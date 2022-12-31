Год, когда началась война, стал золотым временем для индустрии пропагандистских фейков. Редкий день обходится без новой лжи о злодеяниях ВСУ и украинских властей, успехах России на полях сражений и в экономике, а также бедственном положении поддерживающих Украину стран Запада. The Insider выбрал 10 самых ярких образцов.

«Украина имени Ленина»

Когда до начала так называемой специальной военной операции оставалось меньше трех суток, Владимир Путин обратился к россиянам с речью по поводу признания независимости провозглашенных сепаратистских республик Донбасса. Правда, об этих республиках он мало что говорил, речь почти целиком состояла из фейков об Украине. Вот один из самых эффектных:

«Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом — за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал. <...> В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор».

На самом деле впервые Украинскую республику провозгласила в июне 1917 года Центральная рада в Киеве — как автономию в составе России. В ноябре того же года, уже после большевистского переворота в России, была провозглашена Украинская Народная Республика. Формально она находилась в федеративных отношениях с Россией, но большевики ее не контролировали и большевистское правительство в Петрограде она не признавала. С появившимися несколько позже большевистскими Советами, претендовавшими на роль центра власти, республика была в конфликтных отношениях. В январе следующего года Украина была оккупирована Германией, Верховную раду разогнали. После поражения Германии в Первой мировой войне УНР была восстановлена, ее центральный орган — Директорию — возглавил сначала Владимир Винниченко, а затем Симон Петлюра. Тогда же в Москве было создано большевистское временное рабоче-крестьянское правительство Украины; его формирования начали наступление и захватили значительную часть Украины. Позже войска УНР, воспользовавшись наступлением белогвардейских Вооруженных сил юга России под командованием Антона Деникина, заняли Киев, но были выбиты оттуда белогвардейцами, не признававшими идею украинской государственности. В результате Украину полностью захватили большевики.

Таким образом, «Украина имени Ленина» появилась в результате вооруженного захвата власти ставленниками московского большевистского правительства, причем украинское государство на тот момент уже существовало. Разумеется, она просуществовала намного дольше, чем уничтоженная ей УНР, но провозглашение независимости в 1991 году стало и восстановлением преемственности с разрушенным большевиками государством.

Еврейские корни Гитлера

В интервью итальянской телекомпании Mediaset министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, рассуждая о так называемой денацификации Украины, заявил:

«Он [Владимир Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят».

Лавров имел в виду появившуюся еще при жизни Гитлера историю о том, что бабушка фюрера была служанкой в еврейской семье из австрийского города Граца и родила от своего хозяина по фамилии Франкенбергер, который потом выплачивал ей алименты. Историю, по-видимому, выдумал один из приближенных Гитлера Ханс Франк, казненный по приговору Нюрнбергского трибунала; она упоминается в его вышедших после войны мемуарах.

Историк Александр Клинге, автор книги «10 мифов о Гитлере», выяснил, что никакой семьи Франкенбергеров в Граце в те годы не было, а выплата алиментов в тогдашней Австрии не практиковалась. Гитлер действительно не афишировал свое происхождение, но более вероятно, что скрывал он не еврейские корни, а инцест: скорее всего, его мать была племянницей его отца.

Позже канцелярия премьер-министра Израиля Нафтали Беннета сообщила, что в телефонном разговоре с премьером Путин извинился за слова своего министра. Российская сторона публичных заявлений по этому поводу не делала.

От боевых глистов к боевым комарам

Кремлевские пропагандисты и до войны придумывали фантастические истории о том, что США создали в Украине секретные лаборатории, где работали над биологическим оружием, но во время войны полет их фантазии достиг небывалых высот. В марте начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что утечка штамма из такой лаборатории в Херсоне в 2019 году вызвала вспышку дирофиляриоза — заражения человеческого организма червями-паразитами, разновидностью глистов. Правда, он не учел, что как биологическое оружие возбудитель дирофиляриоза абсолютно бесперспективен: у этой болезни инкубационный период длится около полугода, да и никакого вреда, кроме неприятных ощущений, человеку она почти никогда не причиняет. Заражаются дирофиляриозом обычно через укусы комаров, к которым личинки попадают, как правило, от домашних собак.

В апреле Кириллов сообщил об опытах над пациентами харьковской психиатрической больницы, которые проводили в биолаборатории в городе Мерефа. Вот только лаборатории там никогда не существовало. В 2013 году объявили о планах создать там лабораторию инфекционных болезней животных, но это вызвало такую волну протеста, что от планов отказались.

