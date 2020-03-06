Бывший районный прокурор Киева Сергей Нечипоренко, которого около 4 лет судят за взятку в 150 тысяч долларов, до сих пор не получил приговор и сейчас свободно путешествует по миру.

Он также придумал, как вывести из-под ареста многочисленное элитное движимое и недвижимое имущество в Украине, переписав его на жену, с которой развелся через две недели после задержания, говорится в расследовании программы «Схемы».

Журналисты выяснили, что старший сын Сергея Нечипоренко получил образование в частных школах Великобритании, а семья экс-прокурора обзавелась новой недвижимостью - в том числе в Болгарии, куда он регулярно летает.

Журналисты проанализировали дело в отношении задержанного на взятке бывшего прокурора Шевченковского и Подольского районов Киева Сергея Нечипоренко, которое уже в течение 4 лет находится в судах, и обнаружили, что ему до сих пор удается избегать наказания: он свободно передвигается по миру, ему вернули загранпаспорт и уменьшили залог в 15 раз.

Напомним, ранее «Схемы» в своем расследовании рассказали, что Свесский насосный завод в Сумской области, который принадлежит семье разыскиваемого бывшего министра обороны Павла Лебедева, обеспечивает оборудованием оборонные предприятия в России.