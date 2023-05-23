На сайті Кабміну збирають підписи з проханням запровадити окремі вагони для жінок і чоловіків у потягах. Ідея створення жіночих вагонів укотре виринула на-гора після того, як дівчина відмовилися їхати в одному купе з трьома чоловіками. Чи справді потрібна така послуга, яке підводне каміння та як проблему розв’язують за кордоном?

Відмовилася їхати з чоловіками

Дискусія про те, чи потрібні Україні розділені вагони, вчергове спалахнула після історіїдівчини, яка відмовилася їхати в одному купе з трьома чоловіками.

За словами користувачки у Twitter із ніком «Грішниця», вона вирішила придбати квиток до іншого купе, тільки-но дізналася, що її супутниками стануть троє чоловіків.

«Так, якби я залишилась у тому купе, може, нічого і не сталося б. А може, ви б почули новину, що дівчину 24 років зґвалтували троє чоловіків. Ніхто не знає, як повернулася б ситуація», — пояснила користувачка.

У соціальних мережах багато хто підтримав позицію дівчини.

«Можливість обрати, чи будуть з тобою лише жінки, — це хороша опція. У хостелах є, наприклад, лише жіночі кімнати або змішані, і це теж можливість убезпечити себе. Як це реалізувати в поїздах — питання», — написала головна редакторка DIVOCHE.MEDIA.

«Узагалі дивуюся, чому з цього приводу відбувається дискусія. Люди мають відчувати себе в закритому просторі безпечно, і якщо деяким жінкам некомфортно, то чому б не створити для них умови?» — додав ведучий Андрій Діхтяренко.

«Вагони [дубайського метро] — це зона комфорту, у яку легко зайти й не хочеться виходити. Якщо чоловік туди заходить — штраф десь $40. А ще в ОАЕ є жіночі дні в парках та на пляжах (це коли чоловікам не дозволено туди приходити, решта днів — спільні). Жіночі спортзали та сауни, масажні салони, іноді — зали очікування в медичних центрах. Мені такий досвід сподобався, тому я підтримую ідею», — поділилася думками художниця Олена Мишанська.

Водночас багато коментаторів розкритикували пропозицію, побачивши в ній ідею сегрегації та дискримінації.

«Окремі вагони для окремої категорії населення — це не зовсім про рівноправ’я. Якщо вони обов’язкові — це дискримінація. Якщо вони добровільні та не відрізняються за ціною від звичайних — це привілей», — зауважив Володимир Борисюк.

«Спочатку можна окремі вагони. Потім — треба подумати, чи є сенс впровадити довгі спідниці? Ну, щоб не піддражнювати. Чи краще подумати спочатку про роздільне навчання? Все таке смачне, що навіть складно обрати… Агов, може, варто пошукати інші рішення?» — закликала Оксана Тукалевська.

«Вам не здається, що в нас боротьба за гендерну рівність перетворюється на якусь сегрегацію: жіночі вагони, жіночі видавництва, жіночі вечірки. І ще одне питання: якщо я хочу їхати в купе зі своєю дружиною, то ми приречені на СВ чи купівлю повного купе?» — зазначив військовослужбовець і журналіст Дмитро Крапивенко.

Трагічні випадки

Основним аргументом прихильників роздільних вагонів є бажання вберегти жінок від сексуальних домагань і насильства.

Раніше в кожному потягу «Укрзалізниці» їздили патрульні, які мали стежити за правопорядком, а злочини розслідувала лінійна міліція. 2015 року підрозділ ліквідували. У Міністерстві внутрішніх справ тоді пояснювали, що «у слідчих зовсім мало роботи».

У липні 2020 року медійний простір сколихнула історія Анастасії Лугової. У потягу сполученням Маріуполь — Київ уночі невідомий без верхнього одягу вдерся в купе до жінки, яка їхала разом зі своїм неповнолітнім сином, побив її та намагався зґвалтувати.

Як з’ясувалося згодом, чоловік навіть не мав квитка. У квітні 2021 року він помер у лікарні, не дочекавшись вироку суду. Водночас «Укрзалізницю» суд зобов’язав виплатити Луговій 100 тисяч гривень моральної компенсації.

Після цієї історії в потягах вирішили запровадити воєнізовану охорону.

Петиція за окремий вагон

Після історії «Грішниці» на сайті Кабінету Міністрів України створили петицію з проханням до «Укрзалізниці» виділити щонайменше один окремий вагон для жінок у всіх потягах, які слідують маршрутом довше ніж 6 годин.