В мае кремлевские СМИ сообщили, что в Мариуполе взят в плен канадский генерал Тревор Кадьё, руководитель военной биологической лаборатории, якобы развернутой на заводе «Азовсталь» и работавшей со смертельными вирусами. Такой генерал в канадской армии действительно был, его даже назначили командующим сухопутными силами, но в должность он так и не вступил и вынужден был подать в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. После этого, в апреле, он отправился добровольцем на войну в Украину. Правда, к моменту его увольнения из канадской армии Мариуполь был уже полностью блокирован и совершенно непонятно, как он мог попасть в осажденный город. И главное: боевой офицер Кадьё, участвовавший в военных действиях в Боснии и Афганистане, а позже руководивший стратегическим штабом, никогда не имел никакого отношения к биолабораториям. В июне Кадьё вернулся в Канаду.

В октябре постпред России в ООН Василий Небензя вернулся к теме боевых комаров и заявил, что у США имеется запатентованный дрон, который может переносить насекомых, зараженных опасным вирусом. И на этот раз не соврал: такой патент существует и находится в открытом доступе. Небензю не смутило то, что американские власти патент почему-то не засекретили. А дело в том, что в США, чтобы что-либо запатентовать, достаточно доказать, что идея или конструкция не запатентована кем-то прежде. Этим пользуются шутники, которые, уплатив небольшую пошлину, патентуют совершенно абсурдные изобретения. Один из таких «изобретателей», скрывающийся под псевдонимом Калверт С. Милл, и создал «комариный дрон»; ему же принадлежат такие выдающиеся изобретения, как пистолет, залепляющий глаза клеем, пуля, вызывающая инсульт, и пена для обездвиживания роботов.

Провокация на снесенном химзаводе

В апреле представитель Минобороны Игорь Конашенков, поставивший производство фейков на поток, сообщил о готовящейся украинскими спецслужбами «крупной провокации» с использованием отравляющих веществ на заводе «Химпром» в Первомайске Харьковской области: там заминировали хранилище со 120 тоннами хлора, чтобы взорвать его и обвинить в этом Россию.

Подвело фантазеров из Минобороны то, что завод «Химпром» существует разве что на штабных картах, которые, видимо, давно не обновляли. В 2013 году его снесли. На спутниковых снимках Google и «Яндекса» видно, что на месте бывших цехов не осталось ничего, а в сети можно найти и видео 2013 года, на котором запечатлен взрыв одного из заводских зданий. Разобраны даже железнодорожные пути, которые когда-то вели к заводу. Никакого хранилища хлора там, разумеется, нет и быть не может.

Боевой наркотик с мочегонным действием

В мае ТАСС распространил заявление пленного бойца украинского батальона «Донбасс», который рассказал, что украинских военных накачивали специальными наркотиками, от которых у них пропадал страх и снижался болевой порог. Он сообщил и название одного из таких препаратов: теофидрин. На следующий день зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий утверждал уже, что сам «видел в рюкзаках погибших националистов по 300 граммов и более специальных наркотиков, особенно много их у азовцев».

Вот только никакого теофидрина не существует. Есть теофедрин — выпускаемое как в Украине, так и в России противоастматическое лекарство, расслабляющее гладкомышечную оболочку бронхов. Кроме того, это средство оказывает стимулирующее действие на сердечную мышцу, усиливает коронарный кровоток и дает мягкий мочегонный эффект. Последнее в бою, по логике собеседника ТАСС, вероятно, особенно необходимо.

Известно что в XX веке в армиях разных государств применяли наркотические средства, в частности, амфетамин, для повышения тонуса и работоспособности солдат, снятия усталости. Но что касается какой-то особой ярости, вызываемой веществами, возможно, на авторов фейка повлияла неподтвержденная версия о мухоморах, которые делали древнескандинавских берсерков неистовыми в бою.

Инсценировка для западных журналистов в Буче

В мае пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил:

«Самое страшное, наверное, то, что мы увидели в плане вот этой чудовищной информационной войны — это потоки лжи, это фейки, это инсценировки, порой настолько чудовищные, насколько человеческое сознание не может себе представить. Я имею в виду, например, мастерски кровожадно сделанную инсценировку в Буче под Киевом. Понятно, что украинские специалисты вряд ли могли бы так высокопрофессионально работать, там на них работает армия компаний, пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны».

