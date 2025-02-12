Інновація, народжена на Миколаївщині: розумна теплиця

Що, якби ваші овочі могли рости без постійного контролю?

У Миколаївській області це стало реальністю. Фермер Максим Нетудихата створив унікальну «розумну теплицю», яка сама керує поливом, освітленням і обігрівом.

«Торік я поїхав у відрядження й втратив частину врожаю через несвоєчасний полив. Тоді зрозумів - без автоматизації не обійтися», - розповідає Максим, який до повномасштабної війни переїхав з Миколаєва до Доманівського району.

«Ми починали все з нуля. Теплиці стали для нас не лише способом заробітку, а й можливістю відновити життя на новому місці», - каже фермер.

Втілити мрію про смарт-теплицю допоміг конкурс інновацій «BlueInnovationChallenge» від BOOST за підтримки ПРООН, ЄС та уряду Данії. Проєкт «Розумна теплиця» став одним із семи переможців. Фермер отримав грант у $10 000 на розробку та втілення рішення для автоматизації теплиці, а також інвестував власні 500 тисяч гривень у придбання нового тепличного комплексу розміром 10×80 метрів.

«Без цього конкурсу я б, мабуть, ще довго обдумував ідею. Але коли дізнався про можливість реалізації, зрозумів, що настав час діяти», – зазначає Максим.

Система AquaSmart, що встановлена в теплиці, використовує IoT-сенсори, штучний інтелект і машинне навчання для контролю вологості ґрунту, температури повітря та рівня освітлення. Багаторічний фермерський досвід Максима та розроблені ним алгоритми функціонування теплиці, специфічні для кожної культури, дозволили створити комплексне та повністю автономне рішення. Всі процеси можна регулювати через мобільний додаток, який розробили миколаївські айтішники. «Тепер можу керувати всім зі смартфону. Навіть якщо я далеко, теплиця працює бездоганно. При сильному вітрі вона навіть сама закривається», - пояснює фермер.

Автоматизація дозволяє значно економити ресурси. «Якщо раніше хтось із працівників мав постійно залишатися біля теплиць, тепер цього не потрібно. Полив, світло, обігрів - усе контролюється дистанційно. Це також допомагає вирішити проблему браку кадрів, яку ми всі сьогодні відчуваємо», – додає Максим. Новітня система не лише спрощує догляд за рослинами, а й дозволяє зменшити споживання води на 50% і підвищити врожайність на 15%.

Наразі у «розумній теплиці» росте перший експериментальний урожай редису. В інших теплицях Максима – капуста, огірки, помідори, баклажани. Але фермер на цьому не зупиняється. Він планує продавати технологію великим господарствам, а також адаптувати її для невеликих приватних теплиць. «Це тільки початок. Я хочу, щоб ця технологія стала доступною кожному фермеру, щоб розумні теплиці працювали в усій Україні», – зазначає він.

Пресслужба ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу»