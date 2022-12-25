24 грудня українському політикові, голові Народного руху В’ячеславу Чорноволу виповнилося б 85 років. Він трагічно загинув в автокатастрофі у березні 1999-го, незадовго до виборів президента, в яких мав намір брати участь.

За часів СРСР Чорновіл 15 років провів у таборах за дисидентську діяльність. У кінці 80-х очолив національно-демократичний рух, ініціював проголошення державної незалежності України. На перших президентських виборах 1991 року поступився Леонідові Кравчуку. Був депутатом Верховної Ради трьох скликань.

Чорновіл також відомий як літературний критик та публіцист. Чимало його інтерв'ю, публічних виступів та статей зберігають актуальність досі.

НВ зібрав 12 цитат В’ячеслава Чорновола, деякі з яких можна вважати пророчими.

1 «Україна розпочинається з тебе».

2 «Немає в нас бандерівців та москалів, східних і західних. Всі ми — народ України».

3 «Допустити дві державні мови, або одну державну, а одну офіційну — значить зруйнувати державу. Я завжди наводжу в приклад євреїв, які відродили вже мертву мову і об'єдналися навколо неї».

4 «Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні — маючи, щоб не довелося гірко любити її — втративши. Настав час великого вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі».

5 «Лідерів заїдають амбіції. Чи немає амбіційних людей в Америці, Франції, Німеччині, Великій Британії? Але там є чітко вироблена політична структура: людина знаходить своє місце, знаючи, що не всі можуть бути першими. У нас по-іншому. Але вірю — це мине. Україна прийде до єдності національно-демократичних сил».

6 «Над Україною нависає зловісна двоголова тінь російського імперіалізму, який тільки й чекає остаточного колапсу нашого суспільства, щоб запустити хижі пазурі в живе тіло нашого народу».

7 (Про російський народ) «Він був вимушеним носієм цієї імперської ідеї. Йому вносили це в гени».

8 «Немає страшнішої кари за муки нечистого сумління, бо немає вищого судді за правду».

9 «Слабкість нашої демократії в тому, що ми не були готові, небагато було таких лідерів, які дивилися далеко вперед».

10 «З'явився на південній Київщині — Чорновіл, на Донбасі — Стус, Дзюба, Світличний. Бачите, там, де зони ризику вже для народу, для нації — там з’явилися ці люди».

11 «Я політик всієї України. Може, це трохи голосно і про себе так не говорять… Але в мене східний менталітет і при цьому я в чомусь галичанин».

12 «Якби мене запитали, чи жалкую я за тим, як склалося моє життя, про відсиджені 15 років, я б відповів: анітрохи. І якби довелося починати все спочатку та вибирати, я б обрав життя, яке прожив».

За матеріалами Українського інституту національної пам’яті.

НВ















