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В Украине наблюдается острый дефицит молочного сырья. Производство, потребление и переработка молока находится на самом низком уровне за последние 100 лет.
Об этом рассказал глава совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский, сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.
«Согласно статистическим данным, производство молока в Украине составляет около 9 миллионов тонн, однако такого объема нет. Фактически мы имеем не более 6 миллионов тонн. Такого низкого объема производства, переработки и потребления молока в Украине не было в течение последнего столетия. Так, в 1991-1995 годах мы были на шестом месте в мире по производству молока. Сегодня нас там нет и близко», — сказал он.
Так, существенно сократилось производство на такие позиции как масло сливочное — на 15%, казеин и казеинаты — на 27%, сыворотка сухая — 17%.
Напомним, до конца 2020 года в правительстве потратят 1 миллиард гривен ($41 миллион) на программы стимулирования развития животноводства. В частности, государство будет возмещать стоимость объектов, которые построили или купили в кредит.
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В Украине наблюдается острый дефицит молочного сырья. Производство, потребление и переработка молока находится на самом низком уровне за последние 100 лет.
Об этом рассказал глава совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский, сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.
«Согласно статистическим данным, производство молока в Украине составляет около 9 миллионов тонн, однако такого объема нет. Фактически мы имеем не более 6 миллионов тонн. Такого низкого объема производства, переработки и потребления молока в Украине не было в течение последнего столетия. Так, в 1991-1995 годах мы были на шестом месте в мире по производству молока. Сегодня нас там нет и близко», — сказал он.
Так, существенно сократилось производство на такие позиции как масло сливочное — на 15%, казеин и казеинаты — на 27%, сыворотка сухая — 17%.
Напомним, до конца 2020 года в правительстве потратят 1 миллиард гривен ($41 миллион) на программы стимулирования развития животноводства. В частности, государство будет возмещать стоимость объектов, которые построили или купили в кредит.