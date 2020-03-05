Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали дальнейшие действия для укрепления совместной киберзащиты. По итогам третьего раунда киберконсультаций был согласован новый проект ориентировочной стоимостью 38 миллионов долларов.

Об этом по итогам встречи с представителями Государственного департамента США сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.