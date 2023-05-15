Манипуляции историческими аргументами в международных отношениях – явление далеко не новое. Однако с распространением информационных технологий оно стало еще более масштабным и соблазнительно доступным, а потому опасным. Очередное доказательство тому – российская пропаганда, в значительной степени основанная на псевдоисторических спекуляциях и циркулирующая далеко за пределами сторон военного столкновения. Однако почему европейцы часто столь податливы к российским нарративам, особенно к манипуляциям историческими аргументами?

Незнание истории создает благоприятную почву для использования исторических манипуляций при воздействии на общественное мнение; иногда это отражается в политических технологиях и властных злоупотреблениях элит по отношению к населению своих стран. Среди объяснений такой ситуации – иногда слабая осведомленность широкой общественности с объективным историческим фактажем, особенно когда речь идет о более широких знаниях истории за пределами собственных государственных границ. И иногда проблема кроется банально в школьном образовании.

Школьные учебники истории и обществоведческих дисциплин создают основу знаний человека о той или иной стране, его истории, культуре и значении в мире. И уже только потом на эту базу наслаиваются дополнительные знания, полученные во взрослом возрасте, а также личный опыт. Поэтому очень важно, чтобы информация об иностранных странах, полученная школьниками через учебники, была актуальной, правдивой и объективной в освещении исторических явлений, событий и причинно-следственных связей.

А как представлена история Украины и ключевые исторические события, влияющие на роль Украины в мировых процессах, в учебниках европейских стран? Ответ на этот вопрос дает исследование Украинского института. В течение 2021–2022 годов коллектив опытных историков проанализировал несколько десятков учебников и учебных пособий по истории и обществоведческим дисциплинам в четырех европейских странах – Польше, Германии, Великобритании и Франции. Представляем ключевые выводы этого исследования.

Польские учебники: добрососедство vs конфронтация

В современных польских учебниках Украина ХХ века почти не представлена как самостоятельный субъект истории, а включена в контекст польских событий – кроме единичных сюжетов, относящихся к периоду революции 1917–1921 годов, а также периоду независимой Украины после 1991 года.

В проанализированных сюжетах истории Украины ХХ века, присутствующих в польских учебниках, преобладает дискурс конфликта. В частности, в разделах учебников, касающихся тематики межвоенного периода, фиксируется термин «украинский национализм» для обозначения настроений политических организаций антипольского толка.

Выставка о Волынской резне в Катовице

Несмотря на контроверсионные позиции в трактовке украинской и польской сторонами конкретных исторических событий (например, на Волыни в 1943 году), на страницах учебников все же удалось избежать конфронтации. В значительной степени это заслуга деятельности польско-украинской комиссии по учебникам (особенно в контексте истории ХХ века). Ведь история конфликтов, по мнению авторов учебников, осталась в прошлом, а ее понимание является основой добрососедства Польши и Украины сегодня.

Старая новая «восточная политика» Германии

Авторы исследования считают, что учебники истории в Германии являются своеобразным эталоном для создания учебной литературы по истории современного общеевропейского образца. Связано это с минимумом государственного регулирования, свободой академического творчества, высоким уровнем современной методологии истории, что в синергии обеспечило немецким учебникам органическое единство научности и дидактического совершенства.

На мировую историю немцы смотрят, прежде всего, с позиций национальных приоритетов. Они изучают историю только тех стран, которые сегодня влияют на мировой порядок и важны для двусторонних отношений. Украина в список германских приоритетов не входит. Политики и дальше ориентируются на Россию, отдавая ей первенство в определении своей политики в отношении Восточной Европы, что четко прослеживается в школьных учебниках и учебных пособиях.

Авторы предлагают обратить внимание на деятельность двусторонней немецко-украинской комиссии историков, вовлечь ее в обсуждение проблемы представления истории Украины в Германии и в школьном курсе по истории в этой стране.

Географический регионализм по-британски

Украинские сюжеты в проанализированных учебниках и учебных пособиях Великобритании представляются как составляющая исключительно русской или советской истории. В подтверждение тезиса о «несубъектности» Украины (даже в очень подробных рассказах о первой российской революции, гражданской войне, сталинской модернизации, Второй мировой войне или распаде Советского Союза) есть немало примеров, когда на картах в учебниках не сказываются четкие административные границы Украины, тем более современные. Обидно выглядит почти полное отсутствие контекста Украинской революции 1917-1921 годов, а также отсутствие сюжетов, связанных с ролью украинского вопроса в распаде СССР.

Украина в большинстве сюжетов упоминается как географический, а не исторический объект. Такой подход позволяет предположить лишь крайне ограниченное понимание, а скорее представление об украинском контексте (в том числе современном) выпускниками британских средних школ.

Ограниченное освещение украинской тематики в британских учебниках по истории не является чем-то исключительным, ведь отражает подходы к рассмотрению истории Восточной Европы ХХ века в целом. Украинская тематика не «забыта» или «отсутствует», ведь британским ученикам история в целом излагается с акцентом на более широких проблематических и тематических аспектах, а не страноцентрично.

Украинская тень во французских учебниках

Тема Украины, хоть и в размытом и фрагментарном виде, присутствует практически в каждом французском учебнике истории. Изучая комплексный предмет «История/география», французский ученик получает определенный комплекс знаний об Украине, но все же не столь глубок по сравнению с другими изучаемыми странами.

Нередко во французских школьных учебниках встречаются ошибки и неточности по украинской истории, что свидетельствует и об отсутствии большого интереса к ней у большинства французских авторов, и об ограниченном круге специалистов, хорошо разбирающихся в Украине.

К сожалению, очень часто Украина ассоциируется с трагическими событиями, хорошо известными на Западе: Голодомор, Холокост, Чернобыль, к которым в последнее время добавилась «война на Донбассе».

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Итак, освещение истории Украины ХХ века в школьных учебниках и учебных пособиях по истории и обществоведческим дисциплинам в Польше, Германии, Франции и Великобритании сильно отличается в зависимости от страны.

Причин этому несколько: велика принципиальная разница в образовательных системах и подходах к преподаванию истории в каждой стране; тяготение к освещению истории иностранных стран главным образом с позиции современного собственного национального интереса; преобладание проблемоцентрической истории в противоположность страноцентрической (как в украинской образовательной системе); наличие или отсутствие общих страниц истории с Украиной и, соответственно, контроверсионных позиций по их трактовке с обеих сторон границы.

Часто история Украины на страницах европейских школьных учебников возникает фрагментированно и поверхностно, теряясь в тени истории Советского Союза и ассоциируясь больше с негативными историческими явлениями и процессами.

В то же время есть положительные кейсы, например деятельность польско-украинской комиссии по учебникам по репрезентации общего прошлого ради взаимного понимания и примирения исторической памяти.

Польско-украинский опыт в контексте написания текстов школьных учебников по истории в этом вопросе может служить примером для аналогичного сотрудничества с другими странами. Ведь актуальным остается такой подход к обучению истории, который удачно совмещал бы фактаж без искажений в любую сторону. А также делал бы акцент на национальной идентичности и общечеловеческих ценностях, при этом толерантно предотвращая культивирование межнациональных, расовых, религиозных или любых других стереотипов.

Автор: Мария Процюк

Источник: Левый берег