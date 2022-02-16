Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайла

4 года назад Александр Абраменко принес Украине единственную золотую медаль на Олимпиаде. На следующий же день все СМИ страны облетела жуткая фотография трамплина для фристайлистов, где начинал тренироваться наш победитель.

Поздравляя Александра с победой, представители всех властей обещали возродить фристайл в Николаеве, вернуть этот вид спорта в Украину и сделать так, чтоб наши чемпионы тренировались в родной стране, а не за границей.

Прошло 4 года. Александр снова принес Украине единственную медаль, пусть серебрянную, но такую же важную и значимую.

Тем временем ни в Николаеве, ни в другом городе Украины так и не построили современный спортивный комплекс, чтоб наши олимпийцы тренировались на родине, а не в Беларуси, Швейцарии и США.

Стоит ржавеющий символ победы вопреки, а не благодаря.

А политики и чиновники продолжают поздравлять Абраменко, разбавляя позитивом информационную повестку. А через 2 дня будет новая история, и о медали можно будет забыть, как и о развитии фристайла и других видов спорта.

4 года назад, за несколько дней до того, как Владимир Зеленский заявит, что пойдёт в президенты, он был в Николаеве с концертом «Квартал 95».

Все тогда обсуждали феноменальную победу Абраменко и единственное золото для Украины.

«Раз у вас есть такой крутой спортсмен, значит будет дворец спорта!», - заявил Владимир Зеленский.

Я уточнил: «Это обещание?», он ответил «Это большое желание, когда люди хотят — они выполняют».

Похоже, история нас учит, что иногда большого желания недостаточно…