И в одном он прав: осуществить такую инсценировку украинские специалисты своими силами не могли. И не своими тоже — вообще никто не мог бы. Погибшие жители опознаны. Спутниковые снимки доказывают, что тела убитых жителей Бучи появились на улицах еще в середине марта, а город был освобожден от российской оккупации 1 апреля.

Прокремлевские блогеры и СМИ пытались представить доказательства того, что съемки постановочные. В одном из видеофрагментов создавалось впечатление, будто один из трупов шевелит рукой. На самом деле такая иллюзия создавалась из-за преломления лучей в капле воды на стекле автомобиля, из которого был снят фрагмент. В другом видеоролике якобы можно было увидеть, как на дороге раскладывают трупы, таща их на тросе. На самом деле там было снято, как убирают с дороги тела погибших, а тащить на длинном тросе приходилось, потому что были опасения, что они могут быть заминированы.

Француз Адриан Боке, якобы побывавший в Буче с гуманитарной миссией, рассказывал, что «лично видел американских кинооператоров, осуществлявших фальшивую киносъемку с места событий и устраивающих инсценировки». По его утверждению, в Бучу свезли тела погибших из многих других мест, чтобы создать видимость массовой бойни. Но французские журналисты по данным о пересечении польско-украинской границы установили, что Боке никак не мог попасть в Бучу в первые дни после освобождения, у него попросту не было на это времени.

Секретные документы на суржике

Отдельный фейковый жанр — публикация так называемых секретных документов, захваченных доблестными российскими войсками в захваченных штабах или добытых не менее доблестными патриотическими хакерами. Но с изготовлением их возникли неожиданные трудности: они должны быть на украинском языке, а с этим у пропагандистов, оказывается, все непросто. В июне РИА «Новости» опубликовало некий оперативный план, обнаруженный в расположении полка «Азов»; план предписывал занимать оперативные позиции в жилых домах. Написан текст на украинском языке, но авторы не заметили, что над ним красуется русский гриф «секретно» вместо украинского «таємно».

Через несколько дней в «Известиях» появилась фотография очередного украинского «секретного документа», имеющего отношение к сотрудничающим с США загадочным украинским биолабораториям. На этот раз с грифом «таємно» авторы справились, но возникли другие проблемы: похоже, они пользовались машинным переводчиком. «Личное дело» перевели на украинский как «особиста справа», хотя должно быть «особова справа». «Особиста справа» — тоже «личное дело», но в другом значении, примерно как в фразе «это вас не касается, это мое личное дело». И совершенно феерически выглядит отметка о регистрации документа в СБУ: там указан адрес «ул. Володимирська, 33, г. Київ». Но по-украински улица — вулиця, а город — мicто, так что надо было бы написать «вул. Володимирська, м. Київ».

В декабре «Российская газета» опубликовала документ, якобы добытый хакерами; это было секретное письмо начальника Кадрового центра ВСУ начальнику Генштаба с информацией о количестве погибших украинских военных, которые официально числятся пропавшими без вести. Цифры там были совершенно фантастические, но украинский язык вполне правильный. И лишь в одном месте изготовители документа ошиблись: не заметили, что в реквизитах письма в указании даты стоит русский предлог «от» вместо украинского «вiд». Кроме того, они запутались в правилах документооборота и напечатали свою фальшивку на бланке не того ведомства.

Но не только секретные документы пытаются подделывать пропагандисты. В сентябре в «Российской газете» появилась сделанная якобы в украинской школе фотография стенда, на котором вывешена памятка для учеников, призывающая рассказывать учительнице, если их родители дома говорят по-русски, смотрят российские телеканалы или ругают Зеленского. Создатель этого фейка безнадежно путается в украинской грамматике: придумывает форму повелительного наклонения глагола «розповiсти» (рассказать), хотя такой формы у него нет, и склоняет слово «вчителька» (учительница) по правилам русского языка. На следующий день в соцсетях стали распространять отредактированный вариант, где исправили эти ошибки, но почему-то сделали новые, поправив то, что в первой версии было правильно.

