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Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении 50 миллиардов евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что выделенные 50 миллиардов евро распределят между бедными странами и странами со слабыми системами здравоохранения, которые пострадали от вспышки коронавируса COVID-19.
В МВФ заявили, что распространение коронавируса странами мира аннулировало ожидания более значительного экономического роста в 2020 году, а также приведет к сильному замедлению глобального прироста производства в 2020 году. Прирост производства будет самый медленный после финансового кризиса 2008 года.
Напомним, что в Украине из-за коронавируса отменяют массовые мероприятия, учеников школ будут отправлять на вынужденные каникулы.
Как сообщалось ранее, в Черновцах зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Румынии.
Напомним, сегодня, 5 марта, в Новых Санжарах завершается срок обсервации эвакуированных из китайского Уханя. Людей выпускают из медицинского центра.
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Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении 50 миллиардов евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что выделенные 50 миллиардов евро распределят между бедными странами и странами со слабыми системами здравоохранения, которые пострадали от вспышки коронавируса COVID-19.
В МВФ заявили, что распространение коронавируса странами мира аннулировало ожидания более значительного экономического роста в 2020 году, а также приведет к сильному замедлению глобального прироста производства в 2020 году. Прирост производства будет самый медленный после финансового кризиса 2008 года.
Напомним, что в Украине из-за коронавируса отменяют массовые мероприятия, учеников школ будут отправлять на вынужденные каникулы.
Как сообщалось ранее, в Черновцах зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Румынии.
Напомним, сегодня, 5 марта, в Новых Санжарах завершается срок обсервации эвакуированных из китайского Уханя. Людей выпускают из медицинского центра.