12 лет заключения грозит бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву из-за получения взятки за решение о компании, связанной с Константином Жеваго. Однако это не единственный эпизод, о котором известно правоохранителям.

По информации источников, разоблаченная группировка могла «сотрудничать» и с представителями Рината Ахметова.

«Я и другие судьи Верховного Суда отдаем больше половины своей зарплаты на нужды ВСУ», – рассказывал Всеволод Князев на последнем съезде судей в комментарии hromadske. К слову, зарплата председателя Верховного Суда составляет около 374 тысяч гривен в месяц.

Однако, как выяснилось, кроме официальных доходов Князев получал немалые взятки. По крайней мере, так утверждают в и . Руководителя Верховного Суда «поймали с поличным», во время получения взятки за решение Большой палаты, которым и оставила 40% Полтавского горно-обогатительного комбината в собственности Константина Жеваго. Размер вознаграждения составил 2,7 млн. долларов, которые Князев должен был разделить между собой, судьями и посредниками, которые вместе с ним принимали решение в пользу Жеваго.

Для получения денег использовали «бэк-офис», выполнявший роль посредника между Верховным Судом и теми, кто хотел решить в суде свои проблемы. Речь идет об адвокатском объединении «Горецкий и партнеры». Сам Олег Горецкий был задержан вместе с Князевым.

Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко уточнил, что о существовании этого «бэк-офиса», связанного с деятельностью Верховного Суда, правоохранители узнали в начале 2023 года.

НАБУ также опубликовало запись разговора Всеволода Князева с доверенным лицом по распределению взятки. Как выяснило Николаевское издание «НикВести», собеседником оказался нотариус Кирилл Горбуров. Журналисты пишут, что он кум Всеволода Князева.

Горбуров тоже получал деньги за свои услуги. Его офис, как отмечено в Instagram, расположен по тому же адресу, что и объединение «Горецкий и партнеры».

В настоящее время следствие также исследует возможность предоставления взяток за прошлые решения Верховного Суда.

«За какие именно решения мы не можем сообщить, но такие факты проверяются», — сказал глава САП Александр Клименко.

Дело «Роттердам+»

Высокопоставленный источник hromadske во властных кругах утверждает, что Князев вместе с другими судьями брал взятку за решение Верховного Суда, которое может помочь Ринату Ахметову «похоронить» первый эпизод дела «Роттердам+» почти на 19 миллиардов гривен. Деньги также передавали через Кирилла Горбурова.

«Это только начало, по этому делу [относительно коррупции в Верховном Суде] будут появляться все новые и новые подробности», — отмечает источник.

В прошлом месяце на это дело обратили внимание в Центре противодействия коррупции. 3 апреля судьи Кассационного уголовного суда ВС Ольга Булейко, Игорь Иваненко и Сергей Фомин, пересматривая решение по обычному делу о возбуждении правил дорожного движения, сделали вывод для всех других дел Верховного Суда «для обеспечения единства практики применения норм права в подобных правоотношениях».

Согласно судейскому заключению, если прокуроры закрыли дело, а затем руководитель его возобновил, например, из-за незаконности закрытия, то время, пока делом никто не занимался, учитывается в сроки досудебного расследования. Такая практика может привести к закрытию многих дел в конце срока давности. В то же время, в ГПК добавляют, что в законодательстве нет четкого требования другим судам равняться на практику Верховного Суда, однако его часто используют даже при рассмотрении дел в Высшем антикоррупционном суде, где и слушают первый эпизод «Роттердам+».

«То, что Верховный [Суд] начал толковать эти нормы УПК прямо перед тем, как ВАКС начал рассматривать Роттердам+, на наш взгляд, очень подозрительно. Это влияет на многомиллиардное дело, которое условно важно для олигарха. Я на 99% уверена, что адвокаты с помощью этого решения будут обосновать свои ходатайства о закрытии дела», — отмечает руководитель юридического отдела ЦПК Елена Щербань.

Следует отметить, что в самом НАБУ информацию о получении неправомерной выгоды судьями Верховного Суда за вывод, который может повлиять на дело Роттердам+, нам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Коррупция рождает коррупцию

Реформу Верховного Суда, проводимую при каденции прошлой власти, нельзя считать успешной, отмечают в Фонде DEJURE. Большинство его состава – это старые судьи, из которых 44 (а это почти четверть всего состава) получили негативное заключение от . Среди них были и судьи, которые принимали решение по компании Жеваго вместе с Князевым. Из 18 судей – троих признали недобродетельными. Еще относительно 9 была информация о признаках неблагочестия.

Например, судья Михаил Грицив, подавая декларации за 2013 и 2014 годы, не указал три земельных участка общей площадью 1,2 га, а также два жилых дома общей площадью 100 кв.м, которые находились в собственности его жены. Также в заключении ГРД говорится, что Грицев использовал свой статус для приватизации квартиры в Киеве, несмотря на то, что уже имел квартиру, а также два дома.

Или же судья Александр Прокопенко, в 2013 году приватизировавший служебную квартиру (площадью 126,9 кв.м) в новостройке на свою мать. Стоимость аналогичной квартиры в том же доме составила 130 тысяч долларов.

«Кандидат не мог не знать, что такое жилье забирается от многодетных семей, уязвимых категорий населения, военнослужащих и т.д., которые много лет находятся в очереди на получение жилья от государства», — говорилось в заключении ГРД.

Кроме того, издание Bihus.info писало, что Прокопенко приобрел автомобиль «подозрительно дешево». В своей декларации он отметил, что 4-летний Lexus RX 350 в 2014 году обошелся ему в 145 000 грн.

"Это только $10 000 по тогдашнему курсу при рыночной стоимости аналогичного авто $35 000", - посчитали журналисты.

Также Общественный совет добродетели предоставлял информацию и о самом Всеволоде Князеве, который может свидетельствовать о непрозрачности его состояния, когда тот подавался на должность в Верховный Суд.

После того как Князев стал судьей Николаевского окружного админсуда в 2013 году, его тесть, получавший годовую пенсию в размере 13 тысяч гривен, странным образом обзавелся новым имуществом. Появились: земельный участок, недострой и жилой дом. Тогда Князев объяснял, что все удалось приобрести благодаря его накоплению за время работы адвокатом и высокой зарплатой работающей нотариусом жены.

В Фонде DEJURE считают, что если бы прошла учитывала и проверила информацию от ГРД, разоблаченную правоохранителями схему некому было бы реализовывать. Также в Фонде обратили внимание и на слова глав Набу и САП относительно вероятного влияния судей на назначение членов ВККС.

«Коррупционная система порождает сама себя. ВККС, которая не смогла добрать добропорядочный Верховный Суд в полном своем составе, добрала тот Верховный Суд, к которому были замечания от Общественности относительно добродетели. И теперь этот Верховный Суд, может быть, влияет на конкурс новой Высшей квалификационной комиссии судей. Однако нужно дождаться информации от органов правопорядка, каким именно было это влияние на ВККС, и тогда можно делать соответствующие оценки», — говорит адвокационная менеджер DEJURE Вероника Крейденкова.

Она добавляет, что ВККС необходимо сформировать в ближайшее время, ведь нужно заполнить более двух тысяч вакантных судейских должностей. В то же время Крейденкова отмечает, что этот процесс должен происходить прозрачно и без какого-либо коррупционного влияния, «ведь он определит, как будет выглядеть судебная система на следующие десятилетия».

Автор: Евгений Шульгат

Источник: «Общественное телевидение»