Потопление списанного корабля

Может быть, пропагандистам долго не давала покоя судьба потопленного флагмана российского Черноморского флота — крейсера «Москва», — и через два месяца за него отомстили. В июне ТАСС и многие другие СМИ отчитались об очередной «победе» российской армии: в Днепро-Бугском лимане был потоплен оборонявший город Очаков корвет «Винница». Статья проиллюстрирована видеороликом, где хорошо виден завалившийся на бок корвет и его бортовой номер.

Вот только «Винница» ничего не обороняла. В январе 2021 года корвет 1975 года постройки был списан и ожидал решения своей судьбы: его могли либо превратить в музей, либо порезать на металлолом. Об этом сотрудники «Известий» могли бы узнать, если бы не поленились заглянуть в «Википедию». Но вместо этого они написали, что корабль был списан то ли в США, то ли в Великобритании и затем поставлен Украине, хотя на самом деле его построили на судостроительном заводе имени Горького в Зеленодольске.

Продажа новенькой французской САУ противнику

В конце июня кремлевские СМИ отрапортовали об очередном большом успехе: российские войска захватили две только что переданные Украине французские самоходные артиллерийские установки Caesar. Целые и невредимые. Сослались при этом на твит малоизвестного французского левого политика Режиса де Кастельно. Сообщили, что САУ доставлены для изучения на «Уралвагонзавод», а в YouTube появился даже видеоролик, сообщавший об этом достижении. Правда, он был смонтирован из кадров видеоролика ВСУ; ни одной картинки с попавшими в Россию самоходками не было. Единственным источником информации оказался твит де Кастельно, который ни словом не обмолвился о том, откуда у него информация, но зато использовал это как повод для критики французских властей за их поддержку Украины.

Но это была лишь прелюдия. Через неделю кремлевские пропагандисты написали, каким образом САУ попали в руки россиян. Оказалось, украинские военные их попросту продали противнику по $120 000 за штуку. Вообще-то Caesar стоит около $7 млн, но, видимо, очень нужны были деньги. Источником информации на этот раз оказался блог под названием Bulgarian Military. А единственным его источником... все тот же старый твит Режиса де Кастельно. Тот, правда, о продаже ничего не писал, но болгарский блогер привлек эксперта, немецкого профессора, и тот заявил:

«Концовка комментария — «Спасибо, Макрон, мы платим» — предполагает, что Режис де Кастельно считает, что две гаубицы не были брошены и поэтому захвачены, а проданы. Ирония в данном конкретном случае слишком сильна, чтобы игнорировать этот факт».

Каким образом из этой фразы следует, что украинцы продали САУ врагу, понять невозможно, но берлинскому профессору виднее. Он, кстати, специалист по политике в области климатических изменений. Он считает, что произошла продажа с помощью посредника, военного дилера. Доказательств у профессора нет, но он «ссылается на соображения, высказываемые в кругах, к которым он принадлежит». К каким таким кругам принадлежит исследователь климатической политики, остается лишь догадываться.

Танкисты-камикадзе с заваренными люками

В декабре РИА «Новости» опубликовало материал под заголовком «Разведчик рассказал, как сдаются заваренные в танках украинские военные». Рассказывал он такое:

«Украинские танкисты, которых заблокировали снаружи в собственных танках, медленно едут сдаваться, отвернув пушку, а затем выстукивают изнутри по броне сигнал SOS. <...> То есть делалось все, чтобы экипаж не мог покинуть машину. Они из них насильственно сделали смертников. Но они тоже хотят жить. <...> Отворачивают башню (пушкой. — Прим. ред.) назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких — три длинных — три коротких, то есть сигнал SOS. Наши техники вытаскивают их оттуда».

Полет фантазии авторов оказался настолько высок, что не выдержали даже обозреватели вполне прокремлевского «Военного обозрения». Они объяснили, что заварить танковый люк в полевых условиях вообще вряд ли возможно, броня поддается сварке с большим трудом. К тому же у танка есть и люк в днище, и чтобы получить доступ к нему, танк надо загнать на эстакаду. Кроме того, танк нуждается в обслуживании и пополнении боекомплекта, что невозможно, если он заварен, да и экипаж должен что-то есть. А превращать дорогостоящий танк в одноразовую машину как-то совсем глупо. История о том, как российские военные разблокируют заваренный танк «болгаркой», совсем уже фантастична: откуда, интересно, в окопах «болгарка»? И наконец, поведение экипажа, который смиренно ждет, пока его заварят, а после этого едет сдаваться в плен, не объяснить ничем.

The Insider