Миколаїв сьогодні співпрацює з Антикорупційною ініціативою ЄС, що першочергово була покликала допомогти місту стати взірцем підзвітної відбудови. Організація спільно з місцевою владою працює над загальною місією — створенням «Міста Доброчесності».

Чим конкретно займається Антикорупційна ініціатива ЄС у Миколаєві, розповів представник організації в Україні Тарас Случик.

Історія співпраці міста з ініціативою бере початок від 19 серпня 2022 року, коли Міністр розвитку співпраці Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підписали меморандум про співпрацю, який що передбачає впровадження практик прозорості та підзвітності у Миколаєві з фокусом на відбудову міста.

Тоді антикорупційна ініціатива, яка фінансується ЄС та співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії взяла на себе відповідальність за мінімізацію корупційних процесів у Миколаєві.

Не шукають, а запобігають

Антикорупційна ініціатива не перевіряє документи вже реалізованих проектів чи закупівель, аби «спіймати» когось на корупції. Так, за словами Тараса Случика, представники організації займаються активними проектами відновлення міста, зокрема, контролюють відкритість закупівель та доступність інформації, наприклад, про тендерні пропозиції.

— Перше, це те, що ми будемо бачити інформацію про ці проєкти відновлення. Знати про те, що десь буде відбуватися якесь нове будівництво, капітальний ремонт чи реконструкція. Причому це має бути в досить публічному форматі, щоб ви не сиділи довго і не намагалися це знайти. Інформація про проєкти відновлення має бути оприлюдненням в зручному форматі. Це дозволяє вам бачити цю інформацію, депутатському корпусу бачити інформацію, громадським організаціям, міжнародним організаціям. Це полегшує контроль, — розповів представник ініціативи.

На прикладі проведення закупівель, Тарас Случик пояснив, що Антикорупційна ініціатива також ЄС працює над обґрунтуванням тих чи інших робіт та встановленою на них вартості.

— А чи дійсно це потрібно? Особливо якщо це якась дорога техніка специфічна, виконання якихось робіт, чи є це обґрунтовано. Дуже часто це обґрунтування лише усне. Менеджер викликає менеджера і каже, мені треба закупити якийсь апарат. Директор його питає, навіщо він тобі потрібен, в чому проблема. Але має бути не усне запитання, а документ, щоб потім, коли ця закупівля відбувається, можна було запитати, чи дійсно вона була потрібна, хто підписався під цим запитом. І дуже часто такі технічні речі міняють взагалі підхід. І потім працівник розуміє, що якщо ви хочете щось купити дорого, потрібно подумати, чи це дійсно необхідно, бо це публічні кошти, це наша зона питання. Оце дуже простий приклад, який може кардинально змінювати взагалі підхід до закупівель, — зазначив Тарас Случик.

Крім того, ініціатива активно працює з департаментом фінансового контролю Миколаївської міської ради. За словами представника організації, така співпраця ґрунтується на навчанні працівників департаменту, контролю їхньої роботи та допомогу з перевіркою тих самих закупівель.

— Вони можуть економити, контролюючи те, що роблять інші департаменти, підприємства. Ми будемо точно з ними працювати, активно вже працюємо, допомагаємо їм для того, щоб вони були ефективніші та результативніші. Ідея така, що ми прораховуємо їхню ефективність — це кількість гривень, які вони фактично зекономили для міського бюджету, — сказав Тарас Случик.

Коротко кажучи, задача ініціативи — допомогти місцевій владі зробити її роботу підзвітнішою, ефективнішою та результативнішою. Таким чином, усі процеси співпраці Миколаєва з Антикорупційною ініціативою ґрунтуються на запобіганні корупції на початку впровадження певного проекту чи закупівлі, спрямованих на відновлення міста.

Чому Антикорупційна ініціатива працює з Миколаєвом

До повномасштабного вторгнення європейська організація співпрацювала з п'ятьома українськими містами: Маріуполь, Нікополь, Житомир, Червоноград і Чернівці. Водночас, ініціатива вже планувала залучити до себе і Миколаїв, однак, після початку повномасштабного вторгнення ці плани дещо відклали.

Згодом Данія взяла патронат над містом, і для Антикорупційної ініціативи, яка співфінансується Данією, це стало «аргументом», розпочати співпрацю з Миколаєвом.

Цифровізація як ключовий напрямок

Спільно з містом Антикорупційна ініціатива запустила декілька цифрових проектів, як, наприклад, мапу зруйнованих об'єктів.

— Дивіться, перший проєкт, який ми запустили, і ви, можливо, навіть бачили його презентацію, це ми допомагали місту з обліком зруйнованих об'єктів. Ми закупили для міста спеціальний такий модуль геоінформаційної системи міської, для того, щоб можна було облікувати всюди, де є якісь руйнування, — розповів Тарас Случик.

За його словами, цей проект критично важливий для містян, які чекають компенсацію за зруйноване житло та міжнародних партнерів, які вимагають конкретних цифр. Тож, спільно з Київською школою економіки було зроблено повну незалежну оцінку руйнувань та визначено суму збитків у розмірі 860 мільйонів євро.

