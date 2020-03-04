4 марта Фонд государственного имущества Украины провел аукцион по продаже АО «Киевпассервис». На балансе данного предприятия находятся центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве, а также 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Объект будет передан новому владельцу за 230,9 миллиона гривен. В аукционе участвовали три предприятия, а к его конкцу стоимость объекта выросла на 18%.

В собственности «Киевпассервис», в частности, находятся автостанции «Дачная», «Дарница», «Подол», «Полесье», «Южная» и центральный автовокзал в Киеве, а также 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.

«Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, дать им «новую жизнь», — отметил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Ранее сообщалось, что Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил международной компании Deloitte поучаствовать в концессии железнодорожного вокзала в Николаеве.