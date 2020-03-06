|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|17:45
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:30
|Заход солнца:
|17:48
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|25 грн
|EUR
|27.3 грн
|28.17 грн
Депутаты Николаевского областного совета проголосовали за выделение 1,5 миллиона гривен на разработку проекта по строительству новой школы в Новом Буге, вместо разрушенной.
Об этом стало известно на заседании сессии Николаевского областного совета вчера, 5 марта, сообщают НикВести.
Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.
Отмечается, что проектно-сметная документация для строительства Новобугской общеобразовательной школы обойдётся в 1,5 миллиона гривен. «За» проголосовало 35 депутатов областного совета, 4 не голосовало. Всего присутствовало 39 депутатов.
Ранее сообщалось, что стоимость строительства новой школы в Новом Буге может обойтись в 250-300 миллионов гривен.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
Депутаты Николаевского областного совета проголосовали за выделение 1,5 миллиона гривен на разработку проекта по строительству новой школы в Новом Буге, вместо разрушенной.
Об этом стало известно на заседании сессии Николаевского областного совета вчера, 5 марта, сообщают НикВести.
Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.
Отмечается, что проектно-сметная документация для строительства Новобугской общеобразовательной школы обойдётся в 1,5 миллиона гривен. «За» проголосовало 35 депутатов областного совета, 4 не голосовало. Всего присутствовало 39 депутатов.
Ранее сообщалось, что стоимость строительства новой школы в Новом Буге может обойтись в 250-300 миллионов гривен.