Авторка петиції Ольга Ожогіна пояснила, що на тривалих маршрутах, коли виникає потреба сну, пасажири можуть відчувати дискомфорт через перебування поряд людей протилежної статі.

«Відомі непоодинокі випадки неприйнятної, нав’язливої поведінки, умисних дотиків до інших пасажирів тощо. Зокрема, ставалися навіть зґвалтування в купейних вагонах», — пояснила Ожогіна.

Окрім того, вона зауважила, що як жінки, так і чоловіки можуть захотіти змінити одяг, але це неможливо зробити в присутності представника іншої статі.

«Виділення принаймні одного окремого вагона для жінок та одного вагона для чоловіків зробить поїздки безпечнішими та допоможе запобігти негативному досвіду пасажирів», — наголосила авторка петиції.

Станом на вечір 22 травня петиція зібрала понад 21 тисячу голосів. Щоб її розглянув Кабінет Міністрів, треба ще близько 4 тисяч підписів. До кінця збору голосів залишилося 85 днів.

Що на це кажуть в «Укрзалізниці»?

В «Укрзалізниці» відреагували на суспільне обговорення та петицію, оголосивши, що створять спеціальні «жіночі» купе.

Керівник з комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко зазначив, що до «жіночих» купе допускатимуть жінок, трансжінок та мам із дітьми до 6 років будь-якої статі. А втім, він додав, що «цей діалог ще відкритий».

Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу

Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом із громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. Критерії — попит та відгуки, пояснив керівник з комунікацій «Укрзалізниці».

«Ми добре вивчили світовий досвід (переважно азійський, це правда) і розуміємо, що жіночі купе — не панацея, а лише тимчасовий посилювальний елемент у комплексі рішень, які лікуватимуть корінь проблеми», — наголосив Шевченко.

Він переконаний, що проблема глибша й потребує системної сексуальної освіти на національному рівні, розмежування понять мужності та агресії у виховному процесі, а також реформ судової системи.

2020 року «Укрзалізницю» вже запитували про можливість запровадження окремих вагонів — для жінок, чоловіків та сімей.

Тоді в компанії відповіли, що не вважають доцільним забезпечення такого розділення, зважаючи на низку причин.

Так, наприклад, під час придбання квитків онлайн не завжди можливо визначити стать людини.

«Існують імена та прізвища, які важко ідентифікувати за статевою ознакою: це можуть бути іноземці або так звані подвійні імена тощо», — пояснили в «Укрзалізниці».

Крім цього, у компанії впевнені, що така новація може сприйматися як дискримінація пасажирів за статтю.

«З правового погляду ми не можемо відмовити пасажиру в купівлі квитка. Наприклад, пасажиру-чоловіку потрібно їхати, а вільні місця залишилися лише в “жіночому” купе, ми не можемо йому відмовити», — наголосили в компанії.

Однак розповіли, що деякі філії «Укрзалізниці» намагалися в окремих потягах розділити жінок та чоловіків.

Для прикладу, у 2010 році роздільні купе для чоловіків і жінок у 12 потягах запровадила Львівська залізниця, а згодом — Донецька. Проте в «Укрзалізниці» зазначили, що послуга не мала попиту.

«Залишалося багато вільних місць», — додала компанія-перевізник.

Закордонний досвід

Окремі вагони на залізниці або в метро існують у багатьох країнах світу. Така практика з’явилася з релігійно-культурних міркувань або для захисту жінок від сексуальних домагань.

Так, спеціальні купе, призначені лише для жінок, є в деяких потягах Словаччини, Чехії, Австрії та Німеччини — зазвичай нічних. У Чеській залізниці пояснили, що запровадили купе для жінок і дітей, щоб «посилити відчуття спокою».

Окремі вагони на залізниці для жінок також є в Індії, Індонезії, Ірані, Малайзії, Філіппінах та Японії.

У Японії перші «жіночі» вагони з’явилися ще у 1912 році, щоб розділити в години пік студентів і студенток. На двох японських магістралях окремі вагони для жінок і дітей у ранкових потягах проіснували з 1947-го до 1973 року.

Окрім того, у деяких країнах пішли далі — і розділили на «чоловічі» та «жіночі» вагони в метро. Так, кожен потяг метро Дубая в Об’єднаних Арабських Еміратах у години пік має один вагон, призначений лише для жінок і дітей. Чоловіків, які заходять туди, штрафують.

У Каїрі, столиці Єгипту, два середніх вагони завжди зарезервовані для жінок, які не бажають їздити разом із чоловіками. Однак жінки так само можуть вільно їздити в інших вагонах.

Автор: Ярослав Герасименко

Джерело: Hromadske