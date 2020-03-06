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До конца 2020 года Фонд государственного имущества планирует объявить конкурсы на большую приватизацию шести государственных компаний.
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко во время презентации, передает Громадське.
График выставления крупных государственных компаний на приватизацию выглядит следующим образом:
Всего на большую приватизацию планируют выставить 23 государственные компании. Те, которые не успеют продать в 2020 году, будут продавать в последующие годы.
Напомним, 20 ноября в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства запустили передачу в управление Фонда госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию.
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До конца 2020 года Фонд государственного имущества планирует объявить конкурсы на большую приватизацию шести государственных компаний.
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко во время презентации, передает Громадське.
График выставления крупных государственных компаний на приватизацию выглядит следующим образом:
Всего на большую приватизацию планируют выставить 23 государственные компании. Те, которые не успеют продать в 2020 году, будут продавать в последующие годы.
Напомним, 20 ноября в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства запустили передачу в управление Фонда госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию.