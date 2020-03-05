Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении 50 миллиардов евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что выделенные 50 миллиардов евро распределят между бедными странами и странами со слабыми системами здравоохранения, которые пострадали от вспышки коронавируса COVID-19.

В МВФ заявили, что распространение коронавируса странами мира аннулировало ожидания более значительного экономического роста в 2020 году, а также приведет к сильному замедлению глобального прироста производства в 2020 году. Прирост производства будет самый медленный после финансового кризиса 2008 года.

Напомним, что в Украине из-за коронавируса отменяют массовые мероприятия, учеников школ будут отправлять на вынужденные каникулы.