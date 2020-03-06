Распространение коронавируса в ряде случаев может быть признано форс-мажором, последствия которого не позволили выполнить обязательства по экономическим договорам.

Об этом сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, сообщает пресс-служба ТПП Украины.

По данным Главного управления статистики в Николаевской области, Китай занимал первое место по объемам импорта в Николаевскую область в 2019 году, Италия – девятое.

— Сейчас в мире особая ситуация. В Торгово-промышленную палату Украины поступает большое количество запросов относительно признания распространения коронавируса форс-мажором. Торгово-промышленная палата очень взвешено подходит к этому вопросу и опирается на международную практику и законодательную базу. В общем плане – коронавирус, как и грипп, не является основанием для свидетельствования форс-мажора, – рассказал Геннадий Чижиков.

Президент ТПП Украины отметил, что возможность свидетельствования форс-мажора есть.

— Всегда необходимо понимать, привело ли отдельное обстоятельство к конкретным ограничивающим мерам или последствиям, таким как закрытие границ, запрет поездок и другие меры, принятые на уровне государственной власти, которые могли стать причиной невозможности выполнения обязательств. Но, необходимо учесть, что в соответствии с законодательством Украины, свидетельствование форс-мажорных обстоятельств на основании общих ситуаций не предусмотрено, – добавил Геннадий Чижиков.

По его словам, основанием для свидетельствования форс-мажорных обстоятельств является наличие одного или более обстоятельств, предусмотренных законодательством. Среди них – и эпидемия. Кроме того, форс-мажорные обстоятельства могут быть определены сторонами в тексте договоров.

— Наличие в договорах в числе форс-мажоров таких обстоятельств, как эпидемия, чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения или ограничительные действия власти, усиливает позицию в вопросах признания фактов, которые не позволяют выполнить соответствующие обязательства. Но при этом всегда необходимо, предоставить доказательства того, что коронавирус или меры по борьбе с его распространением, являются обстоятельствами, которые могли стать причиной невозможности выполнения обязательств, – отметил президент ТПП Украины.

Сторона, которая ссылается на форс-мажорные обстоятельства, должна обратиться в компетентный орган (торгово-промышленную палату) той страны, где возникли данные обстоятельства, и получить соответствующий документ (сертификат или свидетельство), для возможности предъявления его контрагенту согласно условиям договора.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 6 марта, количество инфицированных китайским коронавирусом в мире превысило 100 тысяч.