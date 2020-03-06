Депутаты Николаевского областного совета проголосовали за выделение 1,5 миллиона гривен на разработку проекта по строительству новой школы в Новом Буге, вместо разрушенной.

Об этом стало известно на заседании сессии Николаевского областного совета вчера, 5 марта, сообщают НикВести.

Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.

Отмечается, что проектно-сметная документация для строительства Новобугской общеобразовательной школы обойдётся в 1,5 миллиона гривен. «За» проголосовало 35 депутатов областного совета, 4 не голосовало. Всего присутствовало 39 депутатов.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства новой школы в Новом Буге может обойтись в 250-300 миллионов гривен.