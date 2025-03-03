Військо шукає фахівців. Розвінчуємо міфи про рекрутинг

Фото Міноборони

В умовах тотальної невизначеності на дипломатичній арені та складної ситуації на фронті лишається або лягати в “помиральну яму”, або максимально посилювати військо. Якщо обираємо другий варіант, найголовніше – поповнити Сили оборони вмотивованими, добре навченими людьми.

Мобілізацію переважно сприймають як основні двері у світ військової служби. Однак паралельно з цим процесом існує поки що менш відомий, але добровільний та ефективний рекрутинг.

Український центр безпеки і співпраці та Новинарня розповідають, що таке рекрутинг, як відбувається процес долучення до Сил оборони та на які вакансії можна податися.

Рекрутинг – це якесь модне слово для мобілізації?

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Зовсім ні, рекрутинг до війська дуже нагадує звичайний найм на роботу в цивільну компанію. На відміну від мобілізації, це добровільний процес, який дозволяє кандидатам дізнатися, які вакансії є в Силах оборони, та податися на ту з них, яка найкраще підійде за умовами, досвідом та інтересами. Це можуть бути як бойові посади, так і вакансії перекладача, пресофіцера, бухгалтера або IT-фахівця. Сили оборони потребують талановитих людей у багатьох сферах.

І в Центрах рекрутингу не роздають повістки?

Не роздають. Міністерство оборони створило Центри рекрутингу як щось на зразок центру зайнятості, тільки для армії. Це цивільні установи, їхні бази даних зберігають на серверах Міністерства оборони, і Територіальні центри комплектування не мають до них доступу.

Рекрутери в цих центрах – не військовослужбовці. Вони консультують людину, яка хоче долучитися до Сил оборони, упродовж всього шляху:

надають інформацію про можливості служби, умови контракту та доступні вакансії;

аналізують освіту, досвід та побажання кандидата, щоб запропонувати вакансії відповідно до його навичок та інтересів;

якщо людина обрала підходящу вакансію, супроводжують її впродовж всіх етапів, аж до потрапляння в підрозділ.

Це тільки для чоловіків?

Ні, 20% кандидатів, які хочуть долучитися до Сил оборони через Центри рекрутингу, – жінки.

Будь-яка людина від 18 до 60 років може звернутися до Центру рекрутингу, і їй допоможуть знайти бойову або небойову посаду, яка підійде найкраще.

Як перевірити, чи є в моєму місті Центр рекрутингу? І що робити, якщо немає?

Станом на лютий 2025 року Міністерство оборони створило 48 Центрів рекрутингу, до яких звернулося понад 41 тисяча українців, 8 553 із них вже розглядаються як кандидати до Сил оборони. Список та контакти можна перевірити тут.

Але це не єдина опція. Підрозділи також шукають поповнення самостійно, наприклад, через власні рекрутингові центри. Також до омріяної бригади можна звернутися онлайн. Наприклад, тут можна долучитися до легендарної 93-тьої бригади “Холодний Яр”: там якраз шукають військових у батальйон безпілотних систем "Чорний ворон".

А тут можна почитати про нові вакансії у Військово-Морських Силах.

Наскільки складна процедура рекрутингу?

Не набагато складніша, ніж найм на цивільну роботу. Потрібно звернутися до Центру рекрутингу або напряму до підрозділу, обрати вакансію та пройти співбесіду. Це дає можливість оцінити мотивацію кандидата, його готовність до служби та відповідність вимогам до конкретної вакансії. Якщо співбесіда пройшла успішно, кандидат отримує рекомендаційний лист від командира військової частини.

Рекрутер допоможе кандидату зібрати всі необхідні документи, після чого залишиться пройти військово-лікарську комісію.

А потім зразу в окоп?

Ні, підрозділи зацікавлені в тому, щоб максимально добре підготувати майбутніх бійців до служби та навчити їх всього необхідного. Тому після ВЛК кандидатів направляють на проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) на базі навчального центру або військової частини, до якої вони рекрутуються. Після цього вони можуть проходити спеціальну підготовку залежно від обраної військової спеціальності.

Чи можна прийти в Центр рекрутингу, коли вже отримав повістку?

Так, якщо людина отримала повістку, з нею вона може прийти не до ТЦК, а до Центру рекрутингу. Там їй нададуть інформацію щодо подальших дій і можливостей служби. Це не стосується тих, хто вже пройшли ВЛК та готуються до розподілу у військову частину.

Марія Очеретяна, Український центр безпеки та співпраці