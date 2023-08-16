Збір актуальних потреб, конкретизація, пріоритезація та пошук донорів — завдання миколаївського офісу Ukrainian Support Team.

UST позиціює себе, як коаліцію інвестиційних груп, що має на меті відновлення життя у регіонах (сьогодні організація діє лише у Миколаївській та чернігівській областях).

Керівник офісу Дмитро Тарасенко разом з проектним менеджером Дмитром Гончаровим розповіли журналістам про пріоритетні напрямки діяльності миколаївського офісу UST та відзвітували про вже виконану роботу.

Представники організації зазначили, що фокус уваги UST націлений на освіту, медицину та енергетику в області. Адже, на думку керівника офісу, світло, тепло, вода, можливість відправити дітей до школи та отримати кваліфіковану медичну допомогу — основні фактори для повернення людей.

— Ми спершу зібрали команду експертів у різних галузях та на різному рівні та розробили методологію Smart prioritization (розумна пріоритезація, — прим.) яку використали у Миколаївські області. За допомогою цієї технології ми змогли виявити довгострокові потреби громад області та пріоритезувати їх, — розповідає про основну суть роботи Дмитро Тарасенко.

Офіс позиціонує себе як інструмент співпраці між обласною й міською адміністрацією та донорами. Керівник UST зазначив, що будь-яка донорська організація може звернутися до організації з проханням допомогти залучити якийсь місцевий адміністративний ресурс, надати експертну думку або пріоритезацію проблем. Так само до офісу може звернутися адміністрація з проханням залучення коштів від донорів для вирішення тієї чи іншої проблеми.

Освіта — пріоритетний напрямок

«Learning-центри»

Представники UST розповіли про проміжні результати роботи миколаївського офісу, наголосивши, що основним напрямом діяльності сьогодні є саме освіта. За сприяння організації у Миколаївській області було організовано зокрема learning-центри у співпраці з благодійним фондом «SavED».

— Член нашої коаліції, благодійний фонд «savED» вже відкрив у 5 закладах Миколаєва діджитал learning-центри. Це обладнані класи в ліцеї № 34, ліцеї №28, класичному ліцеї, економічному ліцеї № 1 та ліцеї № 55. Діти можуть туди абсолютно безкоштовно прийти, з ними з 9 до 18 займаються тьютори (вчителі, — прим.). Там можна зробити домашнє завдання, навіть нещодавно діти складали мультипредметний тест. Такі класи обладнані технікою, проекторами. На першому етапі покрили увесь Миколаїв такими центрами, в кожному районі є такий клас, — ділиться Дмитро Тарасенко.

За його словами, у перспективі відкриття ще 10 learning-центрів по області. Фінансування на даний проект офіс UST вже має. Такі класи планують реалізувати у маленьких громадах, як, наприклад Горохівська та Первомайська ОТГ.

Молодіжні центри

До жовтня поточного року миколаївський офіс Ukrainian Support Team, також за сприяння благодійного фонду «savED» планує відкрити ряд молодіжних центрів.

— Один з них дуже скоро відкриється у будинку творчості дітей та юнацтва «Космос». Також ми плануємо відкриття таких центрів у Вознесенську та Первомайській селищній громаді, — розповідає Дмитро Тарасенко.

«Мікрошкола»

Ще одним проектом у галузі освіти, який UST реалізував за підтримки міжнародних донорів — мікрошкола у Первомайській селищній громаді та Червоній Долині. У зв’язку з відсутністю там великої кількості жителів, а відповідно і дітей, було прийняте рішення організувати школу, яка складатиметься усього з 2-3 відремонтованих навчальних класів.

Обладнання шкіл

Крім навчального процесу UST сьогодні звертає увагу і на безпекову ситуацію, і на зручності для школярів, і на наближення опалювального сезону. Враховуючи ці фактори, разом з донорами миколаївський офіс займається облаштуванням укриттів у навчальних закладах, оснащення шкіл точками видачі води та переведення на власне джерело теплопостачання.

Так, при підтримці «Української Правди» миколаївський офіс Ukrainian Support Team збирає на обладнання укриття у 55 школі. Також за підтримки українського актора Євгенія Яновича збирають на облаштування бомбосховища у Снігурівці.

— Також у нас в процесі зараз облаштування укриттів в гімназії імені Ольжича та 54 школі. Зараз вже йдуть роботи там, це теж за кошти міжнародних донорів, тому що без обладнаного укриття не буде ніякої офлайн освіти навіть у перспективі, — каже керівник миколаївського офісу.

Разом зі шведськими донорами UST планує відкрити 12 точок видачі питної води на базі навчальних закладів. На сьогодні вже у процесі облаштування 5 з них.

Щодо переведення закладів освіти на власне джерело теплопостачання, миколаївський офіс сприяє процесу монтування модульних котелень.

— Також завдяки нашій пріоритезації та донесенню донору про цю потребу, йде процес монтування 16 мобільних котелень у місті Первомайськ. Тобто всі навчальні заклади цього міста будуть відключені від дорогого газу та переведені на альтернативне паливо і будуть опалюватися сучасними модульними котельнями, які працюють на усьому що горить, — розповідає Дмитро Тарасенко.

Медицина — ще один напрямок діяльності UST

Покращення рівня медицини у регіоні — одна з пріоритетних цілей миколаївського офісу Ukrainian Support Team. По цьому напрямку організація активно співпрацює з Данськими донорами. Зокрема зараз UST чекає від благодійників дорослі та дитячі ліжка гемодіалізу для миколаївських лікарень.

— Раніше в нашому регіоні таких дитячих ліжок взагалі не було. Діти які потребували цього, повинні були їхати в інші регіони, — зазначає керівник офісу.

Також, за його словами, сьогодні на фінальному етапі перебуває процес обладнання миколаївських медичних закладів необхідною технікою для проведення операцій.

— Одна артроскопічна стійка їде в госпіталь для ветеранів, і ще одна в обласну клінічну лікарню. Тобто це дозволить нашим лікарям робити більш точні операції та рятувати наших воїнів та цивільних що отримують мінно-вибухові травми, — додає Дмитро Тарасенко.

Як UST визначає потреби та звідки бере кошти на їх реалізацію?

Проектний менеджер миколаївського офісу Ukrainian Support Team Дмитро Гончаров розповідає, що сьогодні організація має вже налагоджений механізм співпраці з громадами регіону. Так, запити на допомогу надходять офісу від представників цих громад, міської, обласної та районних адміністрацій, громадських організацій та приватних осіб. На початку реалізації офісу, його представники особисто виїжджали до громад, щоб налагодити з ними подальшу співпрацю.

Крім того, на сайті UST є декілька ресурсів для подачі відповідних заявок.

— У нас на сайті є номер телефона гарячої лінії, де можна залишити заявку, є форма спеціальна для цього. Нещодавно там також з’явився онлайн калькулятор для підрахунку суми компенсації за зруйноване майно. Тож можна звернутися так, — наголошує Дмитро Гончаров.

Фінансування проектів

Керівник миколаївського офісу Дмитро Тарасенко розповідає, що UST співпрацює з рядом іноземних донорів. Саме за їх підтримки офіс може реалізувати пріоритетні проекти. Він запевняє, що через офіс на пряму фінансування не проходить. За його словами, Ukrainian Support Team отримує необхідну допомогу вже у вигляді матеріалів, відповідно до поданих заявок.

— Я розумію, що всіх цікавить питання, скільки дали та скільки вкрали, але нам кошти на пряму ні одна з організацій, ні обласна, ні міська влада не давала. Все давалося суто по нашим заявкам. Тобто, ми формуємо запит на труби, на заміну водопроводу і нам, умовно, Данія дає ці матеріали, які ми надалі використовуємо, — резюмував Дмитро Тарасенко.

Нагадаємо, уряд розподілив ще 4,7 мільярда гривень між 18 областями України, для відновлення пошкодженої внаслідок російської агресії інфраструктури. Миколаївщині виділили 694,9 мільйона гривень з фонду «ліквідації збройної агресії». Зазначається, що ці кошти витратять на 13 об’єктів області.

Раніше, на засіданні Уряду 16 червня на відбудову об'єктів критичної інфраструктури Миколаївщини виділили 626,8 мільйона гривень. До переліку, зокрема, потрапило будівництво Миколаївського ліцею №51.