— Чому це важливо? Тому що коли приходять міжнародні партнери до міста, вони питають, який потрібен потенційний бюджет для його відновлення. Коли про це каже мерія зі своїх розрахунків, то це одне ставлення. Але коли про це скаже якась незалежна інституція з доброю репутацією, така, наприклад, як KSE Foundation, їм довіряють, — зазначив представник ініціативи.

Крім того, Антикорупційна ініціатива ЄС планує оновити вебпортал Миколаївської міської ради.

— Тому що, відверто кажучи, якщо на нього зайти, то навіть мені дуже складно знайти там якусь інформацію, а я розумію, що якщо це хтось ззовні заходить, то треба довго розбиратися. А це важливо, бо це обличчя цифрового міста. Він має бути зручний, наприклад, як для звичайного жителя, а також, наприклад, для журналістів, щоб знайти щось швидко, — наголошує Тарас Случик.

Третій проект, над яким Антикорупційна ініціатива працює з Миколаєвом — оцифрування ряду процесів та процедур.

— Місто має мати в цифровому форматі, тому що працюють тисячі людей в комунальній сфері. І треба якось це обліковувати, налагоджувати цю роботу через цифрові інструменти, а не тільки через паперові. Інша історія стосується, наприклад, більше бухгалтерського обліку фінансів, для того, щоб повністю це стабілізувати внутрішній процес. І потім, наприклад, мати можливість, якщо ці дані оцифровані, робити якісь борди або звіти аналітичні для того, щоб можна було отримувати звичну інформацію, — сказав він.

Співпраця з «Миколаївводоканалом»

За словами Тараса Случика, співпраця Антикорупційної ініціативи ЄС з комунальним підприємством «Миколаївводоканал» — запит міського голови Олександра Сєнкевича. Задача ініціативи у цій співпраці — посилити спроможність водоканалу.

Як пояснив представник організації, усім у Миколаєві знайома ситуація з водою, яка сьогодні потребує багатьох інженерних рішень. Антикорупційна ініціатива займатиметься аналізом процесів і процедур та надасть подальші пропозиції для підвищення ефективності роботи комунального підприємства.

— Ми хочемо подивитися не тільки на якісь фінансові історії, а й на їхні процеси, процедури, якість послуг, наприклад, чи є моніторинг якості надання послуг, якісь такі дуже базові речі, чи є, по-перше, офіційна стратегія, чи відбувається контроль за процесами. Відповідно, далі підрядник проводить оцінку за методологією, ми отримуємо звіт, ми отримуємо пропозиції, що треба змінити в водоканалі. Далі міський голова видає розпорядження, і ми будемо співпрцювати з підприємством з впровадженням тих заходів, які буде пропонувати підрядник, — розповів Тарас Случик.

Після «Миколаївводоканалу» антикорупційна ініціатива планує співпрацю і з іншими КП міста.

— Ми спілкувалися з Олександром Федоровичем, якщо все так добре піде, якщо цей запит продовжиться, ми підемо на інші підприємства критичної інфраструктури, де теж потрібна зовнішня оцінка, допомога, підтримка з оцінкою, з налагодженням процедур, з мінімізацією ризиків. Я думаю, що це може бути якийсь теплоенерго, можливо, громадський транспорт, — розповів представник ініціативи.

Що таке «План Доброчесності»

Антикорупційна ініціатива ЄС у Миколаєві сьогодні проводить роботу з підготовки публічного документа під назвою «План Доброчесності», що ґрунтуватиметься на даних перевірок ряду сфер діяльності на Миколаївщині, з рекомендаціями для подальшої мінімізації корупційних ризиків.

— Ми плануємо зараз провести оцінку ризиків в шести ключових сферах Миколаєві. Це, наприклад, сфера закупівель, міського самоврядування, робота з земельними активами, інфраструктурою і загалом сфера етики та антикорупції. За результатами цієї оцінки буде визначено, де є ризики, що треба зробити, щоб ці ризики мінімізувати, — поділився Тарас Случик.

Реєстр гуманітарної допомоги

Миколаїв — єдине місто в Україні, що запровадило моніторинг міжнародної допомоги. Спільно з Антикорупційною ініціативою ЄС місто породить детальний облік допомоги, яку міжнародні партнери передають на міську адміністрацію.

— Ми зараз цю методологію будемо приймати та роздавати всім іншим містам-партнерам. Бо раніше в Україні не було такої суперпотреби, бо не було так багато залучено зовнішньої допомоги. Зараз воно є. І це буде продовжуватись і важливо, щоб наші міжнародні партнери бачили, що всі відкрито і моніториться. Це важливо для репутації міста, і держави. Дуже важливо, щоб місто працювало з міжнародними партнерами, — зазначив представник ініціативи.

Варто зазначити, що Миколаїв співпрацює з рядом міжнародних партнерів. Для їх залучення у регіоні було створено офіс Ukrainian Support Team, який займається пошуком та пріоритезацією проблем.