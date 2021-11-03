Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиарда

4,7 миллиарда гривен. Такую сумму сегодня потеряла Николаевская область.

В Верховной Раде вчера рассматривали правки к госбюджету на 2022 год. Наши николаевские нардепы подали 32 предложения на общую сумму в 4 миллиарда 796 миллионов гривен. Эта сумма должна была попасть в Николаевскую область в следующем году. На больницы, на развитие образования и культуры, на новый общественный транспорт.

Все правки были провалены.

Ещё на этапе их рассмотрения в бюджетном комитете, все правки отклонили. За исключением одной. Её якобы «частично учли». Что именно имеется в виду под этой формулировкой – неизвестно.

НО! Имея опыт работы в Раде я точно знаю: заключение бюджетного комитета ещё не означает, что предложение депутата не учтут. Если депутат по-настоящему хочет добиться выделения средств на решение проблем в своём округе и области, то каждую копейку нужно отстоять в сессионном зале. Когда ты в оппозиции – это тяжело. Но когда ты в монобольшинстве…

Вчера с самого утра в Раде боролись за свои правки депутаты от ОПЗЖ. При этом ни один николаевский нардеп от «Слуг народа» не выступил с требованием выделить средства в Николаевскую область. Или хотя бы поставить на голосование свою же правку! К слову, выступления нардепов от ОПЗЖ – отличный пример, как нужно бороться за свои предложения.

Николаевские «слуги народа», имея за плечами поддержку монобольшинства в Раде, вчера просто промолчали. Кто-то просто не пришёл на заседание. А кто-то решил не высовываться, не отстаивать свои предложения, не бороться за интересы Николаевской области.

Я напомню: в Раде от нашей области 9 «слуг». Глава их фракции – из Николаева.

Итоги вчерашнего заседания Рады – это показатель тотальной бесполезности николаевских нардепов.

Для справки. Чтобы стало ясно, на что именно могли пойти 4,7 миллиарда гривен в Николаеве и области:

• 402 миллиона грн – на повышение зарплат медикам и учителям

• 127 миллионов грн – на поддержку больниц

• 450 миллионов грн – строительство новых ДЮСШ

• 138 миллионов грн – строительство троллейбусной линии в Корабельном районе

• 395 миллионов грн – реконструкция николаевского ДК «Молодёжный»

• 435 миллионов – на ремонт школ и детсадов в Николаеве

Это и многое другое сегодня «не дошло» в Николаевскую область благодаря работе «слуг народа».

Вывод один: все эти правки были внесены для отвода глаз. Так сказать, пустышки. Как и те, за кого на выборах отдали свои голоса николаевцы.