В публікаціях ЗМІ з‘явились деякі алгоритми щодо спроб отримання компенсації за шкоду завдану військовою агресією РФ. Відразу треба зазначити, що на цей час таку компенсацію отримати неможливо у звязку з відсутністю законодавчого механізму отримання такої компенсації. Але деякі речі треба робити вже зараз.

На даний момент відсутній спеціальний закон який би визначав засади та механізми отримання відшкодування (компенсації). Верховна Рада України розглянула в першому читанні Закон України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації" але з огляду на негативний висновок Головного юридичного управління апарату ВРУ слід чекати ще багатьох правок в цей закон. Наразі є лише підзаконний акт постанова КМУ від 22.03.22 №380 якою врегульовано порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене майно. Це про той саме реєстр якій презентовано в програмі ДІЯ.

У чому полягає головна проблема з відшкодуванням?

Основний принцип відшкодування визначено в ст.1166 Цивільного Кодексу України. "Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала." Отже, для повного відшкодування шкоди потрібно встановити хто саме завдав шкоду і стягнути з нього відшкодування.

Вочевидь, шкоду завдану військовою агресією РФ проти України повинна відшкодовувати саме держава РФ.

Законотворці з парламенту пропонують механізм за яким держава Україна буде компенсувати (а не відшкодовувати власним коштом шкоду завдану РФ вже найближчим часом. Компенсація це не повне відшкодування всім, хто зазнав втрат майна із за дій РФ. Компенсація з державного бюджету України це лише спосіб, за яким держава Україна з власного бюджету надає компенсацію деяким власникам житлової нерухомості (у першу чергу приватним особам) в обмін на підписання отримувачами компенсації договору про передачу державі права вимоги відшкодування збитків з РФ.

Причинно-наслідковий звязок за загальними правилами встановлює саме суд, суд же і визначає особу, винну в завданні збитків (ст.19 ЦК України). За законом прийнятим у першому читанні запроваджується механізм, за яким повноваження встановлювати причинно-наслідковий звязок надається спеціальним комісіям що створюються при виконавчих органах місцевого самоврядування. На мій погляд, це вже містить в собі корупційні ризики суб'єктивного вирішення питань спеціальним органом, який фактично буде мати деякі функції суду.

Цим законопроектом непередбачено отримання моральної (немайнової) шкоди та відшкодування за неотриману вигоду. Немає згадки там ні про нежитлове майно ні про нерухомість що належить юридичним особам.

16.03.2022р. РФ була виключена з Ради Європи, отже на неї не поширюється юрисдикція Європейського Суду з прав людини. Ще раніше РФ внесла зміни в своє законодавство яким оголосила пріоритет національного законодавства над міжнародними договорами. Отже існуючі міжнародні судові органи не можуть прийняти рішення яким стягнуть з РФ репарації.

Для стягнення з РФ збитків заподіяних у війні проти України повинен бути створений міжнародний трибунал, якій визнає РФ у вчиненні військових злочини та вирішить про розмір та порядок компенсації Росією спричиненого збитку. Це будуть органи накшталт Нюрнберзького трибуналу та Постдамської конференції переможців у 2 світовій війні. Ці органи зараз тільки на стадії зародження і саме вони будуть вирішувати розмір репарацій з РФ державам переможцям, в першу чергу Україні. І саме за рахунок коштів та майна РФ будуть здійснюватись виплати за завданий збиток. Впровадження цих юридичних механізмів тільки починається.

Що робити зараз?

Сьогодні треба фіксувати збитки, завдані діями РФ. Як саме зафіксувати збитки? Ст.76 Цивільного процесуального кодекс містить визначення доказів. "Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів)... які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів; показаннями свідків. Моя особиста рекомендація збирати докази саме у визначенні ЦПК України і з огляду на можливі майбутні судові процеси і з огляду на якість та належність доказів взагалі.

Так зафіксувати певні факти можливо:

- шляхом звернення до органів Національної поліції України з заявою про вчинення злочину передбаченого ст.438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Після подання заяви (не пізніше як через 24 години треба отримати от слідчого що здійснює досудове розслідування витяг з ЄРДР (єдиний реєстр досудових розслідувань) в якому повинна бути зазначена інформація про заявника та адрес пошкодженого майна;

- звернувшись до органів ДСНС України з заявою про фіксування фактів пошкодження нерухомості внаслідок пожежі, обстрілу;

- звернутись до органів місцевого самоврядування для складання звіту з технічного обстеження будівлі;

- зберегти публікації ЗМІ в яких згадується або є на фото, відео ваша будівля;

- зафіксувати особисті данні свідків (це може бути будь-хто, хто бачив момент пошкодження/руйнування будівлі);

- Зафіксувати на фото і відео пошкодження, руйнування. До створення цих фото, відео треба відноситись вкрай уважно. Вони повинні містити ідентифікуючи ознаки саме вашого майна (зображення вулиці, адресу, місцевості, наслідків пошкодження), інформацію про того, хто робив фото відеофіксацію та коли саме. Бажано зберегти геолокацію фото/відео та в ідеалі сам гаджет, на який ви робили фото/відео.

- для підприємців та юридичних осіб треба зафіксувати внутрішніми розпорядчими документами (наказами, актами, розпорядженнями) факт руйнування, пошкодження майна, факт неможливості використання майна за призначенням.

- зберегти документи що посвідчують право власності на нерухоме майно або розпочати заходи щодо відновлення таких документів.

Що робити, якщо ви не маєте змоги чекати компенсації (відшкодування) збитків (наприклад вам потрібно полагодити дім, квартиру та жити в приміщенні вже зараз)?

Слід зібрати не тільки зібрати докази заподіяння шкоди, а і докази розміру збитків та причини отримання шкоди, а саме:

- звернутись до оцінювачів що зареєстровані в державному реєстрі оцінювачів та суб‘єктів оціночної діяльності щодо розміру заподіяного збитку;

- звернутись до експертів що зареєстровані в реєстрі атестованих експертів мінюсту за наданням висновку про розмір завданих збитків та про причини отримання шкоди. Під час війни доступ до реєстру обмежений, але можна звернутись до мінюсту з відповідним запитом.

Надалі, після впровадження реальних механізмів відшкодування збитків коштом РФ звертатись до відповідних органів за отриманням відшкодування.

Процедура відшкодування шкоди не є простою. Важливо на всіх стадіях процесу здійснити збір доказів, встановлення розміру збитків, зверненні до відповідних органів юридично грамотно для чого треба звернутись за допомогою до кваліфікованих адвокатів.

Максим Коваль, адвокат