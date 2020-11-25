Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинса

Головними темами новин в миколаївських онлайн-медіа стали кримінал, надзвичайні новини, міжнародні новини та політика. При цьому, кількість джинси після місцевих виборів у жовтні зменшилась у п'ять разів.

Такі висновки можна зробити після проведеного Інституту Масової Інформації моніторингу онлайн-ЗМІ Миколаєва з 2 по 6 листопада 2020 року. Метою моніторингу було дослідити, які теми є ключовими у новинах онлайн-медіа регіону, а також визначити кількість матеріалів із ознаками замовності. До аналізу потрапили стрічки новин видань: «Преступности.НЕТ», «Новости N», «Мой город», «Інше.TV», 0512. Загалом було проаналізовано 1148 публікацій.

Джинси - в рази менше

Кількість матеріалів із ознаками замовності у медіа Миколаєва за період моніторингу впала у п'ять разів порівняно з передвиборчим ажіотажом, що спостерігався у миколаївських медіа напередодні місцевих виборів у жовтні. За результатами жовтневого аналізу ІМІ, 7% (або 87 публікацій) новин у миколаївських онлайн-медіа мали ознаки замовності. У листопаді кількість таких матеріалів зменшилась до 1,4% від загальної кількості публікацій у стрічках новин (або16 новин).

Проте, зазначимо, що моніторинг в медіа Миколаєва проводився за два тижні перед повторними виборами - другим туром виборів міського голови, що були призначені на 22 листопада. Хоч і значно менше, ніж у жовтні, але у ЗМІ також публікувалися матеріали з ознаками замовності, що стосувались основних претендентів на посаду мера Миколаєва - Владислава Чайки та Олександра Сєнкевича. Найбільше ж джинси було у Преступності.net.

Так, 50% від загальної кількості джинси (вісім новин) було опубліковано в його новинній стрічці і лише один матеріал був комерційною джинсою. У новині «Аудиторы KPMG подтвердили финансовые показатели ГК «Прометей» з посиланням на компанію «Прометей» розповідається про позитивні результати проведеного аудиту підприємства, що можна розцінювати як діяльність, спрямовану на покращення іміджу підприємства у інформаційному просторі.

Інші сім новин із ознаками замовності стосувались політичної тематики. Зокрема, видання опублікувало матеріали про кандидата на посаду міського голови від партії «Опозиційна платформа - За життя» Владислава Чайку, повідомивши, що політик зустрівся з підприємцями («Кассовые аппараты сейчас не к месту!»: кандидат на пост мэра Чайка поддержал николаевских предпринимателей»). Також на сайті писали про те, чому Владислав Чайка виступає за пом'якшення карантину («После первого закрытия на работу вернулись только треть предпринимателей Николаева»: Чайка объяснил, почему выступает за смягчение карантина»), і про те, що Владислав Чайка подякував виборцям за підтримку у першому турі виборів («Наша работа не останавливается, впереди второй тур», - Владислав Чайка поблагодарил избирателей за доверие»). Видання також публікувало матеріали з заявами голови місцевої організації партії «Наш край», депутата облради Юрія Кормишкіна, який коментував результати виборів («От партии «Наш край» в Николаевский горсовет заходят четыре депутата – Кормышкин») та вимагав від влади відреагувати на незаконну розкопку історичного кургану на Миколаївщині в новині «Нужно защищать нашу историю»: Кормышкин об отсутствии реакции власти на незаконность раскопки исторического кургана».

Ще 25% від загальної кількості новин із ознаками замовності (або чотири матеріали) опублікували «Новости-N», із них один - комерційна джинса: «Порт «НИКА-ТЕРА» начал перевалку нефтепродуктов». Три публікації стосувались діючого міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, одним із претендентів на посаду мера міста у другому турі виборів. Олександр Сєнкевич обіцяв побудувати тунель у віддаленому районі міста («Сенкевич процитировал Шварценеггера и пообещал, что ж/д тоннель в Корабельном районе будет»), розповідав про те, чому балотується на другий термін («Сенкевич заявил, что не пошел бы на выборы при наличии людей, которые могли сделать город лучше него»). А у новині «Сенкевич считает, что николаевцы хотят вернуться в СССР» були елементи контрагітації, в якій Олександр Сєнкевич розповідав про «промивання мізків електорату» з боку партії «ОПЗЖ», яка «грає на почуттях» виборців.

