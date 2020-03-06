Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко во время презентации, передает Громадське.

График выставления крупных государственных компаний на приватизацию выглядит следующим образом:

Апрель 2020 — отель Днепр (расположен на Европейской площади в Киеве)

Май 2020 — Объединенная горно-химическая компания (управляет двумя горно-обогатительными комбинатами)

Конец августа 2020 — Одесский припортовый завод;

Конец октября 2020 — Президент отель (расположен в центре Киева)

Конец ноября 2020 — Электротяжмаш;

Декабрь 2020 — Центрэнерго.

Всего на большую приватизацию планируют выставить 23 государственные компании. Те, которые не успеют продать в 2020 году, будут продавать в последующие годы.