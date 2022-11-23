Жители села Максимовка в Николаевской области Украины восемь месяцев прожили под российской оккупацией. В селе находились передовые позиции российской армии, с которых они обстреливали Николаев: до города от Максимовки всего около 30 км. Жители, которые оставались во время оккупации в селе, вспоминают аресты, избиения и мародерство военных из России и так называемых «ДНР» и «ЛНР» и называют их "ордой".

В результате наступления украинской армии от села мало что осталось: украинские военные разрушили много домов, уничтожая технику противника. Но местные жители не держат зла на ВСУ: "Наши хлопцы молодцы, выбили их. Хату, крышу я поставлю, зато российские танки горели, как спички!" – говорят жители Максимовки.

*****

Виталий – один из тех, кто пережил оккупацию: восемь месяцев у его дома находились передовые позиции российской армии в Николаевской области. Большинство его соседей из села уехали, но 24 местных жителя все-таки остались. Виталию уезжать было некуда. Сейчас он смотрит на разрушенную Максимовку со слезами на глазах.

"У меня слезы на глазах, я заикаюсь, говорить не могу. Смотрите, что делается, смотрите! – возмущается он. – Пришли, б***ь, в село".

"Я говорю: вы чего Николаев не берете? А они: "Нам нету приказа!" – пересказывает мужчина разговоры с российскими военными. – Они говорили, что америкосы пришли к вам с поляками, вы проданы им с землей... Твари, б***ь.. Говорили: дети у вас будут черножопые!"

Часть сельчан оккупацию не пережила. Соседка Виталия умерла во время обстрела, но не от ранений: у пожилой женщины остановилось сердце. Значительная часть местных жителей уехала, но россияне их выпускали только на оккупированные территории.

"Нас там могли расстрелять, нас уже положили вот там на землю, – рассказывает еще один местный житель. – Но Ваня, наш сын, закричал... И они говорят: здесь дети, что делаем? Пропускайте!"

Мила – жена Виталия. Она вместе с мужем почти восемь месяцев просидела в подвале. Семья рассказывает: самыми жестокими среди захватчиков были не россияне, а выходцы с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Именно они однажды допрашивали Виталия.

"У соседа был телефон. В телефоне было написано про мужа: "Виталик командор", – рассказывает Мила. – Его остановили солдаты, показали телефон, спросили, кто это такой. Он говорит, показывает на мужа: вот этот Виталик. Мужа задержали. Начинается допрос: "Какой ты командор?"

"На меня автомат наставляли, прикладом били. Я говорю: "Что ты делаешь, за что ты меня бьешь?" – возмущается Виталий.

Горячее всего в Максимовке было летом, говорит Виталий. Тогда в село российские военные нагнали много техники и поставили ее прямо между домами.

"Пойдемте, вот он, красавец, стоит, – показывает Виталий один из сгоревших российских танков. – Наша украинская армия дала ему п****лей! Смотрите, как погорело все. Смотрите, как башню ему обкрутило. Он выходил и стрелял, а тут прятался. Тварь, б***! Они приехали меня убивать! Они же убивать меня приехали! Русский мир!"

Ушли российские военные из Максимовки после контрнаступления украинской армии. Местные жители вспоминают, что уходили очень быстро, ночью. Забрать весь боекомплект они просто не успевали. Поэтому поджигали дома, где хранились их боеприпасы.

"Что за люди? Свиньи такого не делают. Мы тут 40 лет прожили, старались, а они покрали все. Плакать хочется!" – плачет местная жительница Мария. В свой дом в Максимовке она приехала впервые после освобождения села. А уехала еще в марте.

"Это твари, разве это люди?! Вот посмотрите, что делается, посмотрите, что в ванной... – возмущается женщина тем, что сделали российские военные с ее домом. – Это такой бардак! Они тут пачкали все. Господи праведный, хоть бы не вступить ни во что. Никогда не думала, что россияне на такое способны: у меня родственники в России, в Хабаровском крае, там сестра двоюродная живет. Но это орда какая-то, понимаете?!"

Целых домов сегодня в селе осталось немного. Местные жители не скрывают, что это работа украинской артиллерии, и говорят: когда украинская армия заходила в село – военные извинялись.

"Они говорят: вы извините, что мы стреляли. А я говорю: "Ребята, дом мой отстроится. Молодцы, говорю, ребята", – рассказывают жители Максимовки. – Хорошо они бомбили, наши хлопцы. Хату, крышу я поставлю, не надо даже мне платить. Зато российские танки горели, как спички! Украинцы молодцы, выбили их!"

Автор: Борис Сачалко, Настоящее время