Два з трьох матеріалів, що містять ознаки замовності в стрічці новин «Мой город» були ідентичними тим, що були опубліковані сайтом «Преступности.НЕТ». Зокрема, «Нужно защищать нашу историю»: Кормышкин об отсутствии реакции власти на незаконность раскопки исторического кургана» та «От партии «Наш край» в Николаевский горсовет заходят четыре депутата – Кормышкин». Ще один матеріал із ознаками замовності, опублікований на сайті, також стосувався партії «Наш край»: «Главврач николаевской «инфекционки» считает, что Сенкевичу теперь с командой будет легче «пиз..ть», адже головний лікар «інфекційки» була обрана до Миколаївської міської ради від цієї політсили. Світлана Федорова критикує керівництво ОДА та міську владу в особі мера Олександра Сєнкевича та «дивується», що містяни на виборах підтримують мерську партію «Пропозиція».

На сайті «Інше.ТВ» за період моніторингу зафіксовано один матеріал із ознаками замовності під назвою: «Это неправда»: предприниматели с «Колоса» и других рынков опровергают слова Сенкевича о Чайке». У новині йшлося про зустріч кандидата на посаду міського голови Владислава Чайки з підприємцями, де останні направили міському голові Олександру Сєнкевичу листа у відповідь на його критику діяльності Чайки.

Варто зазначити, що на сам написання блогу, а саме 23 листопада, на наступний день після голосування на виборах міського голови, ця новина видалена з сайту «Інше.ТВ». Проте, матеріал досі можна прочитати тільки за допомогою Google Cache.

Чверть новин у ЗМІ Миколаєва - про кримінал та надзвичайні події

Основною темою публікацій у онлайн-медіа Миколаєва залишається кримінал, ДТП та інші надзвичайні події. За період моніторингу їх частка склала 24,5% (або 281 матеріал) від загальної кількості новин, опублікованих онлайн-ЗМІ. Майже стільки ж писали на цю тему і в травні. За результатами травневого моніторингу ІМІ, не менше 23% новин були про кримінал, що свідчить про збереження тенденції медіа щодо висвітлення новин саме цієї тематики. Найчастіше, це були новини про ДТП, пожежі, різного роду злочини, в більшості, інформація, яку миколаївські ЗМІ отримують від пресслужб відповідних відомств. У цій цій тематиці, зокрема, виділився сайт «Новости-N», який опублікував майже 35% (або 98 матеріалів) про кримінал від загальної кількості новин.

Другою за популярністю темою у онлайн-ЗМІ Миколаєва стали міжнародні новини - їх частка склала 17% ( або 200 публікацій). З посиланням на національні та іноземні ЗМІ медіа Миколаєва висвітлювали, зокрема вибори президента у США та ситуацію з перебігом пандемії коронавірусу у світі.

Про політику у стрічках новин медіа Миколаєва також було майже 17% публікацій ( або 192 новини) від загальної кількості матеріалів. Із них 40% матеріалів ( або 77 новин) опублікували на сайті «Інше.ТВ». Новини, зокрема, стосувались, результатів виборів до місцевих рад, які пройшли напередодні.

Тематиці пандемії та коронавирусу присвячено 12,6% ( або145 публікацій) від загальної кількості новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва. Новин про пандемію поменшало. Так, за результатами травневого моніторингу ІМІ, частка новин на цю тематику у миколаївських медіа складала 20%. Зараз ЗМІ пишуть про ситуацію із захворюваністю, поширенням коронавірусу, а також діями влади щодо посилення карантинних заходів.

Щодо інших тем, то 11% матеріалів стосувались економіки, бізнесу та використанню бюджетних коштів (127 матеріалів); 8% публікацій стосувались проблем соціальної сфери.

Тематиці ООС у миколаївських медіа присвячено лише 1,5% публікацій. При чому, 76% (або 13 новин) із них опубліковано сайтом «Інше.ТВ», ще 24% (або чотири новини) - сайтом «Преступности.НЕТ». У стрічках «Новости-N», «Мой город» та «0512» за вказаний період не було жодного матеріалу на цю тематику. Розважального контенту у онлайн-ЗМІ Миколаєва також небагато - лише 1,7%, спорту присвячено 1,6% новин, екології - 0,6%, правам людини - 0,4% від загальної кількості новин у онлайн-ЗМІ.

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