4,7 миллиарда гривен. Такую сумму сегодня потеряла Николаевская область.
В Верховной Раде вчера рассматривали правки к госбюджету на 2022 год. Наши николаевские нардепы подали 32 предложения на общую сумму в 4 миллиарда 796 миллионов гривен. Эта сумма должна была попасть в Николаевскую область в следующем году. На больницы, на развитие образования и культуры, на новый общественный транспорт.
Все правки были провалены.
Ещё на этапе их рассмотрения в бюджетном комитете, все правки отклонили. За исключением одной. Её якобы «частично учли». Что именно имеется в виду под этой формулировкой – неизвестно.
НО! Имея опыт работы в Раде я точно знаю: заключение бюджетного комитета ещё не означает, что предложение депутата не учтут. Если депутат по-настоящему хочет добиться выделения средств на решение проблем в своём округе и области, то каждую копейку нужно отстоять в сессионном зале. Когда ты в оппозиции – это тяжело. Но когда ты в монобольшинстве…
Вчера с самого утра в Раде боролись за свои правки депутаты от ОПЗЖ. При этом ни один николаевский нардеп от «Слуг народа» не выступил с требованием выделить средства в Николаевскую область. Или хотя бы поставить на голосование свою же правку! К слову, выступления нардепов от ОПЗЖ – отличный пример, как нужно бороться за свои предложения.
Николаевские «слуги народа», имея за плечами поддержку монобольшинства в Раде, вчера просто промолчали. Кто-то просто не пришёл на заседание. А кто-то решил не высовываться, не отстаивать свои предложения, не бороться за интересы Николаевской области.
Я напомню: в Раде от нашей области 9 «слуг». Глава их фракции – из Николаева.
Итоги вчерашнего заседания Рады – это показатель тотальной бесполезности николаевских нардепов.
Для справки. Чтобы стало ясно, на что именно могли пойти 4,7 миллиарда гривен в Николаеве и области:
• 402 миллиона грн – на повышение зарплат медикам и учителям
• 127 миллионов грн – на поддержку больниц
• 450 миллионов грн – строительство новых ДЮСШ
• 138 миллионов грн – строительство троллейбусной линии в Корабельном районе
• 395 миллионов грн – реконструкция николаевского ДК «Молодёжный»
• 435 миллионов – на ремонт школ и детсадов в Николаеве
Это и многое другое сегодня «не дошло» в Николаевскую область благодаря работе «слуг народа».
Вывод один: все эти правки были внесены для отвода глаз. Так сказать, пустышки. Как и те, за кого на выборах отдали свои голоса николаевцы.
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Артем ИльюкБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета, глава фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь"
4,7 миллиарда гривен. Такую сумму сегодня потеряла Николаевская область.
В Верховной Раде вчера рассматривали правки к госбюджету на 2022 год. Наши николаевские нардепы подали 32 предложения на общую сумму в 4 миллиарда 796 миллионов гривен. Эта сумма должна была попасть в Николаевскую область в следующем году. На больницы, на развитие образования и культуры, на новый общественный транспорт.
Все правки были провалены.
Ещё на этапе их рассмотрения в бюджетном комитете, все правки отклонили. За исключением одной. Её якобы «частично учли». Что именно имеется в виду под этой формулировкой – неизвестно.
НО! Имея опыт работы в Раде я точно знаю: заключение бюджетного комитета ещё не означает, что предложение депутата не учтут. Если депутат по-настоящему хочет добиться выделения средств на решение проблем в своём округе и области, то каждую копейку нужно отстоять в сессионном зале. Когда ты в оппозиции – это тяжело. Но когда ты в монобольшинстве…
Вчера с самого утра в Раде боролись за свои правки депутаты от ОПЗЖ. При этом ни один николаевский нардеп от «Слуг народа» не выступил с требованием выделить средства в Николаевскую область. Или хотя бы поставить на голосование свою же правку! К слову, выступления нардепов от ОПЗЖ – отличный пример, как нужно бороться за свои предложения.
Николаевские «слуги народа», имея за плечами поддержку монобольшинства в Раде, вчера просто промолчали. Кто-то просто не пришёл на заседание. А кто-то решил не высовываться, не отстаивать свои предложения, не бороться за интересы Николаевской области.
Я напомню: в Раде от нашей области 9 «слуг». Глава их фракции – из Николаева.
Итоги вчерашнего заседания Рады – это показатель тотальной бесполезности николаевских нардепов.
Для справки. Чтобы стало ясно, на что именно могли пойти 4,7 миллиарда гривен в Николаеве и области:
• 402 миллиона грн – на повышение зарплат медикам и учителям
• 127 миллионов грн – на поддержку больниц
• 450 миллионов грн – строительство новых ДЮСШ
• 138 миллионов грн – строительство троллейбусной линии в Корабельном районе
• 395 миллионов грн – реконструкция николаевского ДК «Молодёжный»
• 435 миллионов – на ремонт школ и детсадов в Николаеве
Это и многое другое сегодня «не дошло» в Николаевскую область благодаря работе «слуг народа».
Вывод один: все эти правки были внесены для отвода глаз. Так сказать, пустышки. Как и те, за кого на выборах отдали свои голоса николаевцы.
|
Депутатский корпус горсовета сократится уже на ближайших выборах
4404
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|
Обращение к депутатам областного совета
3254
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3845
|
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3246
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Шо, опять?!
3619
|
Филькина грамота
3124
|
Сегодняшняя сессия – это позор власти
3192
|
Об исполнительном комитете Николаевского городского совета
3308
|
Кто имеет право на бесплатный газовый счетчик?
12327
|
Николаев – не выгребная яма
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|
Учителям и воспитателям – муниципальную надбавку!
3506
|
Отопление на бумаге – показатель профессионализма городской власти
3034
|
Николаев без наркотиков
2856
|
Я не нуждаюсь в повышении заработной платы
2837
|
С наступающими праздниками!
3599
|
Николаеву нужен новый мэр
4746
|
Venceremos! (Или как говорят в Николаеве – не всеремось!)
4118
|
Через 100 лет символом Николаева может стать кладбище
3849
|
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|
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|
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3835
|
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