та дотримання дисципліни. Додатковий бонус – наявність клопотання структурного підрозділу, де студент проходив практику. Наразі Південноукраїнська АЕС має 36 тристоронніх угод на цільову підготовку майбутніх кандидатів. Більшість договорів підписано зі студентами Одеського та Київського політехів.

Які переваги підписання тристоронньої угоди для студентів?

- Перш за все ті студенти, які підписали тристоронній договір «ЗВО-Студент-ВП ПАЕС», можуть розраховувати на проходження виробничих та переддипломних практик в одному з підрозділів підприємства. Для молодих людей – це хороша нагода ознайомитись з виробничими процесами, особливостями перепускного режиму, особисто поспілкуватись з представниками обраної професії, побачити, як ставляться на підприємстві до молоді. Плюс до того – наші спеціалісти виконують супровід підготовки дипломних проєктів за актуальними для атомної енергетики темами.

Також слід зазначити, що кращі студенти закладів вищої освіти, де навчають майбутніх атомників, можуть розраховувати на персональну стипендію від НАЕК «Енергоатом». Я вважаю, що це непогана надбавка до державної стипендії. Не треба йти підробляти десь і витрачати свій час, краще присвятити його навчанню.

Ми готові підтримувати та мотивувати талановиту молодь, бо нашому підприємству потрібні спеціалісти, які розуміють усю відповідальність, що на них покладена. Вони мають свідомо робити вибір професії та бути готовими поєднати своє життя з атомною енергетикою.

Ну і «вишенька на торті» - це гарантоване працевлаштування на енергетичне підприємство. Наразі середня заробітна плата на Південноукраїнському енергокомплексі становить понад 30 тисяч гривень. Колективний договір Енергоатома, який визначає трудові відносини між роботодавцем та працівниками, є одним з кращих в країні. Основними пріоритетами кадрової політики завжди були й залишаються турбота про колектив, забезпечення гідних умов праці для всіх професійних кадрів і недопущення їхнього відтоку.

Чи є потреба у робітничих кадрах, і з якими закладами профосвіти співпрацює ВП ПАЕС?

- Так, звісно, потреба у робітничих кадрах є. Більш того, за кількома спеціальностями маємо дефіцит. Зокрема, на підприємстві затребувані електрозварники ручного зварювання, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, токарі.

Що ж стосується співпраці з закладами профосвіти, то ВП ПАЕС є давнім соціальним партнером Южноукраїнського професійного ліцею. За підрахунками кадрової служби нашого підприємства, понад 18% персоналу у свій час навчались саме тут.

Південноукраїнська атомна електростанція працює з цим закладом профосвіти за кількома напрямами. Це організація практики для ліцеїстів та їхніх викладачів, аби програма курсу була ближчою до сучасних реалій виробництва. Також ми беремо участь в роботі екзаменаційних комісій і працевлаштовуємо кращих випускників.

Наше підприємство розглядає й шляхи подальшого поглиблення співпраці з Южноукраїнським професійним ліцеєм.

До старту вступної кампанії ще є час. Що б ви хотіли порекомендувати абітурієнтам?

- Престижність, репутація ЗВО – такі загальні критерії вибору навчального закладу для своїх дітей часто беруться їхніми батьками за основні. Але треба розуміти, що правильний вибір професії вбереже від марної трати часу, коштів і нервів. Крім того, це дасть впевненість у завтрашньому дні, що дуже важливо в нинішніх реаліях.

І хочу звернутись безпосередньо до абітурієнтів. Нашому підприємству дійсно потрібна талановита та цілеспрямована молодь, яка знає, чого прагнути. Приєднуйтесь до родини атомників і давайте разом будувати енергетичну незалежність нашої країни.

Бесіду вела Анастасія Чабанюк

Фото Наталі Карташової