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Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали дальнейшие действия для укрепления совместной киберзащиты. По итогам третьего раунда киберконсультаций был согласован новый проект ориентировочной стоимостью 38 миллионов долларов.
Об этом по итогам встречи с представителями Государственного департамента США сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.
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Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали дальнейшие действия для укрепления совместной киберзащиты. По итогам третьего раунда киберконсультаций был согласован новый проект ориентировочной стоимостью 38 миллионов долларов.
Об этом по итогам встречи с представителями Государственного департамента США сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.
Надихаюча зустріч з Делегацією Держдепартаменту #США за підсумками 3го раунду